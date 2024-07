Eurobank: Νέες μειωμένες χρεώσεις από 2 Αυγούστου

Νέες μειωμένες χρεώσεις και ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών προσφέρει η Eurobank, με το πρόγραμμα Eurobank Μy Advantage Banking, αναβαθμίζοντας από 02/08/2024 όλα τα πακέτα του Προγράμματος.

Μέσω των αναβαθμισμένων πακέτων:

Eurobank My Blue Advantage | Το πακέτο για τις βασικές ανάγκες

Eurobank My Silver Advantage | Επιπλέον συναλλαγές για τις καθημερινές υποχρεώσεις

Eurobank My Gold Advantage | Ακόμη περισσότερες συναλλαγές για τις καθημερινές ανάγκες

Eurobank My Platinum Advantage | Μεγαλύτερο όφελος με απεριόριστες συναλλαγές

παρέχονται διευρυμένες επιλογές με ακόμη περισσότερες συναλλαγές σε όλα τα πακέτα, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών με, συνολικά, χαμηλότερη επιβάρυνση στην καθημερινότητα του πελάτη (από ότι εάν εκτελούσε κάθε συναλλαγή ξεχωριστά με την αντίστοιχη χρέωση).

«Τα εμπλουτισμένα πακέτα συναλλαγών, υπηρεσιών και προνομίων είναι σχεδιασμένα με στόχο να ανταποκρίνονται στη συναλλακτική καθημερινότητα κάθε πελάτη, ενώ η διαβάθμιση των πακέτων εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για να καλύπτει όλες τις κατηγορίες ιδιωτών πελατών», όπως σημειώνει η τράπεζα.

Α. Eurobank My Blue Advantage | Μπορώ να κάνω τις βασικές καθημερινές μου συναλλαγές χωρίς κόστος με την κύρια τράπεζά μου;

Μέσω του βασικού πακέτου «Eurobank My Blue Advantage», το οποίο διατίθεται δωρεάν σε όλους όσους έχουν επιλέξει την Eurobank ως την τράπεζα στην οποία διατηρούν λογαριασμούς και συναλλάσσονται για τις βασικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις (Κύρια / Βασική Τράπεζα, δείτε αναλυτικά παρακάτω), παρέχονται:

 Λογαριασμός & Χρεωστική Κάρτα

 Δωρεάν Απεριόριστες Πάγιες εντολές για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών (από μία προηγουμένως)

 Δωρεάν μεταφορές, δηλαδή, αποστολές και λήψη χρημάτων έως €500 ημερησίως, από το Eurobank Mobile App μέσω της Υπηρεσίας IRIS Payments

 Δωρεάν Έκδοση & πενταετή (5ετή) Ανανέωση Χρεωστικής κάρτας για ιδιώτες Debit Mastercard ή Personal Banking Debit Visa (για πελάτες εκτός πακέτου ισχύει χρέωση)

 Δωρεάν Επανέκδοση Χρεωστικής κάρτας λόγω κλοπής ή και φθοράς (με χρέωση, πριν την ένταξη στο πακέτο)

 Δωρεάν Έκδοση & πρώτη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας (Prepaid Card / ePrepaid) (με χρέωση, πριν την ένταξη στο πακέτο)

 Λοιπές υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινότητα

 Καθημερινή επιβράβευση μέσω του προγράμματος €πιστροφή

 Επιπλέον προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Το πακέτο «Eurobank Μy Βlue Αdvantage» προσφέρεται δωρεάν σε πελάτες που έχουν επιλέξει την Eurobank ως βασική τράπεζα συνεργασίας (Κύρια Τράπεζα). Δηλαδή σε πελάτες που:

 Λαμβάνουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην Eurobank

 Διαθέτουν συνολική καταθετική & επενδυτική θέση μεγαλύτερη ή ίση με €10.000 τον εκάστοτε μήνα

 Είναι πελάτες της Υπηρεσίας Personal ή Private Banking

Για τους υπόλοιπους πελάτες το κόστος του Eurobank My Blue Advantage ανέρχεται σε €0,60 / μήνα.

Για τη σύνδεση του λογαριασμού με το πακέτο «Eurobank My Blue Advantage» ο πελάτης δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια καθώς η Τράπεζα το κάνει αυτόματα για λογαριασμό του, έχοντας σταδιακά ολοκληρώσει τη σύνδεση για την πλειοψηφία των λογαριασμών πληρωμών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο

Μισθωτός ή Συνταξιούχος που λαμβάνει το μισθό / σύνταξη στην Eurobank μπορεί μέσω του Eurobank My Blue Advantage, που του παρέχεται δωρεάν, να:

 Πληρώνει δωρεάν τους μηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας και λοιπών οργανισμών μέσω πάγιας εντολής,

 Στείλει και να λάβει χρήματα εντός Ελλάδος ύψους έως €500 την ημέρα, δωρεάν, μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments (π.χ. να πληρώσει το ενοίκιό του, μέσω IRIS Payments)

 Εκδώσει prepaid κάρτa και να κάνει την πρώτη φόρτιση δωρεάν

 Ανανεώσει (ανά 5ετία) τη χρεωστική του κάρτα χωρίς επιβάρυνση

 Επανεκδώσει τη Χρεωστική κάρτα λόγω κλοπής ή και φθοράς δωρεάν

Παράλληλα, η Χρεωστική Κάρτα Debit Mastercard συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, που είναι το μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης που επιστρέφει πραγματικά ευρώ και όχι πόντους. Ευρώ €πιστροφή κερδίζουν οι πελάτες κάνοντας τις καθημερινές αγορές στις 8.500+ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα €πιστροφή.

 Ενδεικτικά, ένας πελάτης μπορεί να συλλέξει €5 €πιστροφή το μήνα από τις αγορές του σε super market που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (Σκλαβενίτης, μασούτης, My market, Χαλκιαδάκης) και €2 €πιστροφή σε πρατήρια καυσίμων (ΕΚΟ, ελίν, Aegean Oil). Συνεπώς, επωφελείται κατά €7 €πιστροφή σε μηνιαία βάση, από τις καθημερινές του αγορές (αναλυτικά τα προνόμια και οι όροι του προγράμματος στο https://www.eurobank.gr/el/epistrofi )

Το συνολικό όφελος από τις συναλλαγές ανέρχεται σε €3,10/μήνα, σε σχέση με το να πραγματοποιούσε τις συναλλαγές του χωρίς την παροχή του «Eurobank My Blue Advantage». Εάν σε αυτό προσθέσουμε τα (ενδεικτικά) €7 από την επιβράβευση των καθημερινών αγορών από το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, το όφελος ξεπερνά τα €10 σε μηνιαία βάση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο

Πελάτης που δεν επιθυμεί να πραγματοποιεί συναλλαγές από την Eurobank, καθώς χρησιμοποιεί άλλη τράπεζα γι’ αυτό το σκοπό.

Πελάτες που δεν έχουν την Eurobank ως Κύρια Τράπεζα αλλά την έχουν επιλέξει μόνο για την αποταμίευσή τους ή για την εξυπηρέτηση του δανείου τους, έχουν τη δυνατότητα διατήρησης λογαριασμού χωρίς μηνιαίο κόστος.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να κάνουν αναλήψεις & καταθέσεις (στα Ταμεία ή στα ATM με κάρτα Cirrus), να πληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Eurobank και να δέχονται χρήματα στους λογαριασμούς τους, από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης, χωρίς να πληρώνουν το ποσό των €0,60 / μήνα.

Β. «Eurobank My Silver Advantage» & «Eurobank My Gold Advantage» | Κάνω πολύ περισσότερες συναλλαγές στην τραπεζική μου καθημερινότητα και επιζητώ ακόμα μεγαλύτερο όφελος

Πελάτες που πραγματοποιούν ακόμη περισσότερες συναλλαγές κάθε μήνα, πέραν των βασικών συναλλαγών που καλύπτονται από το πακέτο «Eurobank My Blue Advantage», έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πακέτα «Eurobank My Silver Advantage» & «Eurobank My Gold Advantage», μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ακόμη μεγαλύτερη μείωση του κόστους από τις καθημερινές συναλλαγές.

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας όλες τις δωρεάν συναλλαγές και υπηρεσίες που παρέχονται στο εκάστοτε πακέτο, το όφελος του «Eurobank My Silver Advantage» ανέρχεται σε €14,8 / μήνα σε σχέση με τις αντίστοιχες χρεώσεις μεμονωμένων συναλλαγών, ενώ για το «Eurobank My Gold Advantage» ανέρχεται σε €18,7 / μήνα συμπεριλαμβανομένου του οφέλους από την €πιστροφή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πελάτης που έχει επιλέξει να λαμβάνει τη μισθοδοσία του στην Eurobank μπορεί να αποκτήσει το πακέτο

«Eurobank My Silver Advantage», με έκπτωση 25% και μηνιαίο κόστος €1,50 τον μήνα ώστε να:

 Πληρώνει δωρεάν όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης, ενέργειας και τηλεφωνίας μέσω πάγιας εντολής

 Πραγματοποιήσει μεταφορές (να στείλει και να λάβει χρήματα εντός Ελλάδος) ύψους έως €500 την ημέρα, δωρεάν, μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments

 Λαμβάνει δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα, πχ την είσπραξη του ενοικίου ακινήτου ιδιοκτησίας του

 Πραγματοποιεί δωρεάν ένα έμβασμα χρημάτων τον μήνα σε άλλη τράπεζα, είτε για πληρωμή πιστωτικής κάρτας είτε για οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση

 Εκδώσει prepaid κάρτα και να κάνει την πρώτη φόρτιση δωρεάν

 Επανεκδώσει τη Χρεωστική κάρτα λόγω κλοπής ή και φθοράς δωρεάν

Εάν ο πελάτης έχει επιλέξει να λαμβάνει τη μισθοδοσία του στην Eurobank και παράλληλα πραγματοποιεί τις συναλλαγές του online τότε έχει επιπλέον 25% έκπτωση και το μηνιαίο κόστος €1 το μήνα.

Εάν ο μισθωτός επιθυμεί να έχει ένα πακέτο που θα εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες δωρεάν συναλλαγές και να αποκτήσει μία πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, τότε μπορεί να συνδέσει το λογαριασμό του με το αναβαθμισμένο πακέτο Eurobank My Gold Advantage με μηνιαίο κόστος €3,75 / μήνα. Εάν, παράλληλα, πραγματοποιεί online τις συναλλαγές του τότε το πακέτο θα έχει μηνιαίο κόστος €2,5 / μήνα.

Γ. Eurobank My Platinum Advantage| Μπορώ να έχω ένα πακέτο «χωρίς περιορισμούς»;

Για τους πελάτες που επιθυμούν να έχουν πρακτικά* απεριόριστες δυνατότητες συναλλαγών κάθε μήνα, η Eurobank προσφέρει το πακέτο «Eurobank My Platinum Advantage», καλύπτοντας το σύνολο της τραπεζικής καθημερινότητας που μπορεί να προκύψει για έναν ιδιώτη.

Το πακέτο «Eurobank My Platinum Advantage» περιλαμβάνει όλες τις παροχές του «Eurobank My Blue Advantage» και σειρά άλλων που ουσιαστικά επιτρέπουν είτε απεριόριστες συναλλαγές ή μεγάλο αριθμό αυτών:

 Δωρεάν απεριόριστες Πληρωμές λογαριασμών online, σε ΑΤΜ, σε ΚΑΣ (APS), σε Κατάστημα ή μέσω EuroPhone Banking)

 Δωρεάν εμβάσματα online σε ευρώ, σε τράπεζα εντός Ελλάδας: 5 / μήνα

 Δωρεάν εμβάσματα σε Κατάστημα ή μέσω EuroPhone Banking, σε τράπεζα εντός Ελλάδας: 1 / μήνα

 Δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα σε ευρώ, από τράπεζα εντός Ελλάδας: 5 / μήνα

 Δωρεάν απεριόριστες Ειδοποιήσεις με μήνυμα Viber ή SMS για κινήσεις προϊόντων π.χ. κινήσεις καρτών, λογαριασμών

 Απεριόριστες Πιστωτικές κάρτες χωρίς ετήσια συνδρομή

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ιδιώτης πελάτης που έχει έντονη συναλλακτική δραστηριότητα και χρειάζεται να εκτελεί απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών από κάθε κανάλι εξυπηρέτησης, μπορεί να:

 Πληρώνει δωρεάν όλους τους μηνιαίους λογαριασμούς ύδρευσης, ενέργειας και τηλεφωνίας κ.λπ., μέσω πάγιας εντολής

 Πραγματοποιήσει απεριόριστες μεταφορές χρημάτων, εντός Ελλάδος, ύψους €500 την ημέρα με την υπηρεσία IRIS payments

 Στείλει πέντε (5) εμβάσματα ανά μήνα δωρεάν σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα για λοιπές υποχρεώσεις όπως ενοίκιο, δίδακτρα, πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας

 Πιστωθεί ο λογαριασμός με 5 εισερχόμενα εμβάσματα δωρεάν από άλλες τράπεζες εσωτερικού για βραχυπρόθεσμα μισθώματα

 Εκδώσει π.χ. δωρεάν δύο (2) πιστωτικές κάρτες για τις καθημερινές συναλλαγές του σε Ελλάδα & εξωτερικό

 Εκδώσει προπληρωμένη κάρτα δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση για την πρώτη φόρτιση, για αγορές σε φυσικά καταστήματα ή στο διαδίκτυο

 Επανεκδώσει τη Χρεωστική κάρτα λόγω κλοπής ή και φθοράς δωρεάν

Για όλα τα παραπάνω ο πελάτης μπορεί να εξοικονομεί έως και €54,3 / μήνα σε σχέση με το να πραγματοποιούσε τις συναλλαγές του μια προς μια χωρίς να αξιοποιήσει το πακέτο, συμπεριλαμβανομένου του οφέλους από την €πιστροφή. Το My Platinum έχει χρέωση €10/μήνα και προσφέρεται με 50% έκπτωση σε πελάτες της Υπηρεσίας Personal & Private Banking.

* Σε μηνιαία βάση, πρακτικά σχεδόν κανένας ιδιώτης δεν ξεπερνάει το πλήθος των συναλλαγών που προσφέρει το πακέτο

Οι νέες παροχές ισχύουν για όλους τους νέους και υφιστάμενους κατόχους των πακέτων, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια.