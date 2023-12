ΕΤΕ: Δάνεια έως 12,5 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, σε ΜμΕ

Δάνεια έως €12,5 εκατ. με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες από την Εθνική Τράπεζα. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact ενεργοποιεί η τράπεζα.

Τη διάθεση του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», συνολικού προϋπολογισμού ύψους 400.000.000 ευρώ, για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps), ενεργοποιεί η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα παρέχει ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης - Επενδύσεις για τους νέους (Απασχόληση για Νέους)» της ΕΤΕπ («Skills and Jobs - Investing for Youth (Jobs for Youth)») καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου της ΕΤΕπ για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών.

Μέσω του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση ύψους έως και 12,5 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση των επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας) και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας).

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις που:

i. συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση για νέους» ή

ii. στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών. Επιπλέον, τα κεφάλαια με πηγή χρηματοδότησης την ΕΤΕπ απαλλάσσονται της εισφοράς του Ν.128/75.