Softone: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με το Prosvasis GO

To Prosvasis GO μέσα από μια οθόνη, αυτοματοποιεί πλήρως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διαχείριση του ιστορικού και των ραντεβού των ασθενών καθώς και την έκδοση, αποστολή και διαβίβαση των παραστατικών προς την πλατφόρμα myDATA και τους λογιστές. Οι επαγγελματίες της υγείας πλέον μπορούν να καταχωρούν και να διαχειρίζονται εύκολα τις συνταγές και τα παραπεμπτικά, να καταχωρούν θεραπευτικά πρωτόκολλα και να έχουν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών τους

Η Prosvasis, εταιρεία του Ομίλου εταιρειών SOFTONE, ανακοίνωσε την αναβάθμιση της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis GO με την προσθήκη της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η νέα λειτουργικότητα έρχεται να προστεθεί στις λειτουργίες του Prosvasis GO, με στόχο να προσφέρει ευκολία και αποτελεσματικότητα στις καθημερινές εργασίες των επαγγελματιών του ιατρικού κλάδου, όπως τονίζεται.

To Prosvasis GO μέσα από μια οθόνη, αυτοματοποιεί πλήρως την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διαχείριση του ιστορικού και των ραντεβού των ασθενών καθώς και την έκδοση, αποστολή και διαβίβαση των παραστατικών προς την πλατφόρμα myDATA και τους λογιστές. Οι επαγγελματίες της υγείας πλέον μπορούν να καταχωρούν και να διαχειρίζονται εύκολα τις συνταγές και τα παραπεμπτικά, να καταχωρούν θεραπευτικά πρωτόκολλα και να έχουν άμεση πρόσβαση στο ιστορικό των ασθενών τους.

Ο κ. Μαρίνος Κοσμάς, Sales & Services Director της Prosvasis, δήλωσε σχετικά: «Η ενσωμάτωση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην εφαρμογή Prosvasis GO, αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής μας προς τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, να τους παρέχουμε τα πλέον προηγμένα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να περάσουν εύκολα στη νέα ψηφιακή εποχή, παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους. "

Η νέα λειτουργικότητα Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ενεργοποιείται αυτόματα στις ήδη υπάρχουσες, ενεργές συνδρομές του Prosvasis Go, ενώ διατίθεται σε ειδική τιμή για τα μέλη των ιατρικών συλλόγων. Το Prosvasis GO, αποτελεί πλέον την πιο ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή αναβάθμιση των ιατρείων και την πρώτη επιλογή προτίμησης στον Ιατρικό Κλάδο με χιλιάδες ενεργούς συνδρομητές».