Συμμετοχή της EY στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός, η βιώσιμη ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη, στο επίκεντρο της συμμετοχής της EY στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις και να ενημερωθούν σε πληθώρα επιχειρηματικών θεμάτων από στελέχη της EY, θα έχουν οι παρευρισκόμενοι στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 10-13 Απριλίου.

Τετάρτη, 10 Απριλίου: Υποδομές και διαχείριση πόρων

Την Τετάρτη 10 Απριλίου, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, θα συμμετάσχει σε πάνελ με τίτλο “Water: A shared resource, a growing challenge”, για την αυξανόμενη σημασία της διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Πέμπτη, 11 Απριλίου: Βιώσιμη ανάπτυξη, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις

Τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας CSRD για τις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις η εφαρμογή της, θα αποκωδικοποιήσει η Κιάρα Κόντη, Εταίρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, στο πάνελ “Building trust and transparency towards a sustainable future: the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”, τη δεύτερη μέρα του Φόρουμ, Πέμπτη 11 Απριλίου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Χριστιάνα Παναγίδου, Εταίρος στο Τμήμα Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

Ακόμη, η Κωνσταντίνα Γαλλή, Εταίρος στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, θα μιλήσει για τον ρόλο της πράσινης φορολογίας στην κλιματική διακυβέρνηση, στο πλαίσιο του πάνελ “Navigating climate governance: A public-private perspective”. Την ίδια ημέρα, ο Luca Martini, Partner, EY-Parthenon EMEIA Emerging Markets Leader, θα αναλύσει τον αντίκτυπο της ταχέως εξελισσόμενης καινοτομίας στον τομέα των πληρωμών, σε συζήτηση με τίτλο “Keeping pace with rapid innovation in the payments landscape”.

Παράλληλα, η Ευτυχία Κασελάκη, Εταίρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της EY Ελλάδος, θα συντονίσει το πάνελ, “Why invest in Greece: Leveraging Greece’s highly trained workforce for business success”, ενώ ο Ηλίας Βυζάς, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, θα μιλήσει για τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, στο πάνελ “The transformative power of AI”.

Παρασκευή, 12 Απριλίου: Γεωστρατηγικές προκλήσεις, μετασχηματισμός, τεχνητή νοημοσύνη, βιομηχανία και χρηματοδοτικά εργαλεία

Την Παρασκευή 12 Απριλίου, ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της EY Ελλάδος, και η Μάγκυ Αθανασιάδη, Διευθύντρια Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, θα ανακοινώσουν την κοινή έρευνα των δύο οργανισμών για τη βιομηχανία στην Ελλάδα, ενώ ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, θα συζητήσει σε fireside chat με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο, για τις προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας.

Ο Τάσος Ιωσηφίδης θα συμμετάσχει στο πάνελ “Maximizing the impact of RRF, NSRF and Strategic Investments”, όπου θα αναλύσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Με τη σειρά του, ο Χρήστος Ταραντίλης, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημοσίου, την ίδια μέρα, θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τους τρόπους που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετασχηματίσει το ελληνικό Δημόσιο προς όφελος των πολιτών, στο πάνελ “Demystifying AI for a more efficient Public Sector”.

Επίσης την Παρασκευή 12 Απριλίου, οι Ευτυχία Κασελάκη και Αχιλλέας Αρβανίτης, Εταίρος, Επικεφαλής Τμήματος Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού, θα μιλήσουν για το μετασχηματιστικό ταξίδι των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα και με την έρευνα, EY Transformation Survey Ελλάδα 2023, στο πλαίσιο του πάνελ “Future-proofing businesses: Humans, tech and innovation at scale”.

Τέλος, ο Γιώργος Παπαδημητρίου, θα αναλύσει τις κορυφαίες γεωστρατηγικές προκλήσεις στα ραντάρ των εταιρειών για το 2024, στο πάνελ, “Acting as a pro. How managers should anticipate and respond to geopolitical risks”.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η EY Ελλάδος και η Endeavor, συνδιοργανώνουν εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης 11 Απριλίου, στο E bar-restaurant στην Αράχωβα.