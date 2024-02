Έκλεισε το τραπεζικό deal των Capital One και Discover, στα 35,3 δισ. δολάρια - Το μεγαλύτερο της χρονιάς

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως φέτος, ξεπερνώντας την εξαγορά περίπου 34 δισ. δολαρίων της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού Ansys από την Synopsys που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο.

Στην απόκτηση της Discover Financial Services προχωρά η Capital One Financial, σε μια συμφωνία αξίας 35,3 δισ. δολαρίων εξ ολοκλήρου σε μετοχές, που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εταιρεία πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ.

Υπό τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Discover θα λάβουν 1,0192 μετοχές της Capital One για κάθε μετοχή που κατέχουν ή περίπου 26% premium από την τιμή κλεισίματος την Παρασκευή στα 110,49 δολάρια.

Όπως ανακοίνωσαν οι δύο εκ των ισχυρότερων χρηματοπιστωτικών εταιρειών των ΗΠΑ, η συμφωνία αναμένεται να κλείσει στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, ενώ στη συνέχεια οι μέτοχοι της Capital One θα κατέχουν το 60% και οι μέτοχοι της Discover το 40% της εταιρείας που θα προκύψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal, η Capital One, η οποία ήδη χρησιμοποιεί τα δίκτυα των Visa και Mastercard, σχεδιάζει να διατηρήσει το brand της Discover.

Όπως ανέφερε εχθές το insider.gr, η Discover ήταν η 27η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 150 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Federal Reserve, ενώ η Capital One, ήταν η ένατη μεγαλύτερη με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 476 δισ. δολαρίων.