Ξεκινά η έξοδος του ΤΧΣ από τις τράπεζες εν μέσω κρίσιμων «χρησμών» για την επενδυτική βαθμίδα

Στις 11 – 12 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank για να αποφασίσει την τιμή που θα προσφέρει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της. Μεταξύ 15 – 18 Σεπτεμβρίου η υποβολή της προσφοράς, τέλος Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου η ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Την εκκίνηση της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις τράπεζες θα σηματοδοτήσει ο Σεπτέμβριος που μπαίνει αύριο, με τις εξελίξεις να αναμένονται ταχείες και υπό το πρίσμα των κρίσιμων αξιολογήσεων της DBRS στις 8 Σεπτεμβρίου και της Moody΄s στις 15 για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρα μας και το σήμα για την επενδυτική βαθμίδα.

Αμέσως μετά την ΔΕΘ, στις 11 – 12 Σεπτεμβρίου αναμένεται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank για να αποφασίσει την τιμή που θα προσφέρει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την επαναγορά των μετοχών της.

Η συνεδρίαση του ΔΣ της Eurobank προγραμματιζόταν αρχικά για την τρέχουσα εβδομάδα, αλλά μετατίθεται χρονικά ώστε να οριστικοποιηθούν διαδικαστικά θέματα ενόψει της υποβολής της προσφοράς, η οποία με τα νέα δεδομένα αναμένεται μεταξύ 15 – 18 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank πρόκειται να εξαγοράσει το 1,4% των μετοχών της (52.080.673 ίδιες μετοχές) που βρίσκονται στην κατοχή του ΤΧΣ και θα γίνει η πρώτη πλήρως ιδιωτικοποιημένη Τράπεζα. Η Διοίκηση της Eurobank έχει ανακοινώσει ένα εύρος τιμήματος μεταξύ 1,10 και 1,90 ευρώ, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το premium που θα προσφερθεί στο ΤΧΣ. Σημειώνεται ότι η ταχύτητα των εξελίξεων στην περίπτωση της Eurobank δεν αναιρεί την ανταγωνιστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει το ΤΧΣ μετά την υποβολή της προσφοράς. Ωστόσο, όλα θα κινηθούν γρηγορότερα και ad hoc, αφενός λόγω του μικρού ποσοστού της τράπεζας που λογικά η διεκδίκησή του δεν μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον τρίτο, αφετέρου λόγω του σήματος που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση για την επενδυτική βαθμίδα.

Όπως εκτιμάται, μετά την υποβολή της προσφοράς, η διαδικασία από το ΤΧΣ θα απαιτήσει από μία έως τρεις εβδομάδες και η συναλλαγή της επαναγοράς των μετοχών θα ολοκληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η Eurobank πρωταγωνιστεί στις τραπεζικές εξελίξεις των ημερών αυτών, καθώς επεκτείνει και την παρουσία της στην Κύπρο. Η Τράπεζα συνεχίζει τις αγορές μετοχών στην Ελληνική Τράπεζα Κύπρου, οδεύοντας στην υποβολή δημόσιας πρότασης στους μετόχους της κυπριακής τράπεζας.

Όπως ανακοίνωσε χθες η Eurobank, προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (SPAs) με τη Wargaming Group Limited και τα ταμεία προνοίας, Provident Fund for the Executive Directors of Wargaming και Provident Fund for the Senior Management Personnel of Wargaming, για την απόκτηση ποσοστού 7,2% (29.710.012 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα. Το τίμημα συμφωνήθηκε σε 69,8 εκατ. ευρώ (2,35 ευρώ/μετοχή), το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. H Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29,2% στην Ελληνική Τράπεζα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συναλλαγής και της απόκτησης ποσοστού 17,3% από την Poppy S.à r.l και 1,6% από τη Senvest Management LLC, όπως ανακοινώθηκαν στις 23 και 25 Αυγούστου, το ποσοστό της στην Ελληνική θα ανέλθει συνολικά σε 55,3%.

Τα επόμενα βήματα της αποεπένδυσης του ΤΧΣ

Την αποεπένδυση του ΤΧΣ από τη Eurobank αναμένεται να ακολουθήσει η Εθνική Τράπεζα, όπως εκτιμάται σε χρόνο μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Πρόκειται για την Τράπεζα στην οποία το ΤΧΣ έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό (40,4%), με τον προγραμματισμό να προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, διάθεση αρχικά ποσοστού 20% μέχρι τα τέλη του έτους ή στις αρχές του επόμενου. Η διάθεση του υπόλοιπου ποσοστού θα διατεθεί αξιολογώντας το καταλληλότερο timing και τις συνθήκες στις αγορές, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Ελληνικό Δημόσιο. την διάθεση του υπόλοιπου ποσοστού της ΕΤΕ σε δεύτερο χρόνο. Φαίνεται επίσης πως προκρίνεται η διάθεση του ποσοστού να γίνει συνδυαστικά σε ξένο αλλά και σε εγχώριους επενδυτές (επιχειρηματίες, εφοπλιστές). Πληροφορίες φέρουν την Τράπεζα της Ελλάδος να έχει εκφέρει τη γνώμη ότι το καλύτερο για την Εθνική Τράπεζα θα ήταν να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής, ένα σοβαρό fund μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί ενδιαφερόμενη ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένου ότι η ΕΕ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις.

Η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις άλλες δύο συστημικές τράπεζες αναμένεται μέσα στο 2024. Οι πληροφορίες θέλουν να προγραμματίζεται αρχικά η διάθεση του ποσοστού του Ταμείου στην Τράπεζα Πειραιώς (όπως και στην περίπτωση της Εθνικής αναμένεται τμηματική, αρχικά με ένα ποσοστό 15% από το 27% που ελέγχει το Ταμείο στην Τράπεζα) και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Alpha Bank, στην οποία το Δημόσιο ελέγχει το 9%. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Alpha Bank, το μικρότερο ποσοστό προς διάθεση, αλλά και το ενδιαφέρον που φέρεται να υπάρχει από τον υφιστάμενο μεγαλομέτοχο Χ. Χόλτερμαν να αυξήσει το ποσοστό του, μπορεί να επιταχύνουν τις εξελίξεις.