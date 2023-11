Μασκ: Ενέκρινε αντισημιτική ανάρτηση στο X- Δηλώνει κατά του ρατσισμού οποιουδήποτε είδους

«Είπατε την πραγματική αλήθεια», έγραψε ο Μασκ στην απάντησή του σε ανάρτηση που ανέφερε ότι μέλη της εβραϊκής κοινότητας προωθούν «διαλεκτικό μίσος».

Ο Έλον Μασκ ενέκρινε μια αντισημιτική ανάρτηση στο X, που επιτέθηκε σε μέλη της εβραϊκής κοινότητας επειδή προωθούν «διαλεκτικό μίσος» εναντίον των λευκών.

«Είπατε την πραγματική αλήθεια», έγραψε ο Μασκ στην απάντησή του στην ανάρτηση.

Ο Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, ιδιοκτήτης του Χ και πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία περίπου 225 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει επανειλημμένα επικριθεί για την προώθηση περιεχομένου που επιτίθεται σε Εβραίους σε μια εποχή ανερχόμενου αντισημιτισμού.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, πέρσι, η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή, κάλεσε τον Μασκ να ζητήσει συγγνώμη αφού διέγραψε ένα αμφιλεγόμενο tweet που έκανε μια σατιρική σύγκριση μεταξύ του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό και του Αδόλφου Χίτλερ.

Νωρίτερα φέτος, ο Μασκ κατηγόρησε την Anti-Defamation League (την αμερικανο-εβραϊκή ΜΚΟ που μάχεται τον αντισημιτισμό), για την πτώση των διαφημιστικών εσόδων από τις ΗΠΑ στο X, την κοινωνική πλατφόρμα που παλαιότερα ήταν γνωστή ως Twitter.

Οι πωλήσεις διαφημίσεων εξακολουθούν να μειώνονται κατά 60% «κυρίως λόγω της πίεσης στους διαφημιστές» που ασκείται από την ADL, είπε τον Σεπτέμβριο, αφού ο οργανισμός είπε ότι οι αναφορές για παρενόχληση και εξτρεμιστικό περιεχόμενο αυξήθηκαν μετά την ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από τον Μασκ.

Εκείνη την εποχή, ο Μασκ δήλωνε ότι ήταν «υπέρ της ελευθερίας του λόγου», αλλά κατά του αντισημιτισμού «οποιουδήποτε είδους».

Απαντώντας σε έναν χρήστη του Χ, ο οποίος είπε ότι είναι άδικο να γίνονται γενικεύσεις σχετικά με τις εβραϊκές κοινότητες που προωθούν το μίσος προς τους λευκούς, ο Μασκ έγραψε ότι το άτομο είχε «δίκιο ότι αυτό δεν επεκτείνεται σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στο ADL».

Πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του ότι «είμαι βαθιά προσβεβλημένος από τα μηνύματα της ADL και οποιεσδήποτε άλλες ομάδες που σπρώχνουν de facto κατά του λευκού ρατσισμού ή κατά του ασιατικού ρατσισμού ή ρατσισμού οποιουδήποτε είδους».

And, at the risk of being repetitive, I am deeply offended by ADL’s messaging and any other groups who push de facto anti-white racism or anti-Asian racism or racism of any kind.

I’m sick of it. Stop now.

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023