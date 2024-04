Κλιμακώνεται η κόντρα Μασκ - Βραζιλίας για λογαριασμούς στο X

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ του μεγιστάνα Έλον Μασκ και των βραζιλιάνικων δικαστικών αρχών.

Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ του μεγιστάνα Έλον Μασκ και των βραζιλιάνικων δικαστικών αρχών, καθώς ένας δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου άνοιξε χθες Κυριακή έρευνα για τον δισεκατομμυριούχο, που δήλωσε ότι θα επανενεργοποιήσει λογαριασμούς στην X παρά το γεγονός πως υπήρξε απόφαση για αναστολή τους.

Ο ιδιοκτήτης της X, που πολλές φορές έχει αυτοαναγορευτεί «απόλυτος υπερασπιστής της ελευθερίας του λόγου», αμφισβήτησε την απόφαση του δικαστή Αλεξάντρε ντε Μοράες, ο οποίος διέταξε την αναστολή ορισμένων λογαριασμών, και διαβεβαίωσε ότι το Χ θα άρει όλους τους περιορισμούς επειδή ήταν αντισυνταγματικοί, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Μοράες να παραιτηθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Χωρίς να είναι σαφείς οι λόγοι για το μπλόκο στους λογαριασμούς, πολλοί εικάζουν πως οφείλεται στην έρευνα του Μοράες σε διαδικτυακές ομάδες που έχουν κατηγορηθεί για διάδοση ψευδών ειδήσεων και μηνυμάτων μίσους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο ενώ επίσης ηγείται έρευνας για τη φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος του Μπολσονάρο κατά την ανάληψη των καθηκόντων από τον νυν πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Μασκ, σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X το βράδυ του Σαββάτου κατηγόρησε τον Μοράες ότι επανειλημμένα και με θράσος προδίδει το σύνταγμα και τον λαό της Βραζιλίας, προσθέτοντας ότι «αυτός ο δικαστής επέβαλε τεράστια πρόστιμα, απείλησε να συλλάβει τους υπαλλήλους μας και να διακόψει την πρόσβαση στο X στη Βραζιλία». Ο δισεκατομμυριούχος έχει δεσμευτεί να αμφισβητήσει νομικά την εντολή αναστολής λογαριασμών X όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στον αντίποδα, ο Μοράες αντέδρασε χθες Κυριακή συμπεριλαμβάνοντας τον Μασκ στην έρευνα που διεξάγει για fake news στα social media και άνοιξε μια έρευνα με το ερώτημα της παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Αν η πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί με την εντολή αναστολής των λογαριασμών που έχουν υποδειχθεί, η εταιρεία θα κληθεί να καταβάλλει πρόστιμο 100.000 ρεάλ (18.180 ευρώ) την ημέρα, σύμφωνα με τον δικαστή.

🇧🇷 BRAZILIAN AG: WE CAN'T LET OUR NATION BE CONTROLLED BY SOCIAL MEDIA GIANTS | MUSK SAYS MORAES BETRAYED THE CONSTITUTION AND BRAZIL

Attorney General Jorge Messias just called for "urgent regulation" of social media networks, and called for the sacking of Supreme court Judge… pic.twitter.com/j27kd2uzt0

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 7, 2024