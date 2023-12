Η EY Ελλάδος σύμβουλος του Ομίλου Grimaldi στην εξαγορά του 67% του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας

Η EY Ελλάδος παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου και συμβουλευτικής υποδομών στον Όμιλο Grimaldi, για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Η EY Ελλάδος παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου και συμβουλευτικής υποδομών στον Όμιλο Grimaldi, για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.

Το τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, υποστήριξε τον Όμιλο Grimaldi από τη σκοπιά του χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθ’ όλη τη διαδικασία εξαγοράς – από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην προεπιλογή και τη διαγωνιστική διαδικασία έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς. Το πεδίο εργασιών περιλάμβανε υποστήριξη για τη διαχείριση της συναλλαγής, χρηματοοικονομικές συμβουλές για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, επισκόπηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, υποστήριξη κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής για τη διαγωνιστική διαδικασία, χρηματοοικονομική επισκόπηση και σχολιασμό των εγγράφων του έργου – συγκεκριμένα, της αναθεωρημένης σύμβασης παραχώρησης (ACA), της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) και της συμφωνίας μετόχων (SHA) – καθώς και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Η EY παρείχε ολοκληρωμένη υποστήριξη, συνδυάζοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για έργα υποδομών με υπηρεσίες υποστήριξης συναλλαγών (φορολογικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δέουσας επιμέλειας – due diligence).

Σε συνέχεια της επίσημης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 30 Οκτωβρίου 2020, της προεπιλογής στις 22 Απριλίου 2021 και της δεσμευτικής προσφοράς στις 5 Αυγούστου 2022, η κοινοπραξία Grimaldi Euromed, Minoan Lines και EKEV, με επικεφαλής τη Grimaldi, ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής στις 6 Οκτωβρίου 2022. Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών υπεγράφη στις 21 Μαρτίου 2023, μετά την πρόσκληση υπογραφής από το Δημόσιο και την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Στις 29 Μαρτίου 2023, υπεγράφη η αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης, η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 με τον ν. 5048/2023. Με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων, η τελετή παράδοσης του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, έλαβε χώρα στην πόλη της Ηπείρου στις 20 Οκτωβρίου 2023, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και λοιπών αξιωματούχων.

Ο Όμιλος Grimaldi είναι παγκόσμιος ηγέτης στις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, με κεντρικό ρόλο στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης “European Motorways of the Sea”. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος διαχειρίζεται ένα εκτενές δίκτυο τερματικών σταθμών λιμένων και εταιρειών logistics, προσφέροντας υπηρεσίες μεταφορών για τροχαίες μονάδες (rolling units), containers και επιβάτες. Προσφάτως, η εταιρεία εισήγαγε δύο πλοία κατηγορίας Ro-Ro«πράσινους γίγαντες» – το Eco Catania και το Eco Malta – στη διαδρομή Βενετία-Μπάρι-Ηγουμενίτσα-Πάτρα, συνεισφέροντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους “Zero Emissions in Port®”.

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που ενεργήσαμε ως σύμβουλοι τηςGrimaldi στην επιτυχημένη εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας – ένα από τα πιο σημαντικά περιφερειακά λιμάνια της Ελλάδας. Η συναλλαγή αποτελεί ορόσημο για τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της χώρας. Είναι μία στρατηγική συνεργασία με στόχο την αναβάθμιση του λιμανιού, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ενός από τους ισχυρότερους παγκόσμιους ιδιωτικούς ομίλους, τροφοδοτώντας, έτσι, την ανάπτυξη του λιμανιού της Ηγουμενίτσας σε πύλη για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις διάφορες ομάδες της ΕΥ, μεταξύ άλλων, τα τμήματα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Έργων Υποδομών και Χρηματοοικονομικού και Φορολογικού Due Diligence, τη Roxana Todiroae, τον Παναγιώτη Τσιώλη και τη Στέλλα Σαριτζόγλου, καθώς και τους ανθρώπους της EY Ελλάδος που εργάστηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής».