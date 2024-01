Πώς η κινεζική BYD νίκησε την Tesla στο δικό της παιχνίδι

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία EV ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαταριών και μεταμορφώθηκε στον παγκόσμιο «βασιλιά» των ηλεκτρικών οχημάτων.

«Η μεγαλύτερη μάρκα αυτοκινήτων που δεν έχετε ακούσει ποτέ». Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας για να προωθηθεί, καθώς θέλει να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει το Bloomberg, έχοντας γίνει η μάρκα αυτοκινήτων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Κίνα, η BYD (που σημαίνει Build Your Dreams) έχει πλέον ξεπεράσει την Tesla και είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Στο μίνι ντοκιμαντέρ How BYD Took Tesla’s Crown -πώς η BYD πήρε το στέμμα της Tesla), το Bloomberg εξερευνά πώς μια εταιρεία που ξεκίνησε ως κατασκευαστής μπαταριών μεταμορφώθηκε στον παγκόσμιο «βασιλιά» των ηλεκτρικών οχημάτων.

Κρίσιμο για την επιτυχία της BYD ήταν η κάθετη ολοκλήρωση της παραγωγής. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία αντί να βασίζεται σε άλλες εταιρείες για ανταλλακτικά, η BYD κατάφερε να πετύχει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) φθηνά, εν μέρει, κατασκευάζοντας τα περισσότερα από τα δικά της εξαρτήματα. Η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει μια ευρεία γκάμα προσιτών EV σε χαμηλές τιμές, μεγιστοποιώντας τις πωλήσεις (αν και όχι τα έσοδα), ενώ επεκτείνει τη θέση της σε νέες αγορές.

Αφού ξεπέρασε τις ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα και τη Γερμανία, η Κίνα ανταγωνίζεται τώρα την Ιαπωνία για το παγκόσμιο προβάδισμα στις εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων. Και περίπου 1,3 εκατομμύρια από τα 3,6 εκατομμύρια οχήματα που εξάχθηκαν από την Κίνα από τον Οκτώβριο ήταν ηλεκτρικά. Σε έναν τομέα που εξακολουθούν να κυριαρχούν μεγάλα ονόματα όπως η Toyota, η Volkswagen και η General Motors, εταιρείες όπως η BYD αρχίζουν να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Σίγουρα, η BYD είχε μεγάλη βοήθεια από την κινεζική κυβέρνηση, ακόμη και από τον Γουόρεν Μπάφετ, του οποίου η Berkshire Hathaway υπήρξε βασικός επενδυτής. Και οι φιλοδοξίες της δεν περιορίζονται στον υποβιβασμό του Έλον Μασκ και της Τέσλα στη δεύτερη θέση. Η BYD κατασκευάζει εργοστάσια στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και σε ολόκληρη την Ασία, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επέκτασης των πωλήσεων σε αυτές τις ηπείρους, με τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία της να εμφανίζονται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο —ακόμη και στις ΗΠΑ. Καθώς ο κόσμος στρέφεται ολοένα και περισσότερο από οχήματα εσωτερικής καύσης σε ηλεκτροκίνητα οχήματα, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει λάβει θέση για να αντιμετωπίσει όλους τους ανταγωνιστές.