Novibet: Δεν υπάρχει ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό από τους ανθρώπους του που λειτουργούν ως πρεσβευτές των αξιών του

Η Novibet αποτελεί μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες με παρουσία σε 11 αγορές παγκοσμίως και γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή απασχολεί περισσότερους από 900 εργαζομένους, ενώ πρόσφατα ξεπέρασε και τους 50Κ followers στο LinkedIn. Με αφορμή το συγκεκριμένο milestone μιλήσαμε με τον Μάνο Καβαρνό (PR & Corporate Communications Specialist) και την Γκέλλυ Μαραζιώτη (Talent Acquisition & Development Manager) της Novibet σχετικά με τα νέα εργαλεία εύρεσης εργασίας, τη σημασία που δίνουν οι εταιρείες στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου καθώς και πώς το LinkedIn έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ψάχνουμε δουλειά.

(H Γκέλλυ Μαραζιώτη, Talent Acquisition & Development Manager)

Πώς πιστεύετε ότι το LinkedIn έχει αλλάξει τον τρόπο που αναζητούμε εργασία αλλά και πώς έχουν επηρεαστεί εταιρείες όπως η Novibet στον τρόπο που αναζητούν εργαζομένους;

Μάνος Καβαρνός: Σε μια εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον πλέον κινητήριο μοχλό της διαμόρφωσης κοινής γνώμης επαναπροσδιορίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές τους πιο συχνά από ποτέ, το LinkedIn έχει κατορθώσει να μείνει ‘αλώβητο’ από την κριτική της δημόσιας σφαίρας συνεχίζοντας να παρέχει στους χρήστες ένα περιβάλλον ευκαιριών και επαγγελματικής εξέλιξης. Για να φτάσει στο σημείο που είναι σήμερα έχει περάσει από πολλά στάδια. Από ένα ακόμη μέσο εύρεσης εργασίας, το LinkedIn έχει φτάσει στο σημείο να είναι το απόλυτο content powerhouse. Ουσιαστικά, αναγνωρίζει ότι η αξία της πλατφόρμας καθορίζεται από τους ίδιους τους χρήστες και το περιεχόμενό τους. Πλέον, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες όχι μόνο να κάνουν αιτήσεις σε θέσεις εργασίας, αλλά να διαμορφώνουν το δικό τους προσωπικό brand. Ευθυγραμμισμένο με το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό γίγνεσθαι και το νέο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτό, το LinkedIn καθρεπτίζει πλέον τη νέα πραγματικότητα, η οποία φέρνει τον εργαζόμενο και τις ανάγκες αυτού στο επίκεντρο. Από τη μία τα brands καλούνται να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να αναδείξουν με διαφάνεια το employee value proposition τους, και από την άλλη δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να ‘μιλήσουν’ για τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, να εμπνευστούν από ‘αυθεντίες’ του κλάδου που τους αφορά και, φυσικά, να αλληλεπιδράσουν με οργανισμούς με τους οποίους μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια μεταμόρφωση της πλατφόρμας όταν πλέον ο χρήστης μπορεί να παράγει πρωτογενές περιεχόμενο και να συνδέεται με ανθρώπους που θαυμάζει και τον εμπνέουν, να ανταλλάσσει απόψεις διευρύνοντας τον γνωσιακό του κύκλο, να μοιράζεται τις δεξιότητές του με το σύνολό της επαγγελματικής κοινότητας και να έχει πρόσβαση σε μια ανεξάντλητη πηγή γνώσης που παράγεται από την ίδια την κοινότητα του LinkedIn.

Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι από 61 εκατομμύρια χρήστες χρησιμοποιούν το LinkedIn σε εβδομαδιαία βάση για την εύρεση εργασίας, ενώ και τα ίδια τα brands το κατατάσσουν στην κορυφή, ως το πλέον αξιόπιστο μέσο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, αφήνωντας πίσω τα υπόλοιπα social media.

(Μάνος Καβαρνός, Corporate Communications & PR Specialist)

Τι κάνουν ή έστω θα έπρεπε να κάνουν εταιρείες του μεγέθους της Novibet προκειμένου να προσελκύσουν τους πιο ικανούς επαγγελματίες;

Μ. Κ.: Να μοιράζονται με ειλικρίνεια και διαφάνεια την κουλτούρα τους και τις αξίες που διέπουν τις λειτουργίες τους. Σε κάθε touchpoint με τον υποψήφιο, είτε εντός LinkedIn είτε σε άλλο σημείο, αυτό που μετράει είναι η ανοικτή επικοινωνία. Στον αγώνα προσέλκυσης ταλέντου αυτός που επικρατεί είναι ο οργανισμός που ακολουθεί προσωποποιημένη προσέγγιση, αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και αντιλαμβάνεται εμπράκτως τον ανθρώπινο παράγοντα ως το πολυτιμότερο asset. Στη Novibet ακολουθούμε inside-out προσέγγιση μέσα από την οποία μετατρέπουμε τους ανθρώπους μας σε πρεσβευτές του brand και αξιοποιούμε το LinkedIn ώστε να εξωτερικεύσουμε τις ιστορίες τους και την προστιθέμενη αξία που φέρνουν στο brand.

Γκέλυ Μαραζιώτη: Ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσεις να διαφοροποιηθείς στην αγορά. Η συνεχής επένδυση της Novibet σε cutting edge τεχνολογία και ανάπτυξη προϊόντων για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα μπορεί να βοηθήσει στο να προσελκύσει τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε προηγμένες τεχνολογικά εταιρείες. Με εξίσου σημαντικό να είναι και η παροχή ευκαιριών για εξέλιξη και ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπου μπορεί να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες να επιλέξουν τη Novibet για την καριέρα τους.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που αναζητά η Novibet σ’ έναν υποψήφιο εργαζόμενό της;

Γ. Μ.: Αναλόγως τη θέση που αναζητούμε να στελεχώσουμε, σίγουρα οι τεχνικές προδιαγραφές ποικίλουν. Είναι όμως κοινά πολλά από τα χαρακτηριστικά που εξετάζουμε για τους νέους μας εργαζόμενους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι καλές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, όπου η ικανότητα των εργαζομένων να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να συνεργάζονται με άλλα μέλη της ομάδας είναι ζωτικής σημασίας για τη Novibet. Η καινοτομία και δημιουργικότητα, είναι εξίσου πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, ώστε να μπορούν να προτείνουν ιδέες και λύσεις για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς και η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθιστώντας την ικανότητα να προσαρμόζονται σε αλλαγές και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις να είναι αναγκαία σε έναν δυναμικό και ανταγωνιστικό τομέα, όπως αυτός του GameTech.

Ποιες συμβουλές θα δίνατε για το βιογραφικό ενός υποψηφίου που ετοιμάζεται να κάνει αίτηση για μια θέση εργασίας στην Novibet;

Γ. Μ.: Όταν ετοιμάζετε το βιογραφικό σας για να κάνετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην Novibet, είναι σημαντικό να τονίσετε τις δεξιότητες, την εμπειρία και τα επιτεύγματά σας που είναι σχετικά με τις απαιτήσεις της θέσης και του κλάδου, καθώς και η αποτύπωση της πληροφορίας να είναι όσο πιο to the point και relevant γίνεται, όσο πιο concise και well written (με προσοχή σε γραμματικά λάθη και σύνταξη) και ιδανικά στην αγγλική γλώσσα. Καλό είναι λοιπόν όταν φτιάχνετε ή ενημερώνετε το βιογραφικό σας να ακολουθείτε τα εξής:

-Έμφαση στη σχετική εμπειρία και δεξιότητες: Τονίστε την εμπειρία και τις δεξιότητές σας που είναι σχετικές με τις ανάγκες της θέσης, όπως για παράδειγμα η εργασία στον τομέα των στοιχημάτων, η τεχνολογία, η ανάλυση δεδομένων και άλλες σχετικές δεξιότητες.

-Επίδειξη επιτευγμάτων: Παρουσιάστε παραδείγματα επιτευγμάτων και επιτυχιών στις προηγούμενες θέσεις σας που δείχνουν την ικανότητά σας να προσφέρετε αξία στην εταιρεία.

-Επικοινωνία των ατομικών χαρακτηριστικών: Αναδείξτε τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με την εταιρική κουλτούρα της Novibet, όπως η καινοτομία και η συνεργασία.

-Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας: Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι εύκολα προσβάσιμα και ενημερωμένα.

Ποιος είναι ο ρόλος του HR της Novibet από τη στιγμή που θα γίνει μια πρόσληψη και μετά; Πώς βοηθά να εξελιχθούν οι εργαζόμενοι της τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο;

Γ. Μ.: Στη Novibet, το τμήμα του HR διαδραματίζει έναν ουσιαστικό και στρατηγικό ρόλο σε όλο το φάσμα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, από την πρόσληψη έως την ανάπτυξη και την εξέλιξη. Μετά την πρόσληψη, το HR βρίσκεται δίπλα στους νέους εργαζόμενους κατά το onboarding τους, ώστε να ενσωματωθούν στην εταιρία και τη νέα τους ομάδα, και συνεχίζει να υποστηρίζει τους εργαζομένους παρέχοντας προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και την επαγγελματική ανέλιξη, όπως δυνατότητες εσωτερικής μετακίνησης σε άλλα τμήματα της εταιρίας, αλλά και προαγωγής και ανάληψης νέων καθηκόντων.

Επιπλέον, η Novibet δίνει έμφαση στη δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη των εργαζομένων σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Μέσω της αξιολόγησης της απόδοσης και της εφαρμογής συστημάτων ανταμοιβής, το HR ενθαρρύνει τους εργαζομένους να επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα απόδοσης και δέσμευσης στους επαγγελματικούς τους στόχους.

Αν έπρεπε να μοιραστείτε τρεις από τις βέλτιστες πρακτικές στο LinkedIn, τόσο από το την οπτική της εταιρικής επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, όσο και από εκείνη του HR, ποιες θα ήταν αυτές;

Μ. Κ.: Προτού αναφερθούμε στο ρόλο του LinkedIn, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε το ρόλο των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας σε έναν οργανισμό. Πρόκειται για τη γέφυρα μεταξύ του κοινού (εσωτερικού & εξωτερικού) ενός οργανισμού και της διοίκησής του. Το τμήμα επικοινωνίας οφείλει να βρίσκεται στον παλμό της εταιρείας και να μπορεί να μετατρέψει την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις λειτουργίες του οργανισμού και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα σε εύληπτες ιστορίες οι οποίες ενδυναμώνουν την εταιρική εικόνα.

Σε αυτή την προσπάθεια, το LinkedIn αποτελεί για τη Novibet το κύριο ‘όχημα’ εταιρικής επικοινωνίας. Μάλιστα, η παρουσία μας στην πλατφόρμα θα μπορούσε θα θεωρηθεί ένα ιδιαίτερο case study λαμβάνοντας υπ’ όψη το αξιοσημείωτο growth μέσα σε μόλις 3 χρόνια ενεργής παρουσίας στην πλατφόρμα. Από το 2021, οι followers μας κάθε χρόνο διπλασιάζονται, με το engagement rate το οποίο περιλαμβάνει τη γενικότερη αλληλεπίδραση του κοινού με το περιεχόμενο μας να αυξάνεται αναλόγως. Πρόσφατα, η εταιρική μας σελίδα ξεπέρασε και τους 50.000 followers αντανακλώντας την απήχηση των στρατηγικών employer branding που ακολουθούνται, μένοντας, παράλληλα, σταθερά μεταξύ των κορυφαίων επιλογών για την προσέλκυση ταλέντου στην ελληνική αγορά εργασίας. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η απήχηση της σελίδας μας είναι κατά 80% οργανική, αναδεικνύοντας έτσι την υψηλή αξία του περιεχομένου που παράγεται.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα του τρίπτυχου:

-Προωτογενές περιεχόμενο με τους εργαζομένους της Novibet στο επίκεντρο

-Αξιοποίηση όλων των τρόπων παραγωγής περιεχομένου

-Data-driven στρατηγική που βασίζεται σε εκτενές reporting process.

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι της εταιρείας κρύβουν τη δυναμική εκείνη που αν ξεκλειδωθεί μπορεί να εκτοξεύσει το brand. Δεν υπάρχει ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα για έναν οργανισμό από τους ανθρώπους του που λειτουργούν ως πρεσβευτές των αξιών του. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην παρουσία μας στο LinkedIn.

Γ. Μ.: Όταν πρόκειται για τη χρήση του LinkedIn από τον τομέα του HR, υπάρχουν σίγουρα πολλές βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Εδώ είναι τρεις από τις πιο σημαντικές από αυτές:

-Headhunting & Sourcing: Η διαδικασία εύρεσης και προσέλκυσης ταλαντούχων υποψηφίων είναι κρίσιμη για το HR. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση παθητικών υποψηφίων και τη δημιουργία ενός pool υποψηφίων που πρόκειται να επικοινωνήσουμε σε μελλοντικές θέσεις εργασίας.

-Αναρτήσεις θέσεων εργασίας & προσωπικές αναρτήσεις σχετικά με αυτές: Η ανάρτηση θέσεων εργασίας είναι κύριας σημασίας για τον εντοπισμό νέου ταλέντου. Επιπλέον, οι προσωπικές αναρτήσεις σχετικά με αυτές μπορούν να ενισχύσουν την επαγγελματική μας φήμη και να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους υποψηφίους.

-Επέκταση δικτύου: Η επέκταση του δικτύου μας είναι ουσιώδης για την ανάπτυξη των επαγγελματικών μας σχέσεων και την αύξηση των ευκαιριών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνδεθούμε με επαγγελματίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, να συμμετάσχουμε σε ομάδες συζήτησης αλλά και να προσεγγίσουμε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται.