Οι βασικές προκλήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων

Στο επίκεντρο η εκπαίδευση των στελεχών και η επιμόρφωση επί των ψηφιακών εργαλείων, λόγω της έλλειψης κατανόησης στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι προτεραιότητες για τη συνέχεια.

Σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική καθημερινότητα δείχνει να λαμβάνει η καινοτομία και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, με όλο και περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων να επαφίενται σε αυτές. Την ίδια στιγμή βέβαια, οι μισοί τουλάχιστον εξ αυτών, συνομολογούν ότι η εξοικείωση των στελεχών με τις εν λόγω τεχνολογίες είναι σε αρχικά στάδια, γι' αυτό απουσιάζουν από το όραμα και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα συμπεράσματα της μελέτης «Digital Transformation in Greece» που πραγματοποίησε το Found.ation με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού οργανισμού EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας) αλλά και των Dialectica, Innovation Hub by Cardlink, Procify by Grapevine.Digital και Up Hellas.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, για τον βαθμό με τον οποίο εταιρείες και μεγάλοι οργανισμοί του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα έχουν υιοθετήσει διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, υπάρχουν προβληματισμοί και τις δυσκολίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Έλλειψη κατανόησης στις αναδυόμενες τεχνολογίες

Για παράδειγμα, η διείσδυση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματική σκηνή είναι μεγάλη, με το 74% των διευθυντικών στελεχών να τα χρησιμοποιούν για να εργαστούν ταχύτερα ή να αποκτήσουν νέες ιδέες, ενώ μόνο το 2% βρίσκει την τεχνητή νοημοσύνη τρομακτική ή απειλητική για τη θέση εργασίας τους.

Στον αντίποδα, λιγότεροι από τους μισούς (43%) πιστεύουν πως το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τους έχει καλή κατανόηση των ψηφιακών τάσεων και τεχνολογιών. Η έλλειψη ενός διοικητικού συμβουλίου με όραμα ή ενός ειδικού ρόλου που να ηγείται των προσπαθειών μετασχηματισμού - αξίζει να σημειωθεί ότι επτά στις 10 εταιρείες δεν διαθέτουν ρόλο CIO (Chief Innovation Officer) - συχνά καθυστερεί την πρόοδο.

Το ποσοστό είναι καθοριστικό αν σκεφτεί κανείς ότι τρεις από τους τέσσερις βασικούς τρόπους προώθησης της καινοτομίας σε έναν οργανισμό θεωρείται ότι προέρχονται από το εσωτερικό του (προγράμματα ανάπτυξης ιδεών από τους εργαζομένους, εσωτερικά εργαστήρια, τμήματα καινοτομίας). Όσο για τον έτερο βασικό πυλώνα - ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην τρίτη θέση - αφορά στις συνεργασίες με startups και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και πρόκληση δεδομένης της ένδειας που υπάρχει ευρύτερα, αποτελεί και το εργατικό δυναμικό και οι δεξιότητές του. Σύμφωνα με την έρευνα τα μισά διευθυντικά στελέχη (53%) θεωρούν ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους είναι πιο σημαντική προτεραιότητα από την ψηφιοποίηση λειτουργιών.

Επιπλέον, το 30% των ερωτηθέντων στελεχών πιστεύoυν ότι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την καινοτομία (αναλυτική/σχεδιαστική σκέψη, CX, επίλυση προβλημάτων) θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τους υπαλλήλους τους, με τις δεξιότητες που συνδέονται με την παραγωγικότητα βρίσκονται στη δεύτερη θέση.

Άλλωστε, η δυσκολία εύρεσης ικανού ανθρώπινου δυναμικού χαρακτηρίζεται ως ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας ρίσκου για την ανάπτυξη μιας εταιρείας στα επόμενα 5-10 χρόνια, μετά την οικονομική αστάθεια.

Οι προτεραιότητες για τη συνέχεια

Υπό αυτό το πρίσμα, για τη συνέχεια, όπως επισημαίνει η έρευνα θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, ώστε να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αλλάξει η οργανωτική δομή και η κουλτούρα των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στο να γίνουν πιο προσαρμοστικές (Adaptive Organization), με βασικά χαρακτηριστικά την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την ανθρωποκεντρικότητα, την επιδραστικότητα και την καινοτομία. Κάθε εταιρεία πρέπει να αναγνωρίσει τη σημασία της συνεχούς μάθησης και να παρέχει άφθονες ευκαιρίες στους εργαζομένους να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος πρέπει να χαρακτηρίζονται από προσαρμοστικότητα, ευελιξία και καινοτομία.

Τέλος καθοριστικής σημασίας είναι και το αποτύπωμα των επιχειρήσεων το οποίο, μέσω της καινοτομίας, μπορεί να παράξει αξία για τις ίδιες, τους εργαζομένους τους και το οικοσύστημα συνολικά. Το Open Innovation είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει στους οργανισμούς να παράγουν επιτυχημένα προϊόντα και υπηρεσίες, είτε χρησιμοποιώντας τους δικούς τους πόρους είτε χτίζοντας ουσιαστικές συνεργασίες με το ευρύτερο οικοσύστημα. Κατά συνέπεια, η καινοτομία μπορεί να ανακαλυφθεί, να αποκτηθεί, να δημιουργηθεί ή να συνδημιουργηθεί, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες κάθε εταιρείας.