Ναντέλα (Microsoft): Γνωρίζουμε το πρόβλημα και εργαζόμαστε για την επαναφορά των συστημάτων

Την πρώτη δήλωση του σχετικά με το παγκόσμιο τεχνολογικό black out που σημειώθηκε νωρίτερα στα συστήματα με λογισμικό Windows έπειτα από διεργασίες αναβάθμισης της CrowdStrike εξέδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ».

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online.

