Σε όλους αξίζει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον: HR και εργαζόμενοι 2023

Τι σημαίνει «υγιές» εργασιακό περιβάλλον; Για τον καθέναν από εμάς, οι συνθήκες που καθιστούν ένα περιβάλλον υγιές είναι πολύ διαφορετικές. Για κάποιον μπορεί να σημαίνει «αναγνώριση», «επιβράβευση», «σεβασμός» ενώ για κάποιον άλλο μπορεί να σημαίνει «ευελιξία», «ικανοποιητικός μισθός», «τήρηση του ωραρίου», «ανέλιξη».

Γιατί διαταράσσεται το εργασιακό κλίμα;

Το εργασιακό περιβάλλον διαταράσσεται συχνά από πολλούς παράγοντες. Ο πρώτος και κυριότερος από αυτούς είναι το micro-management, το οποίο λαμβάνει χώρα όταν η διοίκηση ενός οργανισμού δεν εμπνέει το προσωπικό αλλά του επιβάλλει τυπολατρικούς κανόνες, στην προσπάθειά της να επιβληθεί. Έτσι, δεν αναπτύσσεται μία αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης αλλά ο εργαζόμενος εκπληρώνει τα καθήκοντά του με μοναδικό κίνητρο τον φόβο των επιπτώσεων της απόλυσης ή της έκθεσης.

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι δεν ευθύνεται η εταιρεία αλλά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Πολύ συχνά ακούμε τη φράση «Αν δεν ήταν ο Χ στην εταιρεία, θα ήταν όλα καλά» ή «Το κλίμα είναι καλό, αν εξαιρέσεις τον Manager μου». Ποιος όμως ευθύνεται πραγματικά για την κατάσταση; Το ίδιο το πρόσωπο που μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα, ή η ανώτατη διοίκηση που επέλεξε τον συγκεκριμένο εργαζόμενο; Η ανώτατη διοίκηση είναι αυτή που τον τοποθετησε στη συγκεκριμένη θέση και δεν κατάφερε να εμφυσήσει κοινές αξίες στα μέλη της ομάδας είτε λόγω αμέλειας είτε λόγω λανθασμένου τρόπου επιλογής. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να ορίζει την γενικότερη στρατηγική προς τη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και εκείνη με τη σειρά της θα βρει τον τρόπο για τη χάραξη της αντίστοιχης στρατηγικής ειδικά για τον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού.

Με απλά λόγια, το HR Management είναι αυτό που μπορεί να δώσει τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ένα υγιές και αποτελεσματικό, προσεκτικά σχεδιασμένο και στοχευμένο HR Management.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς ένα εργασιακό περιβάλλον είναι η έλλειψη προοπτικών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, το γνωστό και ως Learning & Development. Κανένας δεν θέλει να μένει στάσιμος, να μπαίνει σε μία εταιρεία με συγκεκριμένες γνώσεις και να αξιοποιεί μόνο αυτές. Το upskilling, δηλαδή η απόκτηση νέων skills, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την προσωπική ευεξία των εργαζομένων. Όταν λαμβάνεις νέες γνώσεις αισθάνεσαι πιο χρήσιμος, παραγωγικός και γεμίζεις με ενέργεια να χρησιμοποιήσεις αυτές τις νέες γνώσεις και να τις εντάξεις στην καθημερινότητά σου.

Τι σημαίνει upskilling και πώς το πετυχαίνει ένας οργανισμός;

Η υπεραπλουστευμένη έννοια για το Learning & Development συσχετίζει το Upskilling με τα γνωστά σε όλους μας σεμινάρια. Η τυπική παρακολούθηση ενός σεμιναρίου είναι αμφίβολο ότι θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία σε έναν εργαζόμενο και ότι θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη δουλειά του και βιώνει αλλαγή στην οπτική του για το αντικείμενό του.

Αντιθέτως, upskilling είναι η πραγματική απόκτηση μιας νέας δεξιότητας, ενός εργαλείου ή μίας γνώσης που θα μπορέσει να διαφοροποιήσει τον εργαζόμενο από τους υπόλοιπους.

Η εκπαίδευση πρέπει να είναι στοχευμένη και να αφορά αποκλειστικά στα ενδιαφέροντα και τις αρμοδιότητες του ίδιου του εργαζόμενου. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι πρακτική εκπαίδευση και να αφορά σε νέα skills, τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει σε νέους ρόλους. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η προετοιμασία της ανέλιξης.

Επιπλέον, ένας παράγοντας που επίσης μπορεί να διαταράξει ένα υγιές εργασιακό κλίμα είναι η λανθασμένη αξιολόγηση της απόδοσης. Σε κανέναν δεν αρέσει να αισθάνεται αδικημένος. Η μη αναγνώριση της προσφοράς σε μια ομάδα συνιστά σημαντικό αντικίνητρο για την καινοτομία και την εξέλιξη. Έχουν δημιουργηθεί και τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένα εργαλεία και δείκτες που μπορούν αντικειμενικά και αξιοκρατικά να μετρήσουν και να καταγράψουν την απόδοση, τα γνωστά σε όλους KPIs (Key Performance Indicators) που συνεισφέρουν ακριβώς σε αυτόν τον στόχο. Δυστυχώς όμως η στοχοθεσία με τη βοήθεια των KPIs δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία και εξηγούμε μέσα από ορισμένα παραδείγματα:

«Πώς τίθενται τα KPIs, από ποιον παρακολουθούνται; Με άλλα λόγια, ποιος είναι αυτός που θα με κρίνει; Κάποιος που δεν αντιλαμβάνεται τη δουλειά μου; Κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τις αρμοδιότητες μου; Και τι συνεπάγεται ένα καλό αποτέλεσμα και τι ένα λιγότερο καλό; Θα δοθούν αυξήσεις και προαγωγές αν ξεπεράσω τους στόχους και θα υπάρξουν συνέπειες αν δεν τους πετύχω;»

Όλες αυτές οι εύλογες απορίες των εργαζομένων και των στελεχών θα πρέπει να επιλύονται μέσα από ένα ορθό και πλήρες Performance Management System, δηλαδή έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό με συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούνται για όλο το προσωπικό χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις κατά περίπτωση.

Η σημαντικότερη πρόκληση είναι η ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης προς τη διεύθυνση HR και κατ’ επέκταση προς τη διοίκηση.

Από το πλέγμα παραγόντων που συνθέτουν το «υγιές» εργασιακό κλίμα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η σωστή επιλογή υποψηφίων και η εσωτερική μετακίνηση εργαζομένων.

Ένα κλασικό φαινόμενο είναι να τοποθετούνται εργαζόμενοι σε λάθος θέσεις και να παραμένουν σε αυτές. Για αυτό ευθύνεται είτε η αρχική επιλογή, κατά το στάδιο της πρόσληψης, είτε η αμέλεια επαναξιολόγησης των skills του υποψηφίου, μέσα στο επόμενο διάστημα. Το τμήμα μιας επιχείρησης που έχει την καλύτερη εικόνα για την οργάνωση της εταιρείας σε τμήματα και για τις επιμέρους αρμοδιότητες είναι αναμφίβολα το HR, γι αυτό τον λόγο, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα, πρέπει να κατανέμει σωστά τα ταλέντα ενός οργανισμού και να προβαίνει σε σχετικές εσωτερικές μετακινήσεις.

Τι μπορεί να κάνει καθένας από εμάς - ως εργαζόμενος- για να βελτιώσει τις εργασιακές συνθήκες;

Την ευθύνη και την εποπτεία για τη καλλιέργεια ενός υγιούς εργασιακού κλίματος, την έχει η διοίκηση και κατ’ επέκταση το HR. Ωστόσο, υπάρχουν ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί κάθε εργαζόμενος ατομικά ώστε να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες.

Η καλύτερη λύση είναι το Upskilling και το Reskilling . Όσο καλύτερα καταρτισμένος είναι ένας εργαζόμενος, τόσο μεγαλύτερο “asset” είναι για μια επιχείρηση. Όσο επαναπαυόμαστε στις δεξιότητες που ήδη έχουμε, αφενός μένουμε στάσιμοι και δεν εξελισσόμαστε ατομικά και αφετέρου δεν έχουμε ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ με τον εργοδότη μας και τους μελλοντικούς υποψήφιους εργοδότες. Για τον λόγο αυτό, ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν είναι υγιές δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει και να αποτελεί εμπόδιο στην προσωπική μας ανέλιξη και ισορροπία!

