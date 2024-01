X: Στο 1/3 έπεσε η αξία του από τα 44 δισ. που πλήρωσε ο Μασκ

Η επενδυτική εταιρεία, η οποία βοήθησε τον Μασκ να ολοκληρώσει την εξαγορά του Χ έναντι 44 δισ. δολαρίων, μείωσε κατά 11% περαιτέρω την αξία της δικής της συμμετοχής στην εταιρεία από τα τέλη Νοεμβρίουμ, σύμφωνα με το Axios.

Λιγότερο από το 1/3 των 44 δισ. δολαρίων που πλήρωσε ο Έλον Μασκ για να αγοράσει το Χ, αξίζει πλέον η πλατφόρμα, όπως ανέφερε το Axios, επικαλούμενο τις αποκαλύψεις της Fidelity.

Η επενδυτική εταιρεία, η οποία βοήθησε τον Μασκ να ολοκληρώσει την εξαγορά του Χ έναντι 44 δισ. δολαρίων, μείωσε κατά 11% περαιτέρω την αξία της δικής της συμμετοχής στην εταιρεία από τα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Axios, επικαλούμενο την τελευταία ενημέρωση χαρτοφυλακίου για το Blue Chip Growth Fund της Fidelity. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από μία σειρά μειώσεων από την Fidelit μετά την αποτυχία του X να κερδίσει πίσω στους διαφημιστές το 2023.

Την εξαγορά του Twitter από τον Musk, στα τέλη Οκτωβρίου του 2022, ακολούθησε μία σειρά από απότομες αλλαγές στην πλατφόρμα, από σαρωτικές απολύσεις και κλείσιμο των γραφείων της εταιρείας στο εξωτερικό, μέχρι αναμόρφωση των πολιτικών ελέγχου και του συστήματος επαλήθευσης της πλατφόρμας. Οι αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα την έξοδο πολλών διαφημιστών από την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα τα διαφημιστικά έσοδα του X για το 2023 να αναμένονται στα 2,5 δισ. δολάρια, πολύ λιγότερο από τα 1 δισ. δολάρια ανά τρίμηνο που εμφάνιζε προηγουμένως η εταιρεία.

Τον Νοέμβριο, ο Μασκ είπε στους διαφημιστές που εγκατέλειψαν το X λόγω της υποστήριξής του σε μια αντισημιτική ανάρτηση ότι μπορούν να πάνε να «γ@μηθούν». Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, ο Mασκ συμφώνησε με μια ανάρτηση που έλεγε ότι οι Εβραίοι έχουν «διαλεκτικό μίσος» για τους λευκούς. Το μήνυμα έχει έκτοτε προκαλέσει επικρίσεις από τον Λευκό Οίκο καθώς και από αρκετούς επενδυτές της Tesla Inc. Μεγάλες εταιρείες όπως η Walt Disney Co. και η Apple Inc. έχουν αποστασιοποιηθεί από την πλατφόρμα.