Ολοκληρώνεται η αναμόρφωση του Hilton - Πώς θα είναι και πότε θα ανοίξει τις πύλες του το εμβληματικό ξενοδοχείο

Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο - Οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι γαστρονομίας και αναψυχής που θα περιλαμβάνει εντός του.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ανακαίνιση του Hilton, με τον νέο καινοτόμο προορισμό μεικτής χρήσης να εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις πύλες του στους νέους επισκέπτες στα τέλη 2024 με αρχές του 2025. Οι εργασίες ανακαίνισης του εμβληματικού ξενοδοχείου της Βασιλίσσης Σοφίας προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και πριν ακόμα ολοκληρωθούν, το ενδιαφέρον καταγράφεται έντονο, με το σύνολο των αυτόνομων κατοικιών που θα δημιουργηθούν εντός του να έχουν ήδη πουληθεί.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ανέφερε Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 10 χρόνων της Marketing Greece, το νέο συγκρότημα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Να θυμίσουμε ότι το ακίνητο, το οποίο ανήκει στην Ιονική Ξενοδοχειακή, συμφερόντων του ομίλου Κωνσταντακόπουλου, θα περιλαμβάνει εκτός από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, ιδιωτικές κατοικίες με αποκλειστικά προνόμια για τους ιδιοκτήτες τους και εμπορικούς χώρους. Μέσα από ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 130 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δαπανηθούν πλέον των 145 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί από το 2016 κι έπειτα για την αγορά του κτιρίου, ο νέος προορισμός θα προσφέρει υψηλής ποιότητας φιλοξενία και πολλαπλές εμπειρίες γαστρονομίας και διασκέδασης στους επισκέπτες του με την σφραγίδα των δύο κορυφαίων luxury brands της Hilton, Conrad και Waldorf Astoria.

Πώς θα είναι το νέο Hilton

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Hilton, το νέο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει υπό το brand Conrad και θα είναι δυναμικότητας 280 δωματίων και σουιτών. Εντός του συγκροτήματος βέβαια, θα αναπτυχθούν περίπου 50 ιδιωτικές κατοικίες υπό τα brand Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου, οι οποίες φέρεται να έχουν ήδη πουληθεί με το τίμημα να διαμορφώνεται πέριξ των 20.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρόκειται για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών οι οποίες θα διακοσμούνται και θα προσαρμόζονται εσωτερικά ανάλογα με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους. Οι κατοικίες θα εξυπηρετούνται με το μοντέλο των serviced apartments το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Costa Navarino με τα διαμερίσματα The Residences at The Westin Resort Costa Navarino ενώ θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του νέου προορισμού, ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο, ένα ιδιωτικό lounge και χώρους ευεξίας για τους κατοίκους τους.

Εντός του βέβαια θα βρίσκει κανείς πολλαπλά εστιατόρια, θεματικούς εμπορικούς χώρους, χώρους ευεξίας ακόμα και μια σύγχρονη ιδιωτική λέσχη μελών, που θα προσφέρουν εκλεκτές εμπειρίες στους επισκέπτες ή και τους μόνιμους κατοίκους του. Στο μπουκέτο των παροχών του μάλιστα θα περιλαμβάνεται και δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στην Β’ Πλαζ της Βούλας, η οποία ανήκει στην θυγατρική της TE.MEΣ. Α.Ε, Athens Beach Club Α.Ε. Ως τον πρώτο προορισμό μεικτής χρήσης, φιλοξενίας και αναψυχής, της πρωτεύουσας αναμένεται να αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της χώρας αλλά και την ευρύτερη περιοχή.