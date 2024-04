Lenovo: Στόχος τα 100 εκατ. τζίρος και νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Το νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, η πορεία του 2023 και οι στόχοι για το νέο οικονομικό έτος

Τον πήχη των πωλήσεων στα 100 εκατ. ευρώ βάζει η Lenovo για την νέα οικονομική χρονιά 2024-2025 που ξεκινά τώρα, έχοντας ήδη κερδίσει την πρώτη θέση της αγοράς στις πωλήσεις των οικιακών υπολογιστών. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα του brand, εγκαινίασε χθες στη Θεσσαλονίκη και το νέο e-lonovo.gr κατάστημα της, το οποίο προσφέρει διευρυμένη γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων του οικοσυστήματός της και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, τόσο για οικιακούς πελάτες όσο και για επιχειρήσεις.

Η πολυεθνική εταιρεία η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ειδών ψηφιακής τεχνολογίας παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε 180 χώρες, 77.000 εργαζόμενους, 18 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης ανά τον κόσμο και ετήσιο τζίρο 70 δισ. δολάρια, έχει ήδη ενισχύσει τις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας για την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τα εγκαίνια του καταστήματος, το οικονομικό έτος 2023-2024 αναμένεται να εμφανίζει πωλήσεις ύψους 98 εκατ. ευρώ, αν όχι υψηλότερες.

Οι προβλέψεις δε για το επόμενο είναι εξίσου αισιόδοξες δεδομένου ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων θα συνεχιστεί και η αγορά των PC για επιχειρήσεις αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον κ. Μακρυγιάννη η Lenovo θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στο σκέλος των επιχειρήσεων προωθώντας ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων που ενισχύεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Ειδοποιός διαφορά της άλλωστε στη συγκεκριμένη αγορά, είναι η συνεργασία όλων των συναρμόδιων τμημάτων για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματικών πελατών, η οποία συντελέστηκε το προηγούμενο διάστημα και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 36% όλες οι πωλήσεις των servers.

Την πρωτοκαθεδρία της υπολογίζεται να συνεχίσει και στις πωλήσεις των προσωπικών υπολογιστών, η οποία παγκοσμίως εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Το νέο «e-lenovo.gr – The New Lenovo Experience»

Με στόχο την διεύρυνση των μεγεθών της η εταιρεία εντείνει τις προσπάθειές της για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand της, μέσω και του νέου καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν χθες και συνοδεύτηκαν από μια σειρά εκδηλώσεων και διαγωνισμών με Lenovo δώρα.

Το «e-lenovo.gr – The New Lenovo Experience», βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, Τσιμισκή 10, και την λειτουργία του έχει αναλάβει η Lenovo Exclusive Informatics. Η εν λόγω εταιρεία δημιουργήθηκε πριν από 10 περίπου χρόνια διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της Lenovo, e-lenovo.gr ενώ ασχολείται αποκλειστικά με τη διάθεση προϊόντων της Lenovo.

To νέο υπερσύγχρονο κατάστημα προσφέρει μία νέα εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία, καθώς στελεχώνεται από technology specialists που καθοδηγούν τον επισκέπτη στα προϊόντα που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους. Διαθέτει δε το σύνολο του οικοσυστήματος των προϊόντων Lenovo και την πληρέστερη γκάμα σε laptop, tablet, workstation και Αll-Ιn-Οne, ώστε σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Διευθύνων Σύμβουλο της Lenovo Exclusive Informatics, να γνωρίσει η Θεσσαλονίκη καλύτερα τον ψηφιακό κόσμο του κορυφαίου κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στον κόσμο.

«Στην εποχή του AI, όπου η Lenovo οδηγεί τις εξελίξεις, η εμπειρία χρήσης μίας συσκευής Lenovo είναι εξίσου ουσιαστική με τις τεχνικές προδιαγραφές που διαθέτει. Για αυτό είναι βασικό, όσοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν κάποιο από τα προϊόντα μας – από tablet έως workstation – να μπορούν να τα γνωρίσουν από κοντά. Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr αποτελεί τον απόλυτο προορισμό τεχνολογίας της πόλης - με προϊόντα αποκλειστικά από τον Νο1 κατασκευαστή Η/Υ στον κόσμο - και είναι μεγάλη μας χαρά που ξεκινάμε αυτό το νέο ταξίδι σε συνεργασία με την LENOVO EXCLUSIVE INFORMATICS SMPC, πολύτιμο και στρατηγικό συνεργάτη μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Μακρυνιώτης.

«Το νέο κατάστημα e-Lenovo.gr - The New Lenovo Experience - είναι για μας το επόμενο βήμα στην εξαιρετικά πετυχημένη συνεργασία μας με την Lenovo. Άλλωστε, είμαστε ο μοναδικός συνεργάτης της που διαθέτει αποκλειστικά και μόνο προϊόντα και υπηρεσίες Lenovo, ήδη πάνω από μία δεκαετία. Μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος e-Lenovo.gr, και του τμήματος Business to Business (Β2Β), προσφέρουμε πανελλαδικά μία ποιοτικά ανώτερη εμπειρία αγορών, ταχύτατη δωρεάν παράδοση και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών σε μία τεράστια γκάμα ετοιμοπαράδοτων προϊόντων.