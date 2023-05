Κομισιόν: Το Twitter εγκατέλειψε τη συμφωνία κατά της παραπληροφόρησης

«Οι υποχρεώσεις παραμένουν. Μπορείς να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς» το μήνυμα της ΕΕ στον Έλον Μασκ.

Πυρά κατά του Twitter και του Έλον Μασκ εξαπέλυσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κομισιόν να κατηγορεί την γνωστή πλατφόρμα πως αποχώρησε από την εθελοντική συμφωνία κατά της παραπληροφόρησης.

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τιερί Μπρετόν, ανέφερε σε tweet του πως το Twitter έχει αποχωρήσει από το πλαίσιο κατά της παραπληροφόρησης που έχει θέσει η ΕΕ, τονίζοντας με νόημα πως «οι υποχρεώσεις παραμένουν. Μπορείς να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς».

Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.

But obligations remain. You can run but you can’t hide.

Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.

Our teams will be ready for enforcement.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023