Τι έδειξαν οι τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Στην αύξηση των πωλήσεών της καθώς και στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου πωλήσεων συμπυκνώνεται η αναπτυξιακή στρατηγική της Benetton Ελλάς για τα επόμενα χρόνια.

Για το 2023, δε, η ελληνική θυγατρική του γνωστού ιταλικού ομίλου εμφάνισε οριακή μείωση κύκλου εργασιών αλλά και κερδοφορίας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ τα προηγούμενα 24ωρα, πέρυσι οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 21,50 εκατ. ευρώ έναντι 21,81 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 302 χιλ. ευρώ (1,38%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των εμπορευμάτων χονδρικής μειώθηκαν αισθητά στα 8,10 εκατ. ευρώ από 10,82 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ, στον αντίποδα, οι πωλήσεις των εμπορευμάτων λιανικής αυξήθηκαν το 2023 στα 13,99 εκατ. ευρώ έναντι 13,85 εκατ. ευρώ το 2022.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 440 χιλ. ευρώ, με τον συντελεστή μικτού κέρδους να ανέρχεται στο 44,22%, παρουσιάζοντας αύξηση 2,63 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου είχε διαμορφωθεί στο 41,59%. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού αυξήθηκε κατά 820 χιλ. ευρώ, με τις εμπορικές απαιτήσεις να παρουσιάζουν μείωση κατά 589 χιλ. ευρώ και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να μειώνονται κατά 519 χιλ. ευρώ.

Τέλος τα καθαρά κέρδη του 2023 υποχώρησαν οριακά στα 1,36 εκατ. ευρώ από 1,48 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Τα καταστήματα

Στα τέλη του 2023 η Benetton Ελλάς λειτουργούσε 25 καταστήματα υπό καθεστώς άμεσης λειτουργικής μίσθωσης και διατηρούσε συμβάσεις με δύο πολυκαταστήματα που προβλέπουν τη διάθεση ενός ή περισσότερων «χώρων» για την τοποθέτηση, προβολή και διάθεση εμπορευμάτων.

O μέσος αριθμός προσωπικού εντός της χρήσης 2023 ανήλθε σε 238 άτομα, από 228 άτομα το 2022.

Παράλληλα, να σημειωθεί εδώ ότι η ελληνική θυγατρική του ιταλικού ομίλου που αναπτύσσει τα σήματα United Colors of Benetton, Sisley και Undercolors of Benetton προχώρησε στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος United Colors of Benetton στην Καλλιθέα τον Απρίλιο 2024.

Όπως επισημαίνεται στην οικονομική έκθεση, η εταιρεία προχώρησε σε σχηματισμό αναλογούσας πρόβλεψης κόστους των επιστραφέντων εμπορευμάτων σε τιμές κόστους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα προβλέπεται να επιστραφούν στη μητρική εταιρεία σε τιμές ίσες ή άνω του κόστους του.

Το ποσό που αναγνωρίσθηκε στο απόθεμα ανέρχεται σε 829.035 ευρώ. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε επιπρόσθετη πρόβλεψη επισφαλών πελατών, ύψους 232.953 ευρώ που αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές από πελάτες χονδρικής, πέραν του έτους.

Η Benetton Ελλάς συστάθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, με κύρια δραστηριότητα την εμπορία ειδών ένδυσης και υπόδησης - αντιπροσωπεία και υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδών ιματισμού. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ταύρο ενώ οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Benetton Group S.r.l. με έδρα το Treviso Ιταλίας, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Τελικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Benetton Group S.r.l. ύστερα από την 1.12.2016 απορρόφηση λόγω συγχωνεύσεως με την Benetton International S.A.