Φουντώνει η μάχη στην αγορά εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών - Οι βασικοί πρωταγωνιστές

«Κόκκινο» χτυπάει ο ανταγωνισμός στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών ενόψει του καλοκαιριού. Σε θέση μάχης οι βασικοί «παίκτες». Τα μερίδια αγοράς και σύμμαχος ο τουρισμός. Οι επενδύσεις, τα deals και οι είσοδοι νέων παικτών διαμορφώνουν νέους συσχετισμούς.

Μανίκια σηκώνουν οι βασικοί «παίκτες» που έχουν παρουσία στους κλάδους του εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών στην Ελλάδα, προκειμένου μια προς μια οι επιχειρήσεις να δρέψουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αύξηση της ζήτησης, ενόψει της νέας καλοκαιρινής σεζόν και με σύμμαχο πάντοτε τον κλάδο του τουρισμού.

Καθώς οι μεγάλοι πρωταγωνιστές δύο δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας προετοιμάζονται για μια ακόμη μάχη… δροσιάς ως προς τα μερίδια αγοράς, ο ανταγωνισμός δεν θα αργήσει να χτυπήσει κόκκινο. Με όπλο τις επενδύσεις και κόντρα στην αβεβαιότητα που εξακολουθεί να γεννά η πληθωριστική πραγματικότητα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά του νερού και των αναψυκτικών ετοιμάζονται να ξεδιπλώσουν την αναπτυξιακή τους στρατηγική, αποκαλύπτοντας τα επόμενα βήματά τους.

Μεγάλη η δίψα για επενδύσεις στο εμφιαλωμένο νερό

Σε μια αγορά ύψους 1,32 δισ. ευρώ (στοιχεία του 2022) που παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές και παραδοσιακά ανθεί τους καλοκαιρινούς μήνες, οι βασικοί πρωταγωνιστές αλλά και νέοι «παίκτες» ετοιμάζονται να κονταροχτυπηθούν, διεκδικώντας όχι μόνο την προτίμηση του καταναλωτικού κοινού αλλά και ακόμη μεγαλύτερα μερίδια από τη συνολική πίτα πωλήσεων. Ο κλάδος άλλωστε της εμφιάλωσης νερού διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και για αυτό τον λόγο, η κινητικότητα στην αγορά είναι έντονη.

Με ταχύτατους ρυθμούς ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εμφιαλωμένου νερού ο Μελάς Γιαννιώτης της ασφαλιστικής εταιρείας Ιντερσαλόνικα. Έχοντας ιδρύσει από τα τέλη 2022 εταιρεία με την επωνυμία Νερά Βλάστης ΑΕ και έδρα την Κοινότητα Βλάστης του Δήμου Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην «εμφιάλωση μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού από την περιοχή Βλάστη Κοζάνης όπως και αναψυκτικών», ενώ στόχος είναι τα προϊόντα να λανσαριστούν στην αγορά με την επωνυμία Βλάστη ή Vlasti. Μόλις δε την περασμένη εβδομάδα καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ πρακτικό της εταιρείας Νερά Βλάστης, από το οποίο προκύπτει η απόφαση για λήψη δανείου από την ασφαλιστική Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ. Το δάνειο είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ και θα αξιοποιηθεί προκειμένου η εταιρεία «να ολοκληρώσει τις κατασκευαστικές εργασίες της μονάδας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στη Βλάστη Κοζάνης, την αποπληρωμή των δαπανών μελέτης – επίβλεψης του έργου και την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της μονάδας που ήδη κατασκευάζεται».

Το όραμά του για επενδύσεις στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού ξεδιπλώνει και ο Ηλίας Γεωργιάδης. Ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας, επικεφαλής της Sterner Stenhus Greece και βασικός μέτοχος της Premia Properties ΑΕΕΑΠ, εμφανίζεται διατεθειμένος να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο. Η Sterner Stenhus Greece απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2023 την επιχείρηση και το brand του φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Με βάση τη συμφωνία, οι εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην περιοχή του Μοσχοχωρίου Φθιώτιδος, ήτοι οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 99.209 τ.μ. και οι εντός αυτού κτηριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 12.230 τμ, περιήλθαν στην κυριότητα της Premia. Μισθωτής του ακινήτου και ανάδοχος της επιχείρησης έγινε η εταιρεία που συστάθηκε τότε, η Ιόλη Πηγή, ως θυγατρική της Sterner Stenhus Greece.

Μερίδια από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά του εμφιαλωμένου νερού διεκδικούν και οι κ. κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Απόστολος Ταμβακάκης και Νίκος Καραμούζης. Στα τέλη του 2023 συστάθηκε η εταιρεία holding με την επωνυμία Water Invest, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 12,38 εκατ. ευρώ και μετόχους το fund SMERemediumCap (SMERC) του Νίκου Καραμούζη, καθώς και την EOS Hellenic Renaissance Fund που διαχειρίζεται η EOS Capital Partners του Απόστολου Ταμβακάκη. Και μπορεί εκ πρώτης όψης η συμμετοχή του Σπύρου Θεοδωρόπουλου να μην είναι ορατή, επιβεβαιώνεται ωστόσο, καθώς στο πρώτο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Water Invest συμμετέχει η Μαρία Γεώργαλου, αντιπρόεδρος του ομίλου Bespoke SGA Holdings, ήτοι του νέου επιχειρηματικού «τέκνου» του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, που συστάθηκε τον Μάρτιο του 2022, με μετοχικό κεφάλαιο 140 εκατ. ευρώ και με στόχο τη δημιουργία ενός νέου ομίλου τροφίμων. Η Water Invest, λοιπόν, προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας εμφιάλωσης Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, γνωστής για τα εμφιαλωμένα νερά Διός και Σέλι.

Όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων δρομολογεί σε ορίζοντα πενταετίας επενδύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα καλύψουν ανάγκες εκσυγχρονισμού της παραγωγής, κτιριακών υποδομών, τεχνολογίας και ψηφιοποίησης, βιωσιμότητας, καθώς και επικοινωνίας. Από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ, περίπου τα 63 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δανεισμό, ενώ ένα ποσό της τάξης των 37 εκατ. ευρώ περίπου θα προέλθει από ίδια κεφάλαια. Στο χαρτοφυλάκιο της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ανήκουν οι μάρκες φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, Μιτσικέλι και Υάς, ενώ η πλέον πρόσφατη προσθήκη είναι το Artisan Mineral Water. Η εταιρεία αξιοποιεί επτά πηγές νερού.

Την αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων, με νέα αναβαθμισμένη δομή και χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ανακοίνωσε τους προηγούμενους μήνες η Χήτος ΑΒΕΕ, η ηπειρωτική εταιρεία που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

«Αφού πήρε τον δύσκολο δρόμο της εξυγίανσης, τώρα ήρθε η ώρα για την ανάπτυξη της Δίρφυς», δήλωνε στις αρχές του 2023 στο insider.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμφιάλωσης νερού από τη Στενή Ευβοίας, Νίκος Σέρρας. Το καλοκαίρι του 2022 η Δίρφυς δρομολόγησε μια νέα επένδυση της τάξης των 3 εκατ. ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό, στοχεύοντας σε σημαντική αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας. Ήταν τον Νοέμβριο του 2021 όταν η αχαϊκή εταιρεία αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας απέκτησε το 42,34% των μετοχών της Δίρφυς έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού.

Πιστή σε ένα σταθερό αναπτυξιακό πλάνο παραμένει και η εταιρεία Θεόνη, γνωστή για το ομώνυμο φυσικό μεταλλικό νερό που αναβλύζει στη φυσική πηγή Γκούρα στην οροσειρά των Αγράφων και εμφιαλώνεται σε μια σύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης, με έδρα το χωριό Βατσουνιά στο Μουζάκι του νομού Καρδίτσας. Η Θεόνη ΑΕ ολοκλήρωσε το προηγούμενο διάστημα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,71 εκατ. ευρώ, η οποία εγγυάται πρόσθετη κεφαλαιακή επάρκεια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου. Ήταν στις αρχές του 2022 όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση που δέχεται για το φυσικό μεταλλικό νερό, τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή αγορά.

Τον Αύγουστο του 2022 άνοιξε ξανά τις πόρτες του το ιστορικό εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού «ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ» στο Λουτράκι, αποκτώντας ξανά ζωή μετά από δέκα χρόνια, αφού οι μηχανές του σταμάτησαν να λειτουργούν το 2012. Το πρώτο εργοστάσιο εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα - κι ένα από τα πρώτα της Ευρώπης - που ιδρύθηκε από τον Κλέαρχο Καραντάνη το 1907, υπήρξε για χρόνια σημείο αναφοράς για το Λουτράκι, με αυτή του την ιδιότητα να αναβιώνει ξανά… Το φυσικό μεταλλικό νερό με την ονομασία «Eonio Λουτράκι» από την NU AQUA εμφιαλώνεται πλέον στις παλαιές εγκαταστάσεις της PepsiCo Hellas, οι οποίες μετά την πλήρη αναβάθμισή τους αποτελούν μια επένδυση με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα για τον δήμο Λουτρακίου. Η στρατηγική συνεργασία του ομίλου της PepsiCo Hellas με τη N.U. AQUA ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και αφορά σε μια επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία, στην πλήρη ανάπτυξή της θα υπερβεί τα 55 εκατ. ευρώ.

Μάχη… δροσιάς και σημαντικές ανακατατάξεις στα αναψυκτικά

Στο μεταξύ, σε ανασύνταξη δυνάμεων προχωρούν και οι μεγάλοι «παίκτες» στον κλάδο των αναψυκτικών, με αιχμή του δόρατος την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων που αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων όσο και σύγχρονων εργαλείων προώθησης πωλήσεων στην αγορά.

Με τον ανταγωνισμό να χτυπά «κόκκινο», ένας μεγάλος «παίκτης» του κλάδου, η Coca Cola Τρία Έψιλον, το αμέσως προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε πολύ σημαντικές προσθήκες στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, με στόχο να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Το διευρυμένο 24/7 χαρτοφυλάκιο εξυπηρετεί, μάλιστα, την ολιστική στρατηγική της εταιρείας για τη δυναμική στήριξη του κλάδου HoReCa. Μεταξύ άλλων, μέσα στο 2023 ξεκίνησε τη διανομή των προϊόντων Three Cents – μιας ελληνικής εταιρείας που σύστησε στην αγορά super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks (mixers & tonics).

Δρόμους... χωριστούς ακολουθούν και επίσημα πλέον η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων - στο χαρτοφυλάκιο της οποίας ανήκουν τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά Βίκος - και η θεσσαλική εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μετά την απόφαση της πρώτης να αποεπενδύσει από τη δεύτερη. Η αποεπένδυση έγινε μέσω της πώλησης του ποσοστού 25% που κατείχε στην ΕΨΑ η οικογένεια Σεπετά της Ηπειρώτικης Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων στην εταιρεία Αγριά Εμπορική ΑΕ, που ελέγχει το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap, συμφερόντων του Νίκου Καραμούζη. Η Αγριά Εμπορική ιδρύθηκε από κοινού με τα αδέλφια Τσαούτου τον Ιούνιο του 2023 με έδρα στον Βόλο και με το μετοχικό κεφάλαιο να επιμερίζεται τότε ως εξής: Με ποσοστό 65,22% το SMERemediumCAP, με 14,15% έκαστος οι Μιχάλης Τσαούτος και Παναγιώτα Τσαούτου, καθώς και η Ήβη-Αναστασία Μοσκαχλαΐδη με ποσοστό 6,48%. Η αυτόνομη άλλωστε πορεία των δύο εταιρειών δεν είναι κάτι νέο, καθώς ήδη ακολουθούσαν ανεξάρτητες επιχειρηματικές διαδρομές, δεδομένου ότι η επένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων στην ΕΨΑ εδώ και μια δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από τη διοίκηση της πρώτης ως μια «παθητική» επένδυση από την οποία δεν προέκυψαν συνέργειες. Η επένδυση, μάλιστα, στην ΕΨΑ πραγματοποιήθηκε πριν την είσοδο της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων στην παραγωγή αναψυκτικών. Όπως δήλωσε στο insider.gr ο Μιχάλης Τσαούτος, λίγες ώρες μετά την αποεπένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, «για την ΕΨΑ δεν αλλάζει κάτι. Η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της, με όραμα να μεγαλώσει εντός και εκτός Ελλάδας». Η ΕΨΑ άλλωστε βρίσκεται σε τροχιά αναδιοργάνωση τους τελευταίους μήνες, μετά την επένδυση του SMERemediumCap, καθώς υλοποιείται ένα ευρύ σχέδιο μετασχηματισμού τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο παραγωγής, αλυσίδας τροφοδοσίας, οργάνωσης και ανθρώπινου δυναμικού.

Τον Απρίλιο του 2023, η Χήτος ΑΒΕΕ, η ηπειρωτική εταιρεία που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι και η Green Cola, που έμαθε στον Έλληνα να πίνει αναψυκτικά με στέβια, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της συγχώνευσης. Ένα deal που δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην αγορά, καθώς Χήτος και Green Cola είχαν φροντίσει από το καλοκαίρι του 2022 να… έρθουν πιο κοντά. Οι δύο εταιρείες είχαν προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Green Beverages, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και με όραμα να αναδειχθεί η πλέον καινοτόμος επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών. Τελευταίες ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογούνται σημαντικές διοικητικές αλλαγές στην κορυφή της Green Beverages Group, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει, μέσω μιας σειράς στρατηγικών κινήσεων και η PepsiCo Hellas, η ελληνική θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού PepsiCo και με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς της. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της στην έκθεση HORECA τον περασμένο Φεβρουάριο, η εταιρεία παρουσίασε στο καταναλωτικό κοινό το νέο λογότυπο της Pepsi. Πρόκειται για ανανέωση του εμβληματικού λογότυπου της Pepsi μετά από 14 χρόνια, το οποίο σηματοδοτεί μάλιστα την 125η επέτειο της ιστορικής μάρκας. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα συντελέστηκε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που στέλνει στο… χρονοντούλαπο της ιστορίας ένα εμβληματικό brand name. Μετά από περίπου τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα, έπεσαν… οι τίτλοι τέλους για την Pepsi Max. Και αυτό γιατί η γνωστή μαύρη συσκευασία μετονομάστηκε σε Pepsi Zero Sugar, σε μια κίνηση που αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας για zero sugar προϊόντα. Πρόκειται για το ίδιο προϊόν χωρίς καμία αλλαγή στη γεύση, που ωστόσο αλλάζει επωνυμία για να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη - μια τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερη απήχηση στις προτιμήσεις των καταναλωτών - αλλά και για να διεκδικήσει με αξιώσεις μια ισχυρή θέση έναντι των αντίστοιχων προϊόντων του ανταγωνισμού. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2023, η PepsiCo Hellas ανακοίνωσε τη μεταφορά της παραγωγής των εμβληματικών αναψυκτικών της ΗΒΗ στην Ελλάδα, προκειμένου αυτά να συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο Βόλο. Η συμφωνία των PepsiCo Hellas και ΕΨΑ αφορούσε στη συσκευασία κουτιών αλουμινίου και ξεκίνησε μετά από αρκετά χρόνια όπου η παραγωγή είχε μεταφερθεί σε εργοστάσια της Ευρώπης. Η ΗΒΗ είναι ένα ιστορικό προϊόν της PepsiCo Hellas που κυκλοφορεί από το 1926 στην ελληνική αγορά και περιλαμβάνει αναψυκτικά με γεύσεις, mixers και χυμούς.

Στο μεταξύ, στην ισχυροποίησή της στην εγχώρια αγορά, την αρτιότερη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των πελατών της, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές και σε νέους κλάδους εφαρμόζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει, τόσο μέσω της εξάπλωσης σε νέες γεωγραφικές αγορές όσο και μέσω της κυκλοφορίας νέων προϊόντων, συνοψίζονται οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της αχαϊκής εταιρείας αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας. Η Λουξ διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής, καθώς και γραφεία στην Αθήνα, όπου έχει μεταφερθεί η έδρα από τις 24 Ιανουαρίου 2020.

Το δικό της σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά είχε η απόφαση της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία – γνωστή κυρίως για το brand Όλυμπος – να εξαγοράσει την ιστορική εταιρεία αναψυκτικών από τα Τρίκαλα, Κλιάφα πίσω στο 2020. Με την αμέριστη στήριξη και τεχνογνωσία του ομίλου Ελληνικά Γαλακτοκομεία των αδελφών Σαράντη, η τρικαλινή εταιρεία αναψυκτικών προσβλέπει σε διψήφια μερίδια αγοράς διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και δρομολογώντας την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.