Πώς προχωρά η ανάπτυξη της OK Anytime Market – Το στοίχημα της Βόρειας Ελλάδας και οι στόχοι του 2024

Τα δύο deal στη Βόρεια Ελλάδα σε διάστημα 24 μηνών, η ενίσχυση του δικτύου καταστημάτων και οι προτεραιότητες της εταιρείας για τη νέα χρονιά. Στην πρώτη γραμμή οι ανακαινίσεις.

Μεθοδικά και… βήμα βήμα χτίζει την ανάπτυξή της η OK Anytime Market AΕ, στρέφοντας τα τελευταία χρόνια όλη την προσοχή της στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσει τα μερίδιά της σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά.

Η εταιρεία που αναπτύσσει τα γνωστά καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του λιανεμπορίου, ποντάρει πολλά στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το deal με την Kosmoplus

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι τα προηγούμενα 24ωρα ανακοινώθηκε η εξαγορά έξι καταστημάτων της εταιρείας Kosmoplus από την OK Anytime Market.

Τα εν λόγω καταστήματα βρίσκονται στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, το Νευροκόπι, την Ξάνθη, καθώς και στις Σάπες Ροδόπης, είναι εμβαδού 300 – 500 τ.μ., ενώ έχουν ήδη ενσωματωθεί στο δίκτυο της εταιρείας και λειτουργούν με την επωνυμία OK! Grocery Super Market & Deli.

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kosmoplus είναι μια ελληνική εταιρεία ιδιαίτερα γνωστή στους νομούς της Βορείου Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 2010 με έδρα την Ξάνθη, ενώ το 2012 άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην οδό Κονδύλη στην Ξάνθη. Από το 2016 είναι μέλος του ΕΛΟΜΑΣ. Σήμερα διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο με 20 καταστήματα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, το 2021 ο κύκλος εργασιών της Kosmoplus ανήλθε σε 31,62 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένος έναντι κύκλου εργασιών 31,31 εκατ. ευρώ το 2020. Τα μεικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 7,95 εκατ. ευρώ.

Το deal με την Kosmothess

Το deal με την Kosmoplus δεν είναι ωστόσο το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα για την αλυσίδα OK Anytime Market. Ήταν λίγο πριν τα τέλη του 2021 όταν η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της KOSMOTHESS CASH & CARRY.

Μιας εταιρείας με πολυετή εμπειρία, γνωστής για τη διαχείριση 110 καταστημάτων με την επωνυμία Happy Markets.

Ανακαινίσεις και franchise οι στόχοι για το 2024

Πλέον, μετά την απόκτηση των έξι καταστημάτων της Kosmoplus, η OK Anytime Market ισχυροποιεί έτι περαιτέρω την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, με τη λειτουργία συνολικά 28 καταστημάτων που λειτουργούν με την επωνυμία OK! Grocery Super Market & Deli ενώ διαθέτει και δύο καταστήματα με την επωνυμία OK! Anytime Markets.

Το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνει και τις ανακαινίσεις των καταστημάτων του δικτύου της ξεκινώντας από το κατάστημα της Καβάλας το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου.

Στόχος της OK Anytime Market είναι το 2024 να γίνει ολική ανακαίνιση όλων των καταστημάτων που προστέθηκαν στο δίκτυο της και να λειτουργήσουν - όσα δεν λειτουργούν ήδη - με την μέθοδο του franchising.

Η εταιρεία υλοποίησε και το 2023 ένα σημαντικό πλάνο επενδύσεων, το οποίο περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την προσθήκη τεσσάρων καταστημάτων στο δίκτυό της κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πρόκειται για ένα κατάστημα με την επωνυμία «OK! Anytime Markets» στην περιοχή του Ζωγράφο, καθώς και τρία καταστήματα με την επωνυμία «OK! Grocery» στην Κάρπαθο, στο Νυδρί της Λευκάδας και στην Άφυτο της Χαλκιδικής.

Ταυτόχρονα έχει ήδη προγραμματιστεί η λειτουργία δυο νέων καταστημάτων με την επωνυμία OK! Anytime Markets στο Παγκράτι και το Θησείο και ενός ακόμα OK! Grocery στο Αγρίνιο.

Στο μεταξύ, τον Ιούλιο του 2023 η εταιρεία έγινε μέλος της νεοσύστατης Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος – ως το πρώτο μέλος που δραστηριοποιείται στον χώρο του οργανωμένου δικτύου καταστημάτων ευκολίας.

Μια ανάσα από τα 70 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, το 2022 ο κύκλος εργασιών της ΟΚ! Anytime Markets ανήλθε σε 68,33 εκατ. ευρώ από 61,35 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 13,22 εκατ. ευρώ έναντι 12,25 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα οργανικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 13,62 εκατ. ευρώ έναντι 12,51 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν το 2022 στα 977.665 ευρώ έναντι 1,06 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Στο λιανεμπόριο από το 2004

Η ΟΚ! Anytime Markets δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα από το 2004.

Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μιας μορφής mini super market, ενώ το μείγμα των προϊόντων που διαθέτουν, αποτελείται από γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλωσης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο και περιλαμβάνει ακόμα και προϊόντα πιο premium ώστε η αλυσίδα να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Ακόμη, υπάρχει και η βασική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα καταστήματα ΟK! λειτουργούν καθημερινά από τις 8.00 πμ. έως τις 23.00 μμ.

Παράλληλα, το δίκτυο της εταιρείας προχώρησε στην ανάπτυξη ενός νέου concept καταστημάτων ευκολίας, τα OK! GROCERY. Πρόκειται για καταστήματα που διαθέτουν προϊόντα Supermarket & Deli και αποτελούν τη νέα πρόταση προς τους καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές.

Να σημειωθεί πως η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Ελληνικό σε ιδιόκτητα γραφεία, ενώ η εξυπηρέτηση του δικτύου πραγματοποιείται από ένα υπερσύγχρονο κτήριο στο Μαρκόπουλο Αττικής. Το κέντρο διανομής λειτουργεί σε μια έκταση συνολικής επιφάνειας 14,5 στρεμμάτων, στην οποία εδρεύει ένας στεγασμένος χώρος 5000 τμ χωρισμένος σε τομείς για ξηρό φορτίο και είδη μαναβικής, ένας ψυκτικός θάλαμος 400τμ., με δυναμική να φιλοξενηθούν περισσότερες από 5.000 παλέτες προϊόντων.

Συνολικά η ΟΚ! Anytime Markets μαζί με τους συνεργάτες της απασχολεί πάνω από 600 άτομα, ενώ αναπτύσσει το δίκτυο των καταστημάτων της με τη μέθοδο του franchising.