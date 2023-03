Shopflix: Επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ με στόχο την κορυφή την επόμενη τριετία

Οι επιδόσεις της εταιρείας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και οι στόχοι για την συνέχεια.

Eπενδύσεων συνέχεια με στόχο την κορυφή μέσα στην επόμενη τριετία είναι η συνταγή της επιτυχίας που προτίθεται να ακολουθήσει το Shopflix, το marketplace της εταιρείας Welcomm, συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη, το οποίο έκλεισε έναν χρόνο διαδικτυακής λειτουργίας. Για να κατακτήσει τον στόχο μάλιστα, σχεδιάζει μέσα από ένα εν εξελίξει επενδυτικό πλάνο ύψους 6 εκατ. ευρώ, να λανσάρει νέες υπηρεσίες για καταναλωτές κι εμπόρους, διαδικτυακή εφαρμογή αλλά να προχωρήσει στο redesign του website του, ώστε να διασφαλίσει ένα ακόμα πιο φιλικό προς τον χρήστη, περιβάλλον.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα όσα ανέφερε στο πλαίσιο δημοσιογραφικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με την αφορμή της συμπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Καλογεράκης. «Κλείνουμε έναν χρόνο λειτουργίας στην αγορά. Παρότι η διαδρομή μας είναι σύντομη, έχουμε στην μέχρι τώρα πορεια μας καταφέρει να ξεπεράσουμε τα προγνωστικά, να υλοποιήσουμε πράγματα που οι έρευνες δείχνουν ότι απαιτούν διπλάσιο χρόνο για να ολοκληρωθούν και να πιάσουμε τους στόχους του 2022», επεσήμανε ο κ. Καλογεράκης.

Σε αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε ο τρόπος που υλοποιήθηκε το Shopflix και η ισχυρή ομάδα που το πλαισίωσε. «Ακολουθήσαμε την λογική του reverse-engineering, ξεκινήσαμε δηλαδή να χτίζουμε την λειτουργία του Shopflix από την παράδοση στον πελάτη - λύνοντας ότι προβλήματα μπορούσαμε να εντοπίσουμε εκεί - και μετά προχωρήσαμε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας» επεσήμανε χαρακτηριστικά. «Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ήδη από το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας, οι ποιοτικές μετρήσεις που αναλαμβάνουν να τρέξουν εξωτερικοί συνεργάτες για λόγους αμεροληψίας να εμφανίζουν πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πελατών, τα οποία συνεχίζονται μέχρι και σήμερα».

Το Shopflix σε αριθμούς

Η προαναφερθείσα διαδρομή την οδήγησε το Shopflix μέσα σε έναν μόλις χρόνο να κατακτήσει την δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά. Σήμερα το Shopflix ,όπως διευκρίνισαν τα στελέχη του, έχει υπερδιπλασιάσει το προσωπικό του - από 45 συνεργάτες στο λανσάρισμα του marketplace απασχολεί 120 άτομα - έχει πολλαπλασιάσει τα συνεργαζόμενα καταστήματα αλλά και τα προϊόντα που περιλαμβάνει - από 136 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχει φτάσει πλέον τις 1.100 και από 168.000 προϊόντα στην αρχή του εντοπίζει κανείς σήμερα 3,5 εκατ. μοναδικούς κωδικούς. Παράλληλα προσφέρει στους καταναλωτές καινοτόμες υπηρεσίες όπως το «Shopflix ME TH MIA» που διασφαλίζει μια και μοναδική παράδοση των προϊόντων μιας παραγγελίας ακόμα κι αν προέρχονται από διαφορετικά καταστήματα του marketplace και πολλαπλές μεθόδους πληρωμής για τους καταναλωτές. «Είμαστε η μόνη εταιρεια που έχει σε όλα τα αυτοκίνητα POS ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αποφασίσει τον τρόπο πληρωμής του ακόμα και την στιγμή που παραλαμβάνει το πακέτο του, προσφέρουμε την υπηρεσία Buy Now, Pay Later (BNPL) με 4 δόσεις, μέσω της συνεργασίας μας με την TBI Bank αλλά και το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Shopflix Pay 60», που προσφέρει από τρεις έως 60 άτοκες δόσεις μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Viva Wallet. Επιπλέον οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν να πληρώσουν μέσα από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι των Viva Wallet, Apple Pay, Google Pay ή και μέσω Διατραπεζικής Συναλλαγής Iris» εξήγησε ο κ. Καλογεράκης επισημαίνοντας ότι αυτή η πληθώρα επιλογών ήταν που εκτόξευσε την ζήτηση το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Mobile app, συνδρομητική υπηρεσία και νέα πλατφόρμα

Η ταχύτατη αυτή ανάπτυξη, έχει επιταχύνει και το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, με το Shopflix να θέτει ως στόχο την κατάκτηση της κορυφής μέσα στην επόμενη τριετία. Ο στόχος, αν και φιλόδοξος, θα υποστηριχθεί από το επενδυτικό πλάνο ύψους 6 εκατ. ευρώ, που τρέχει ήδη. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί κεφάλαια της τάξης των 4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το ένα εκατομμύριο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Η ανάπτυξη ωστόσο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και εξαγορές, με τον επικεφαλής της εταιρείας να επισημαίνει ότι η πρωτιά θα υποστηριχτεί «ενδεχομένως όχι μόνο από οργανική ανάπτυξη».

Όσο για τους άμεσους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνουν την αλλαγή πλατφόρμας ώστε να κατακτηθεί το υψηλότερο δυνατό τεχνολογικό επίπεδο αλλά και το λανσάρισμα του mobile app, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Σχετικά σύντομα θα λανσαριστεί και συνδρομητική υπηρεσία με προνόμια για όσους την επιλέξουν στα πρότυπα του Amazon Prime ενώ μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι διαθέσιμη μια νέα υπηρεσία με οικολογικό προσανατολισμό που θα αναβαθμίσει το «πράσινο» αποτύπωμα της εταιρείας καθώς και νέα εργαλεία για τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Τέλος δεν αποκλείεται σύντομα να προχωρήσει και η επέκταση του Shopflix στο εξωτερικό με πρώτη χώρα την Κύπρο.