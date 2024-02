Wyndham: Ανοίγει στο Μόναχο το μεγαλύτερο Ramada Encore σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Το πρώτο Ramada Encore στη Γερμανία και το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική, υποδέχθηκαν η Wyndham Hotels & Resorts και η Aspire Hotel Group στο Μόναχο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας.

Το πρώτο Ramada Encore στη Γερμανία και το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Αφρική, υποδέχθηκαν η Wyndham Hotels & Resorts και η Aspire Hotel Group στο Μόναχο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας.

Το νέο Ramada Encore by Wyndham Munich Messe, είναι το τρίτο ξενοδοχείο των δύο ομίλων στη Γερμανία, που λειτουργούν ήδη τα ξενοδοχεία Aspire Elements Reutlingen Trademark Collection by Wyndham και Aspire Castillio Reutlingen Trademark Collection by Wyndham.

Νέο πρότυπο στη σύγχρονη άνεση

Το Ramada Encore by Wyndham Munich Messe, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των επαγγελματιών ταξιδιωτών, όσο και των ταξιδιωτών αναψυχής. Το φιλικό προς τα κατοικίδια ξενοδοχείο, βρίσκεται σε καίρια τοποθεσία, σε κοντινή απόσταση από το Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου και το Riem Arcaden, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ έχει πολύ καλή σύνδεση με το αεροδρόμιο του Μονάχου. Διαθέτει 366 δωμάτια, τα οποία συνδυάζουν τις επιθυμητές ανέσεις με τη σύγχρονη κομψότητα, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους επισκέπτες του, όπως δωρεάν WI-FI, εγκαταστάσεις πλυντηρίων, χώρους στάθμευσης, σύγχρονο γυμναστήριο και εστιατόριο.

Γνωστό για τη ζωντάνια, την ενέργεια και την προσιτότητά του, το Ramada Encore by Wyndham προσφέρει στους σύγχρονους ταξιδιώτες δωμάτια υψηλής αισθητικής και έξυπνα σχεδιασμένους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από πολυλειτουργικότητα και είναι ιδανικοί για χαλάρωση, ανανέωση, κοινωνικοποίηση και απόλαυση κάθε στιγμής της διαμονής.

Σχετικά, ο κ. Andreas Erben, Διευθύνων Σύμβουλος του Aspire Hotel Group, ανέφερε τα εξής: «Είμαι ενθουσιασμένος για τη φανταστική συνεργασία και την εμπιστοσύνη από την πλευρά της Wyndham. Είναι τιμή για εμάς το άνοιγμα του πρώτου Ramada Encore από τη Wyndham στη Γερμανία, ως Aspire Hotel Group. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο αυτού του νέου, αναδυόμενου brand. Η θετική μας εμπειρία από προηγούμενες συνεργασίες, ειδικά με το Super8, συνέβαλαν καθοριστικά στην οικοδόμηση της εν λόγω συνεργασίας. Η εντυπωσιακή, ολοκληρωμένη ιδέα του Ramada Encore ευθυγραμμίζεται άψογα με τη δέσμευσή μας στην προσφορά εξαιρετικών εμπειριών φιλοξενίας».

Από την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος της Wyndham Hotels & Resorts σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική, ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια στον Andreas και στην ομάδα του Aspire Hotel Group για την υλοποίηση της εν λόγω συνεργασίας. Αναμένουμε ότι, μέσω του παγκόσμιου, εξαιρετικού μεγέθους προγράμματος επιβράβευσης της Wyndham Hotels & Resorts, θα προστεθεί αξία στην επένδυσή τους και θα προσφέρονται εξαιρετικές επιλογές στους επισκέπτες της Γερμανίας και όχι μόνο. Το άνοιγμα του Ramada Encore by Wyndham Munich Messe αποτελεί παράδειγμα της κοινής μας δέσμευσης για καινοτομία, αριστεία και βιωσιμότητα στην καρδιά της Ευρώπης».

Δημιουργία εμπλουτισμένων εμπειριών

Τα εγκαίνια του Ramada Encore by Wyndham Munich Messe χαρακτηρίζονται από τη δέσμευση στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι όμιλοι Aspire Hotel Group και Wyndham Hotels & Resorts, αξιοποιούν την προηγμένη ψηφιοποίηση για να προσφέρουν στους επισκέπτες μια απρόσκοπτη και σύγχρονη εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από τη λειτουργία το self-check-in ή να κάνουν check-in στη ρεσεψιόν όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, κι έπειτα να χαλαρώσουν στα σύγχρονα δωμάτια, τα οποία μεταξύ άλλων είναι εξοπλισμένα με δωρεάν Wi-Fi υψηλής ταχύτητας, δορυφορική τηλεόραση HD επίπεδης οθόνης, καθιστικό, επιφάνεια εργασίας και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Παράλληλα, τους επισκέπτες υποδέχονται φιλικές προς το περιβάλλον πρωτοβουλίες, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές ESG και τα αειφόρα προϊόντα, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ξενοδοχείου.