Εφραίμογλου: Η νεοφυής επιχειρηματικότητα αυξάνει το μερίδιό της στο ΑΕΠ

Στις δράσεις του ΕΒΕΑ για την ενίσχυση της καινοτόμου και της γυναικείας επιχειρηματικότητας αναφέρθηκε η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, το ΕΒΕΑ συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond, από τις 25 έως τις 27 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο της Beyond, το ΕΒΕΑ, ως συντονιστής εταίρος του Ευρωπαϊκού Έργου SUCCEED - «Supporting Small Medium Enterprises and Innovative Startups to aCCElarate their Development through the provision of holistic services», του Προγράμματος «Business Innovation Greece» συνδιοργάνωσε μαζί με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος.

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, στην ομιλία της τόνισε: «Δίνουμε το παρόν σε μία κορυφαία διοργάνωση καινοτομίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης - με μερικές από τις πιο δυναμικές ωφελούμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Η υποστήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι ένας στόχος στον οποίον αξίζει και οφείλουμε να επενδύσουμε. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας η αξία του ελληνικού συστήματος καινοτομίας έχει πολλαπλασιαστεί. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στο ΑΕΠ και ενισχύεται, τόσο σε αριθμό επιχειρήσεων, όσο και σε κεφαλαιοποίηση. Ως ΕΒΕΑ, υποστηρίζουμε ουσιαστικά αυτήν την πορεία, εδώ και μία δεκαετία. Συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε την δραστηριότητά μας, με νέες πρωτοβουλίες, συνεργασίες και συμπράξεις, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υλοποίηση του Έργου SUCCEED με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, μέσω μίας άριστης συνεργασίας με τους εταίρους μας από τη Νορβηγία».

Η πρόεδρος συμμετείχε και στις εργασίες του διήμερου συνεδρίου «Ιnnovation Northern Greece 5.0: Η Καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν», που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του ΕΒΕΑ, στις 25 και 26 Απριλίου, από το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, το ΕΒΕΑ, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΕΚΕΤΑ, το ΟΚ!Τhess, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Τecs Capital, το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Uni.fund, το Metavallon, τη Bayer Ελλάς, το Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριo, και την Ελληνική Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόεδρος στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη του συνεδρίου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βελτιώνει σημαντικά τις επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας. Όπως αποτυπώνεται και στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας, η χώρα μας τρέχει πλέον με ρυθμό σταθερά υψηλότερο του μέσου όρου. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα αυξάνει τα μερίδιό της στο ΑΕΠ. Η Βόρεια Ελλάδα έχει βρεθεί να πρωταγωνιστεί σε αυτήν τη θεαματική πορεία, προσελκύοντας τα τελευταία χρόνια, σημαντικές, διεθνούς εμβέλειας επενδύσεις. Εμείς, ως ΕΒΕΑ, συνεχίζουμε να λειτουργούμε σε ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για την καινοτομία, να αναβαθμίζουμε το εύρος και την ποιότητα των δράσεών μας για την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Συμπράττουμε με επιμελητήρια και δήμους σε όλη τη χώρα, διευρύνουμε την δικτύωση και τις συνεργασίες μας με φορείς καινοτομίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αξιοποιούμε τον θεσμικό μας ρόλο διατυπώνοντας προτάσεις προς την πολιτεία για την στενότερη διασύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα».

Η πρόεδρος συμμετείχε και στην θεματική ενότητα «Γυναίκες και Ηγεσία», που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τονίζοντας ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών αποτελεί καίριο παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα χρόνια και την οικοδόμηση ενός υγιούς βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει υψηλή θέση πανευρωπαϊκά όσον αφορά το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών, στο σύνολο του εργατικού πληθυσμού. Την ίδια στιγμή, όμως το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. «Αυτή την πραγματικότητα πρέπει και οφείλουμε να την ξεπεράσουμε με στοχευμένα μέτρα πολιτικής. Να δώσουμε, ακόμη μεγαλύτερη, έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάδειξη σύγχρονων προτύπων, ώστε να καλλιεργήσουμε μια νέα αντίληψη στις επόμενες γενιές. Στο ΕΒΕΑ και στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών συνεχίζουμε να εργαζόμαστε καθημερινά για να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε η κυρία Εφραίμογλου και αναφέρθηκε σε δράσεις όπως η υλοποίηση προγραμμάτων reskilling και upskilling για άνεργες νέες γυναίκες, στην ένταξη καινοτόμων γυναικείων strartups στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ, την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη Microsoft, Empowering Unemployed Women 45+. «Εμείς δεσμευόμαστε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε κάποια στιγμή να έχουμε ξεπεράσει τα περισσότερα αν όχι όλα τα εμπόδια που συναντούμε. Και κυρίως να δούμε περισσότερες γυναίκες να ηγούνται, να αξιοποιούν το ταλέντο τους και να πετυχαίνουν σε όλους τους τομείς», είπε η πρόεδρος.

Τέλος, η προεδρος συμμετείχε και στην εκδήλωση «The Age of AI: Unlocking the Potential» και υπογράμμισε: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τεχνολογία που ήδη διαμορφώνει το μέλλον και δημιουργεί νέα δεδομένα στην παραγωγή, στην εργασία, στο επιχειρείν και στην καθημερινότητα όλων μας. Ταυτόχρονα, μπορεί να γίνει εργαλείο καινοτομίας και παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τη δυναμική της νεοφυούς επιχειρηματικότητας ως επιταχυντή για την ανάπτυξη εφαρμογών και την διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία. Το ΕΒΕΑ, ως το κορυφαίο επιμελητήριο της χώρας, συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια. Συμβάλλουμε στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη, συνεισφέροντας την εμπειρία της καθημερινής επαφής μας με τους προβληματισμούς και τις ανάγκες της αγοράς. Συνδιαμορφώνουμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μετατρέψουμε τις δυνατότητες που μας δίνει σε μία πραγματική, συμπεριληπτική φυγή προς τα εμπρός».

Οι επιχειρηματικές ομάδες του προγράμματος SUCCEED που πήραν μέρος στην Beyond ήταν η GRAPEVINE Digital, η EVOTROPIA ECOLOGICAL FINANCE ARCHITECTURES P.C., η EV Loader, η QUETRI IT SOLUTIONS P.C., η WASTECLOUD, η EFFICIOUS, η ELECTRIBE, η IRIDA, η RHOE και η QUANTUM NEURAL TECHNOLOGIES S.A.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ