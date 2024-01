Καθηλώνονται στο έδαφος τα Boeing 737 Max 9 σε παγκόσμιο επίπεδο

Μετά τους αμερικανικούς αερομεταφορείς, αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον πλανήτη αποσύρουν το αεροσκάφος απ' την κυκλοφορία μέχρι νεωτέρας.

Η καθήλωση των 737 Max 9 της Boeing επιταχύνθηκε γρήγορα λαμβάνοντας παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς αερομεταφορείς από τις ΗΠΑ, τον Παναμά, την Τουρκία και αλλού αποσύρουν το μοντέλο από την υπηρεσία, για επιθεωρήσεις μετά την αποκόλληση ενός τμήματος ατράκτου σε ένα ολοκαίνουργιο αεροσκάφος της Alaska Airlines κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αφού αρχικά η Alaska Air κράτησε το στόλο της με 65 737 Max 9 στο έδαφος μετά το περιστατικό στις 5 Ιανουαρίου, η United Airlines η κορυφαία εταιρεία που διαθέτει τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους, ακολούθησε το παράδειγμα καθηλώνοντας αρκετά αεροπλάνα. Στη συνέχεια, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) διέταξε την προσωρινή καθήλωση 171 αεροπλάνων στις ΗΠΑ, επιταχύνοντας την ανταπόκριση μεταξύ άλλων αεροπορικών εταιρειών. Η Aeromexico έβγαλε εκτός λειτουργίας όλα τα Max 9 της και η Copa Airlines του Παναμά έκανε το ίδιο με τα περισσότερα τζετ της.

No passengers were seated next to a cabin panel that blew out during an Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 flight, the head of the US National Transportation Safety Board said https://t.co/UJPMs0poFz pic.twitter.com/tb5j4vPUcD

— Reuters (@Reuters) January 7, 2024