Online ημερίδα «Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας»

Λόγω των εξελίξεων στην επικαιρότητα και με τη σκέψη μας στην τραγωδία, το skywalker.gr ανακοινώνει την αναβολή της online ημερίδας με θέμα «Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας», η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 3 Μαρτίου, ώρα 11:00 έως 13:00. H νέα ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικτυακής ημερίδας θα είναι η Τετάρτη 15 Μαρτίου και ώρα 13:00 έως 15:00.

Συντονιζόμαστε με μια live συνάντηση στο Facebook του Skywalker.gr-Εργασία στην Ελλάδα και στο διαδικτυακό κανάλι STENT .

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του skywalker.gr για τον τουρισμό «Ελληνικός Τουρισμός - Παράδεισος για όλους» και σκοπός της online ημερίδας «Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας» είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη από το skywalker.gr σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), με στόχο την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στον ελληνικό τουρισμό και τη διερεύνηση των αιτιών της έλλειψης προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Οραματιζόμαστε τη συγκεκριμένη ημερίδα ως μια ευκαιρία για εξομάλυνση των συνθηκών του ελληνικού τουρισμού, δρώντας ως μεσολαβητές ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους υποψηφίους. Προσπαθούμε με επίσημα στοιχεία να αντιληφθούμε τα προβλήματα που υποβόσκουν, επισημαίνοντας τα αναγκαία επόμενα βήματα για τη βελτίωση της κατάστασης. Στη διαδικτυακή ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) και σχολιασμός τους από τους συμμετέχοντες έως τώρα σε πάνελ ομιλητές:

Δρ Δημήτριος Καφετζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νικόλας Κελαϊδίτης, Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ

Μαρία Παπαδάκη, Αντιπρόεδρος Β’ HAPCO & DES

Τριαντάφυλλος Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Χαλκιδικής «Αριστοτέλης»

Γιώργος Τζιλιβάκης, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας

Γεώργιος Μαρούτσος, Πρόεδρος Π.Ε.ΤΑ.Γ.Α.

Δημήτριος Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας, skywalker.gr

Την online ημερίδα «Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις: Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας» συντονίζει η Γεωργία Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Τμήματος Κοινοτήτων & Συμπερίληψης, skywalker.gr.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα μέσω της σελίδας Facebook του skywalker.gr, ώστε το κοινό να μπορεί να παρακολουθήσει αλλά και να υποβάλει γραπτώς τα ερωτήματά του. Θα μεταδοθεί επίσης live από το διαδικτυακό κανάλι STENT (χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το https://tourismheaven4all.gr, καθώς επίσης και να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event: Έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων έρευνας.

Η διοργάνωση της online ημερίδας πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας:

