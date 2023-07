Eurobank: Έμφαση στην υποστήριξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων με το νέο πρόγραμμα myPROSPERITY

Στην εφαρμογή και υλοποίηση του νέου πλαισίου υποστήριξης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων myPROSPERITY δίνει έμφαση η Eurobank.

Στην εφαρμογή και υλοποίηση του νέου πλαισίου υποστήριξης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων myPROSPERITY δίνει έμφαση η Eurobank. Σε επιστολή της, η Νατάσσα Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου Eurobank, απευθυνόμενη στο προσωπικό της Τράπεζας επισημαίνει ότι η Eurobank έχει σχεδιάσει και διαμορφώνει ένα περιβάλλον εργασίας περισσότερο ανθρωποκεντρικό που θα βοηθά όλους να ακούν και να τους ακούνε όταν χρειάζεται, ένα πλαίσιο υποστήριξης για όλους, αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ψυχική υγεία ως έναν συνδυασμό πνευματικής και ψυχικής ευεξίας (wellbeing), ο οποίος επιτρέπει σ' έναν άνθρωπο να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα προβλήματα της ζωής του, να εργάζεται παραγωγικά και να συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η πρωτοβουλία myPROSPERITY της Τράπεζας αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες για τους οποίους η κα Ν. Πασχάλη επισημαίνει ότι φιλοδοξεί να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους να αποκτήσουν νέες συνήθειες που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση (For my body), να αναπτύξουν νέες προσωπικές δεξιότητες που θα ενδυναμώσουν τη συναισθηματική τους αντοχή (For my soul), να νιώσουν ισχυροί καθώς και να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με τον κοινωνικό τους περίγυρο, την προσφορά στο σύνολο (For my community). Τέλος να αισθανθούν μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση του οικονομικού τους μέλλοντος (For my future).

«Το πλαίσιο υποστήριξης myPROSPERITY φιλοδοξεί να βοηθήσει τους ανθρώπους μας να βρουν ένα νέο -ή να επιστρέψουν σε ένα παλαιότερο- σημείο ισορροπίας. Δίνουμε προτεραιότητα και συμβάλλουμε με πράξεις στην ατομική ευεξία και κατά συνέπεια στη ευεξία όλων. Οι τέσσερις άξονες του προγράμματος περιστρέφονται γύρω από θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή μας ισορροπία, δηλαδή τη ψυχική μας υγεία», σημειώνει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ η κα Πασχάλη.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκαν η τηλεφωνική γραμμή συμβουλευτικής υποστήριξης, την οποία ενίσχυσε η Τράπεζα τους προηγούμενους μήνες, όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στην καλύτερη διαχείριση του στρες και στην εναρμόνιση προσωπικής και εργασιακής ζωής, εθελοντικές πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον για όλους, καθώς και δράσεις αθλητισμού με συμμετοχή σε σημαντικούς αγώνες όπως ο Ημι-μαραθώνιος και ο Μαραθώνιος. Κάθε δραστηριότητα και κάθε υπηρεσία που εντάσσεται σε αυτούς τους άξονες έχει στόχο να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που δίνει χώρο στην πολύπλευρη στήριξη των ανθρώπων της Τράπεζας και επενδύει στη φυσική, συναισθηματική, οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει επίσης διαδικτυακές συναντήσεις οι οποίες θα γίνονται εν ώρα εργασίας για τους επόμενους μήνες καθώς και νέες δραστηριότητες ή πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Η ισορροπία και η ψυχική ευεξία όμως στη Eurobank δεν σταματάει μόνο στο MyProsperity. H Τράπεζα φροντίζει να εξασφαλίζει συνθήκες στους εργαζομένους της, οι οποίες να βελτιώνουν την ευρύτερη καθημερινή, εργασιακή τους πραγματικότητα και προσπαθεί να ξεπερνάει τις προσδοκίες ακόμη και σε αυστηρές οδηγίες και εφαρμογές επιβεβλημένων, εργασιακών πλαισίων όπως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Πριν λίγες μέρες η Eurobank παρουσίασε σε στελέχη εταιρειών από όλον τον κόσμο την υλοποίηση, λειτουργικότητα και εμπειρία χρήσης και εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (Time Tracking) η οποία χαρακτηρίστηκε από το ακροατήριο σαν ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνδυασμού τεχνολογίας-δημιουργικής σκέψης του οποίου η υλοποίηση απαίτησε ταχείς αποφάσεις, καινοτόμες προσεγγίσεις και πρωτοποριακές λύσεις. Η πρόθεση της Eurobank ήταν να επιτευχθεί μία υλοποίηση, η οποία να παντρεύει την ανάγκη για απόλυτη συμμόρφωση στο νόμο, με όση περισσότερη ευελιξία μπορούσε να δοθεί στους ανθρώπους της, μέσα από μία απλή, ψηφιακή διαδικασία. Τέτοια ευελιξία παρέχουν ενέργειες όπως η εφαρμογή ευέλικτης ώρας προσέλευσης κατά 45 λεπτά, η οποία συνυπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα στην ώρα αποχώρησης για τον χρήστη, καθώς και η υιοθέτηση, ένα χρόνο τώρα, του Υβριδικού Μοντέλου εργασίας, από τον Οργανισμό, με 2 ή 3 μέρες τηλεργασία την εβδομάδα.

Σήμερα, η συγκεκριμένη υποδομή εξασφαλίζει μία αυτόματη, συνεχή ροή και ανταλλαγή δεδομένων με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσα από περίπου 131.000 μοναδικές, ψηφιακές ροές κάθε μήνα, ενώ διαχειρίζεται με επιτυχία περίπου 5.000 ψηφιακά «clock in-out» την ημέρα, 21.000 αιτήματα τηλεργασίας τον μήνα και 227.000 αιτήματα αδειών το χρόνο, από περίπου 6.500 εργαζόμενους, σε 500 τοποθεσίες σε όλη την Ελλάδα.