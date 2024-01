Η ΕΥ Ελλάδος αναγνωρίζεται ως Top Employer 2024

Η ΕΥ Ελλάδος αναγνωρίστηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως κορυφαίος εργοδότης (Top Employer) στην Ελλάδα για το 2024, από τον παγκόσμιο οργανισμό Top Employers Institute, σύμφωνα με πρόσφατη επίσημη ανακοίνωσή του.

Η πιστοποίηση της EY ως "Top Employer”, επιβεβαιώνει την αφοσίωση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου στη χώρα μας, όπως αυτό αποδεικνύεται μέσω των εξαιρετικών πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, που σήμερα αριθμεί σχεδόν 2.500 επαγγελματίες, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αλλά και απομακρυσμένα, από όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία, δίνει ισχυρή έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και το wellbeing των ανθρώπων της, παροτρύνοντάς τους, να «δημιουργήσουν» οι ίδιοι την ιδανική εργασιακή εμπειρία, μέσα από το Employee Value Proposition (EVP), "The exceptional EY experience; it’s yours to build!”.

Το πρόγραμμα του Top Employers Institute, πιστοποιεί οργανισμούς με βάση τα αποτελέσματα έρευνας από πιστοποιημένους ελεγκτές (HR Best Practices Survey), στο σύνολο των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζουν. Η έρευνα καλύπτει έξι τομείς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που εξειδικεύονται σε 20 θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων είναι η στρατηγική για τους ανθρώπους, το εργασιακό περιβάλλον, η προσέλκυση ταλέντου, η εκπαίδευση, η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη (DE&I), η ευημερία (wellbeing), κ.ά.

Το Top Employers Institute είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός για την αναγνώριση και την ενίσχυση της αριστείας σε πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού. Μέσω του προγράμματος πιστοποίησης του Top Employers Institute, οι εταιρείες που συμμετέχουν μπορούν να πιστοποιηθούν και να αναγνωριστούν ως κορυφαίος εργοδότης. Το Top Employers Institute, έχει πιστοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 2.300 οργανισμούς σε 121 χώρες. Οι πιστοποιημένοι κορυφαίοι εργοδότες επηρεάζουν θετικά τη ζωή περισσότερων από 12 εκατ. εργαζομένων παγκοσμίως.

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη σημαντική αυτή διάκριση, που μας απονέμεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η ΕΥ Ελλάδος είναι σήμερα η μεγαλύτερη και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, και αυτό το οφείλει στους ανθρώπους της, που καθημερινά κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας και της αγοράς, μέσα από τις υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες που προσφέρουν. Πιστοί στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, αναπτύσσουμε, μέρα με τη μέρα, ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει τους ανθρώπους μας να εξελίσσονται και να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, για να υλοποιήσουν τα όνειρα και τους στόχους τους, σε αρμονία με την προσωπική εξέλιξή τους και την οικογενειακή τους ζωή. Η διάκριση αυτή, αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας και μάς δίνει ακόμη περισσότερη δύναμη και όρεξη να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, θέτοντας σταθερά την ευημερία των ανθρώπων μας στο επίκεντρο της στρατηγικής μας».