Ελληνικό: Πότε ξεκινούν εργασίες για Βίλες - Διαμερίσματα, Riviera Galleria και Commercial Hub

Ποια είναι τα πρώτα χρονοδιαγράμματα για αρχικές και βασικές εργασίες σε βίλες, διαμερίσματα και Πύργο στο Ελληνικό. Τι αναφέρεται σε τελευταία εταιρική παρουσίαση της Lamda Development για έσοδα και κτηριακές αναπτύξεις. Πότε θα δούμε ορόφους στον Riviera Tower. Τι έρχεται για Riviera Galleria, Commercial Hub – Vouliagmenis Mall.

Μέσα στο β’ τρίμηνο 2023 είχε προγραμματιστεί η έκδοση της πρώτης οικοδομικής άδειας για τις βίλες που θα αναπτυχθούν στα «παραθαλάσσια οικόπεδα» (The Cove Villas) στο Ελληνικό με τις κατεδαφίσεις υφιστάμενων δομών να αναμένονται το καλοκαίρι. Ήδη, προκαταρκτικές εργασίες και αρχαιολογικές διαδικασίες εκκίνησαν τον Μάρτιο. Αναφορικά με τα διαμερίσματα του τομέα Cove Residences (condos) έχει προγραμματιστεί κινητικότητα σε σχέση με τα έργα υποδομής μέσα στην Άνοιξη 2023, ενώ η έναρξη της κατασκευής των πρώτων μπλοκ κατοικιών έχει οριστεί για το καλοκαίρι.

Σχετικά με τον περίφημο Πύργο Κατοικιών, όπως έχει αναδείξει ήδη το insider.gr, με τις εργασίες θεμελίωσης (300 πάσσαλοι, συνολικού μήκους 11 χλμ.) του «Riviera Tower» να έχουν ήδη εκκινήσει από τον Ιανουάριο, η ολοκλήρωση αυτού του σταδίου εκτιμάται για το καλοκαίρι του 2023. Λίγους μήνες μετά, το φθινόπωρο, αναμένεται ο Πύργος να «ανέβει» στο επίπεδο του δαπέδου του λόμπι, ενώ οι πρώτοι όροφοι εκτιμάται ότι θα είναι ορατοί μέχρι το τέλος του έτους (2023).

Υπενθυμίζεται ότι o Riviera Tower αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το α’ εξάμηνο 2026, βάσει του σχεδιασμού, ενώ οι εργασίες κινούνται βάσει του πλάνου της Lamda. Είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό κτηριακό έργο κατοικιών που έχει δρομολογηθεί στη χώρα μας. Θα αποτελέσει το ψηλότερο «πράσινο» πολυώροφο κτήριο στη Μεσόγειο, (200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας) με το κόστος του να εκτιμάται σε περίπου 360 με 370 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα και οι δικλείδες ασφαλείας

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική εταιρική παρουσίας της Lamda Development (Μάιος 2023) και σε σχέση, ειδικότερα, με τα χρονοδιαγράμματα σημαντικών αναπτύξεων στο Ελληνικό, εν προκειμένω στον οικιστικό τομέα. Πρόσφατα η Lamda ανακοίνωσε ότι σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα έσοδα από την πώληση διαμερισμάτων και οικοπέδων στην πρώτη φάση της ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται, οι ταμειακές εισροές από τα συμβατικά έσοδα ανέρχονται επί του παρόντος στο 160% του αρχικού σχεδίου χρηματοδότησης, επιτρέποντας +20% περιθώριο στις δαπάνες. Οι συμβάσεις προστατεύουν από διακυμάνσεις κόστους σε πολύπλοκα αναπτυξιακά έργα, τα μελλοντικά έσοδα δεν έχουν «κλειδώσει», αφήνοντας περιθώριο για πιθανή απορρόφηση μελλοντικών αυξήσεων κόστους.

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανέρχονται σε 223 εκατ. ευρώ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 19.04.2023 (συνολικά ποσά από την έναρξη του έργου). Περιλαμβάνουν εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων μέσω συμβολαιογραφικής πράξης και κατατεθειμένες προκαταβολές για τη μελλοντική απόκτηση/μίσθωση ακινήτων.

Οι εμπορικοί πόλοι

Στην παρουσίαση γίνονται ανάλογες ευρύτερες αναφορές και για άλλες επενδύσεις, εμπορικού χαρακτήρα, όπως το Commercial Hub ή η Riviera Galleria. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι συχνά τα χρονοδιαγράμματα αλλάζουν λόγω συνθηκών.

Ειδικότερα, για το Commercial Hub, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, αναφέρεται ότι οι αρχικές εργασίες θα εκκινήσουν τον Ιούνιο 2023, ενώ η έκδοση οικοδομικής άδειας αναμένεται για τον Ιούλιο 2023. Οι κύριες – βασικές εργασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τον Μάιο του 2024. Αναφορικά με το project στο οποίο θα δεσπόζει το Vouliagmenis Mall (εμπορικό complex στα βόρεια της έκτασης), έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) για 52% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA). Στα τέλη του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί HoT για 70% του GLA. Η έναρξη υπογραφής Συμφωνιών Εμπορικής Συνεργασίας (CCA) αναμένεται στο τέλος του 2023.

Για το πολυτελές εμπορικό πόλο στα νότια, την Riviera Galleria, εκτιμώμενου κόστους 100-120 εκατ. ευρώ, γίνεται αναφορά για έκδοση οικοδομικής άδειας τον Ιούλιο 2023, για την εκκίνηση πρόδρομων εργασιών τον Δεκέμβριο 2023 και για έναρξη βασικών έργων τον Μάρτιο 2024. Για τη Riviera Galleria έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) για 21% της μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA). Στα τέλη του 2023 αναμένεται να έχουν υπογραφεί HoT για 50% του GLA. Η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του 2023.

Τα ευρύτερα χρονοδιαγράμματα

Σε σχέση με ευρύτερα χρονοδιαγράμματα, τα Sports Facilities (Met. Park) έχουν ορίζοντα υλοποίησης το τέλος 2024, οι βασικές υποδομές (από ΑΒΑΞ) τα τέλη α’ εξαμήνου 2025 (υπογειοποίηση Λ. Ποσειδώνος) και οι υπόλοιπες στα τέλη 2025, το μητροπολιτικό πάρκο τα τέλη 2025, οι The Cove Villas και The Cove Residences στα τέλη 2025, ο τομέας High-rise & Mainstream Residential στα τέλη 2026, το Vouliagmenis Mall Complex επίσης στο τέλος 2026, όπως και ο Mixed Use Tower, ενώ για Riviera Galleria και Vouliagmenis Offices ο ορίζοντας είναι στο τέλος α’ εξαμήνου 2026. Για τα κτηριακά έργα, η έκδοση αδειών έχει οριστεί για το β’ εξάμηνο 2023.

Τα projects

Στην εν λόγω εταιρική παρουσίαση δεν γίνεται αναφορά για τις συμφωνίες με Πειραιώς (κτηριακά γραφεία στο Vouliagmenis Mall) και Eurobank (πύργος γραφείων), καθώς έχουν κυκλοφορήσει σενάρια για «δεύτερες σκέψεις», όμως συμπεριλαμβάνονται οι γνωστές joint ventures συμφωνίες με ΤΕΜΕΣ (ξενοδοχεία), Brook Lane Capital (Πύργος Μικτής Χρήσης 200 εκατ. ευρώ), Orilina ΑΕΕΑΠ (70 εκατ. ευρώ), Fourlis (Retail Park, 55 εκατ. ευρώ) αλλά και για το μεγάλο projects άνω του 1 δισ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο (IRC - GFA 168 χιλ. τ.μ.).

Για τις 3 τελευταίες συμφωνίες γίνεται αναφορά για έσοδα 100 εκατ. ευρώ (Phase 1 cash proceeds) σε μετρητά, βάσει υπογεγραμμένων Μνημονίων Συνεργασίας με τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους (αντανακλούν τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ακινήτων - οικόπεδα, χώροι γραφείων), ενώ, όσον αφορά το IRC, κατά τη διάρκεια της σύμβασης (30 έτη), η ελάχιστη ετήσια μίσθωση γης των 15 εκατ. ευρώ αποφέρει ακαθάριστα έσοδα 450 εκατ. ευρώ.