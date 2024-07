Τεχνολογικό black out - Κατέρρευσαν παγκοσμίως πληροφοριακά συστήματα - Προβλήματα σε αεροδρόμια και ΜΜΕ

Τεχνολογικό black out προκλήθηκε παγκοσμίως, με τα πληροφοριακά συστήματα σε αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματιστήρια και άλλες επιχειρήσεις να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Χιλιάδες υπολογιστές Windows εμφάνισαν μπλε οθόνη θανάτου (BSOD) έπειτα από ελαττωματικό update της CrowdStrike. Βρέθηκε το πρόβλημα, η ανακοίνωση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας.

Σύμφωνα με το Verge, χιλιάδες μηχανήματα Windows εμφάνισαν την «μπλε οθόνη θανάτου» (BSOD) κατά την εκκίνηση σήμερα, καθώς μια ελαττωματική ενημέρωση από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike. Η CrowdStrike χρησιμοποιείται ευρέως από πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως για τη διαχείριση της ασφάλειας υπολογιστών και διακομιστών με Windows.

Η ίδια η εταιρεία κυβερνοασφάλειας ανακοίνωσε πως υπέστη σημαντική διακοπή λειτουργίας, η οποία σχετίζεται με κάποια πρόσφατη ενημέρωση των συστημάτων της, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία επαναφοράς. «Η CrowdStrike γνωρίζει αναφορές για σφάλματα σε κεντρικούς υπολογιστές των Windows που σχετίζονται με τον αισθητήρα Falcon», ανέφερε η εταιρεία. Ο αισθητήρας Falcon είναι ένα προϊόν που μπλοκάρει τις κυβερνοεπιθέσεις ενώ καταγράφει ύποπτη δραστηριότητα.

Εντοπίστηκε το πρόβλημα και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Crowdstrike.

«Η Crowdstrike εργάζεται ενεργά με πελάτες που επηρεάζονται από ένα ελάττωμα που εντοπίστηκε σε μια ενημερωμένη έκδοση περιεχομένου για κεντρικούς υπολογιστές των Windows. Οι κεντρικοί υπολογιστές Mac και Linux δεν επηρεάζονται. Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ή κυβερνοεπίθεση», αναφέρει.

