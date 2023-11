COP 28: Συμμετοχή της ΕΔΕΥΕΠ στα πλαίσια της ελληνικής αποστολής

Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος ενεργά στην 28η Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία πραγματοποιείται στο Ντουμπάι από τις 30 Νοεμβρίου ως τις 12 Δεκεμβρίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει μια σειρά εξειδικευμένων εκδηλώσεων στο περίπτερό του κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Οι εκδηλώσεις αυτές θα επικεντρωθούν στην ανταλλαγή πρακτικών, εμπειριών και στη συζήτηση μέτρων με ιδιαίτερη έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πράσινης ενέργειας και τα επόμενα βήματα στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στα πλαίσια της ελληνικής συμμετοχής, η ΕΔΕΥΕΠ διοργανώνει ειδική εκδήλωση την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 09:30 – 11:00 με τίτλο "Harvesting the Wind Power of Greek Seas ". Διαθέτοντας ένα πολύ ελκυστικό θαλάσσιο δυναμικό και στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η δέσμευση της Ελλάδας για αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από την εθνική μας ενεργειακή αυτονομία. Προσφέρει τη δυνατότητα προώθησης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία εγχώριας τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της απαραίτητης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στην εκδήλωση που διεξάγεται ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του Σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών από την ΕΔΕΥΕΠ,θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Στους βασικούς ομιλητές θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, , Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, , Διευθύνων Σύμβουλος της Archirodon Group, κ. Ντένης Καραπιπέρης, η Executive Officer Global Head Renewables της JERA Co. και Πρόεδρος του ΔΣ της Parkwind, κα Nathalie Oosterlinck, , ο Head of Investments Southeastern Europe της Copenhagen Infrastructure Partners, κ. Θουκυδίδης Κουκουλιός και ο, Διευθύνων Σύμβουλος της MORE Energy, κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου. Θα συμμετέχουν ακόμη στη συζήτηση σχετικά με τις πρώτες άδειες έρευνας για πιλοτικά έργα ΥΑΠ, ο κ. Γιάννης Καρύδας, Διευθύνων Σύμβουλος Renewables Copelouzos Group και ο κ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης, Director of Strategic Development New Energy Sectors and Concessions της TERNA Ενεργειακή. Τις συζητήσεις θα συντονίσουν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος και ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Rikard Scoufias.