Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σχεδιάζει συνεργασία με την πολωνική αρχή ανταγωνισμού

Την συνεργασία της με την πολωνική αρχή ανταγωνισμού προωθεί η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της επιτροπής Γιάννης Λιανός: «Μόλις τελείωσα μια συνάντηση με την υπέροχη ομάδα της πολωνικής αρχής ανταγωνισμού UOKiKgovPL και τον πρόεδρό της Tomasz Chróstny για να συζητήσουμε για κοινές προκλήσεις και συνεργασία».

Just finished a meeting with the wonderful team of the Polish competition authority @UOKiKgovPL and its chairman Tomasz Chróstny to discuss about common challenges and cooperation pic.twitter.com/fpcQGNmPxn

