AS Company: Στην τελική ευθεία το deal στα βρεφικά – Έρχονται νέες εξαγορές

Τι αποκάλυψε η εταιρεία κατά την παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Ακόμη ψηλότερα θέτει τον πήχη της ανάπτυξής της το προσεχές διάστημα η AS Company που δραστηριοποιείται στην αγορά παιχνιδιού, εστιάζοντας στη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου με νέες κατηγορίες προϊόντων.

Όπως αποκάλυψε χθες το πρωί ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Στράτος Ανδρεάδης, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, το deal στα βρεφικά βρίσκεται στην τελική ευθεία, εξηγώντας μάλιστα πως «στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργήσουμε και δικά μας βρεφικά προϊόντα. Πρώτα όμως θα πρέπει να μάθουμε την αγορά».

Όπως ανακοινώθηκε στα μέσα Ιουνίου, η AS Company βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με δύο εταιρείες για την απόκτηση δικαιωμάτων αποκλειστικής διανομής νέων κατηγοριών προϊόντων για βρέφη και παιδιά. Πρόκειται για την ιταλική εταιρεία Artsana Spa, για την αντιπροσώπευση των προϊόντων της με τα σήματα Chicco και Boppy για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και για την ολλανδική Maxi Miliaan BV (Dorel) για την αντιπροσώπευση των προϊόντων της με τα σήματα Bébé Comfort και Safety First για την Ελλάδα. Η AS Company έχει υπογράψει συμφωνητικό με τη σημερινή αποκλειστική διανομέα των προϊόντων στην Ελλάδα, την Β. & Μ. Σκαρμούτσος ΑΕ, για την απόκτηση των αντίστοιχων αποθεμάτων που αυτή διατηρεί, καθώς και άυλων εμπορικών στοιχείων που σχετίζονται με τη διανομή των προϊόντων αυτών. Η αξία της συναλλαγής εκτιμάται στα 1,7 εκατ. ευρώ περίπου.

Έρχονται και νέες εξαγορές

Το deal με τη Σκαρμούτσος δεν θα είναι άλλωστε το μόνο, καθώς η εταιρεία αναζητά και επιπλέον ευκαιρίες για εξαγορές, προκειμένου να διευρύνει το αποτύπωμά της και σε άλλους κλάδους. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, στις αρχές του 2025 θα πραγματοποιηθεί μια ακόμη εξαγορά, ενώ η εταιρεία θα συνεχίσει να βολιδοσκοπεί την αγορά.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, ο στόχος για τον κύκλο εργασιών τοποθετείται στα 50 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το 2023 έκλεισε για την AS Company με τζίρο 28,7 εκατ. ευρώ και με ιστορική κερδοφορία ύψους 5,95 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη EBITDA να διαμορφώνεται στο 19,16% επί των πωλήσεων.

Focus στη Ρουμανία

Να σημειωθεί εδώ ότι η εταιρεία διατηρεί δύο θυγατρικές, σε Κύπρο και Ρουμανία, οι οποίες προσδίδουν το 20% του συνολικού κύκλου εργασιών της AS Company. Όπως εξήγησε, δε, ο κ. Ανδρεάδης, η εταιρεία στην Κύπρο έχει φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, ενώ την ίδια ώρα η ρουμανική αγορά έχει ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Μάλιστα η ρουμανική αγορά εμφανίζει υψηλότερο μεικτό κέρδος έναντι της ελληνικής αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, τις προοπτικές ανάπτυξής της. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι στη Ρουμανία η εταιρεία είναι βασικός προμηθευτής της Jumbo, ενώ ο στόχος της είναι να κάνει στη γειτονική χώρα κύκλο εργασιών ύψους 10 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.