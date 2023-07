Πώς θα αναπτυχθεί η βιοτεχνολογία στην Ελλάδα – Τι είπε ο «πατριάρχης» του κλάδου στον ΣΕΒ

O Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος πρόεδρος της αμερικανικής Biogen ήταν προσκεκλημένος του ΣΕΒ και των Innovative Greeks σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στα γραφεία του Συνδέσμου.

Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας στα ελληνικά πανεπιστήμια, μεταρρυθμίσεις που θα ευνοούν τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και startup εταιρείες που θα δουλεύουν δίπλα και μαζί με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. Αυτά είναι τα τρία βασικά συστατικά της «συνταγής» που έδωσε ο Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος, ένας από τους πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον τομέα της βιοτεχνολογίας παγκοσμίως και πρόεδρος του ΔΣ της αμερικανικής Biogen.

O Δρ. Παπαδόπουλος ήταν προσκεκλημένος του ΣΕΒ και των Innovative Greeks σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα στα γραφεία του Συνδέσμου, απευθύνθηκε σε 80 μέλη της κοινότητας που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ για τον κλάδο του HealthTech και μίλησε για τις παγκόσμιες τάσεις στο χώρο των επιστημών υγείας και τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Όπως είπε είναι αναγκαία μια σημαντική μεταρρύθμιση στον πανεπιστημιακό χώρο ώστε να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα και επαρκώς η βασική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Δίνοντας το παράδειγμα της Βοστώνης, ο Δρ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι αυτή η στρατηγική έφερε σταδιακά τα κεφάλαια, τις startups που μεγάλωναν συνεχώς και στη συνέχεια ακόμα και τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες.

Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καθώς όπως τόνισε ο Δρ. Παπαδόπουλος «δεν είναι μόνο τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που υποστηρίζουν συνεχώς νέες εταιρείες. Είναι και οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που κάνουν συνεχώς συμφωνίες μαζί τους. Κάποιες φορές οι εταιρείες μπορεί να πάρουν και μια κρατική επιχορήγηση για έρευνα».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων σε «απλά πράγματα» όπως είναι το νομικό σύστημα, οι τηλεπικοινωνίες και οι ενεργειακές υποδομές. Τονίζοντας τη σημασία του πλαισίου λειτουργίας είπε πως άλλα θέματα όπως φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αποτελούν πλέον τον πρωταρχικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων.

«Σήμερα οι επενδυτές αναζητούν καλές υποδομές και ισχυρό τοπικό οικοσύστημα», είπε ο Δρ. Παπαδόπουλος σημειώνοντας πως οι φορολογικές διευκολύνσεις δεν χρειάζεται να διαφέρουν από το τι προσφέρουν οι διεθνείς ανταγωνιστές. Όλα αυτά θα μπορούσαν να προσελκύσουν κόσμο να κάνει εδώ πράγματα που θα έκανε στην Ιρλανδία ή τη Σιγκαπούρη.

Η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να επενδύσει σε innovation hubs που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα venture labs μεγάλων διεθνών επενδυτών. Οι μεγάλοι biotech επενδυτές χρησιμοποιούν πάντοτε τέτοια labs για βασικά πειράματα και επιστημονικές επιβεβαιώσεις, πριν από μία μεγάλη επένδυση.

To 5ο Healthcare & Life Sciences Meetup του ΣΕΒ

H συζήτηση με τον Δρ. Παπαδόπουλο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Innovative Greeks της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ. Αυτό ήταν το πέμπτο κατά σειρά meetup με στόχο την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος υπηρεσιών υγείας και βιοεπιστημών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος τη Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Partner στη Big Pi Ventures, και πρόεδρος και συνιδρυτής της Upstream επεσήμανε ότι «Ο ΣΕΒ έχει καταφέρει να είναι ένας πολυσυλλεκτικός φορέας, θα έλεγα ένας σπάνιος θεσμός για την Ελλάδα που έχει υψηλές δόσεις να το πούμε αλτρουισμού ως προς τα μέλη του και την ίδια στιγμή βάζει το καλό της χώρας πάνω από τα στενά ενδιαφέροντα των μελών του».

Πέραν της ενδυνάμωσης του ελληνικού οικοσυστήματος υπηρεσιών υγείας και βιοεπιστημών, μέσα από τον θεσμό των Meetups που μπαίνουν δυναμικά στη δεύτερη χρονιά τους, οι Innovative Greeks υλοποιούν και άλλες στοχευμένες πρωτοβουλίες. Ενδεικτικά, επενδυτικά συνέδρια, και την πλατφόρμα [email protected] που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Workable με στόχο τη διεύρυνση της δεξαμενής των ανθρώπων υψηλών δεξιοτήτων και τη διασύνδεσή τους με βιομηχανίες και επιχειρήσεις τεχνολογίας. Παράλληλα, ο ΣΕΒ υλοποιεί καμπάνια ενημέρωσης, με στόχο την προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν από τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία, αλλά και όλων των Ελλήνων της διασποράς που έφυγαν από τη χώρα στην περίοδο της κρίσης.

Ποιος είναι ο Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος

Ο Δρ. Στέλιος Παπαδόπουλος ξεκίνησε την πορεία του από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα θεωρείται ένας από τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο χώρο της βιοτεχνολογίας. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Biogen, Inc., Exelixis, Inc., Regulus Therapeutics, Inc., και Epikast, Inc. Είναι συνιδρυτής των Exelixis και Epikast, καθώς και συνιδρυτής και πρώην Πρόεδρος της Anadys Pharmaceuticals (εξαγοράστηκε από τη Hoffman–La Roche το 2011) και της Cellzome (εξαγοράστηκε από την GlaxoSmithKline το 2012). Στον μη κερδοσκοπικό χώρο, ο Δρ. Παπαδόπουλος είναι μέλος του Συμβουλίου Επισκεπτών της Duke Medicine, μέλος της Παγκόσμιας Συμβουλευτικής Επιτροπής του Duke Institute for Health Innovation και συνιδρυτής και Πρόεδρος του Fondation Santé (www.fondationsante.org), ένα ίδρυμα που παρέχει ερευνητική υποστήριξη και καθοδήγηση σε βιοϊατρικούς επιστήμονες στην Ελλάδα και την Κύπρο.