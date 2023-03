Η First Citizens εξαγοράζει την Silicon Valley Bank

Στην εξαγορά όλων των δανείων και των καταθέσεων της Silicon Valley Bank προχώρησε η First Citizens Bank & Trust Co.

Η First Citizens Bank συμφώνησε να εξαγοράσει τη Silicon Valley Bank, που κατάρρευσε τον προηγούμενο μήνα και τροφοδότησε τραπεζική κρίση, προκαλώντας μεγάλες αγωνίες στις αγορές.

H εταιρία με έδρα το Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας συνήψε συμφωνία για την εξαγορά όλων των δανείων και των καταθέσεων της SVB σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Αρχής Εγγύησης Καταθέσεων FDIC.Τα 17 υποκαταστήματα της Silicon Valley θα λειτουργήσουν πλέον ως First Citizens από σήμερα.

Today, we entered into an agreement with First-Citizens Bank & Trust Company to purchase and assume all deposits and loans of Silicon Valley Bridge Bank, N.A.https://t.co/vjDsnQxhrr pic.twitter.com/MI5lXN5y6r

— FDIC (@FDICgov) March 27, 2023