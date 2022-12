Αυξάνει το ενδιαφέρον για τις ελληνικές startups στην εκπνοή του 2022 - Πώς κινήθηκε το εγχώριο οικοσύστημα

Οι χρηματοδοτήσεις λίγο πριν το τέλος του 2022. Πού έφτασε η αποτίμηση του ελληνικού οικοσυστήματος. Οι 10 startups που ξεχώρισαν στις χρηματοδοτήσεις. Χρονιά ρεκόρ για τα exits.

Συνεχίζονται οι χρηματοδοτικές επιτυχίες των ελληνικών startups σε μια χρονιά όπου η παγκόσμια συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων και της γεωπολιτικής αστάθειας έκανε επιφυλακτικούς τους επενδυτές με αποτέλεσμα να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις. Την ίδια στιγμή το εγχώριο οικοσύστημα περνά σε φάση ωρίμανσης γεγονός που αφενός αυξάνει τα exits και αφετέρου εκκολάπτει τους μελλοντικούς μονόκερους.

Ενδεικτικό της κινητικότητας που υπήρξε παρά την συγκυρία είναι το γεγονός ότι λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς, τρεις ακόμα ελληνικές startups - Welcome Pickups, Harbor Lab και Blueground - μπήκαν στο ραντάρ των επενδυτών σηκώνοντας σημαντικά ποσά.

Οι χρηματοδοτήσεις λίγο πριν το τέλος του 2022

Μια από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις seed stage, ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, σήκωσε προ ημερών η ελληνική startup Harbor Lab, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλιακής τεχνολογίας (ship tech) και ψηφιοποιεί, με τη βοήθεια του λογισμικού της, τη διαχείριση λιμενικών τελών και λοιπών εξόδων, ευρύτερα γνωστών στον κλάδο ως «λιμανιάτικων». Του χρηματοδοτικού γύρου ηγήθηκαν το VentureFriends, το ευρωπαϊκό VC του Απόστολου Αποστολάκη που επενδύει σε εταιρείες πρώιμου σταδίου και πλέον συνεχίζει την παρουσία του στην αγορά της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με το τρίτο του fund και η Speedinvest, έτερο ευρωπαϊκό VC με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 600 εκατ. ευρώ από 40 επενδυτές με έδρα το Βερολίνο, το Λονδίνο, το Μόναχο, το Παρίσι και τη Βιέννη που εξειδικεύεται σε επενδύσεις πρώιμου σταδίου. Στο γύρο συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί και σχετικοί με tech ή shipping επενδυτές όπως οι theDOCK, Signal Ocean Ltd, Motion Ventures, TecPier, Innoport, και Charge VC καθώς και επιτυχημένοι επιχειρηματίες του ευρύτερου χώρου των startups, όπως ο Αλέξανδρος Xατζηελευθερίου, ιδρυτής της Blueground.

Με καύσιμο τα 6,1 εκατ. ευρώ η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει το προσωπικό της, να εξελίξει με την βοήθεια της μηχανικής μάθησης (machine learning) τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει στον ναυτιλιακό κλάδο αλλά και να εδραιώσει το αποτύπωμά της σε μεγάλους ναυτιλιακούς κόμβους όπως η Κοπεγχάγη και η Σιγκαπούρη. Να θυμίσουμε ότι το λογισμικό της Harbor Lab στοχεύει στην αποδοτικότερη διαχείριση των λιμανιάτικων εξόδων ενώ ταυτόχρονα εντοπίζει τυχόν δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικές δαπάνες που προσαυξάνουν τα έξοδα των port calls.

Το ποσό των 5,3 εκατ. ευρώ από επενδυτές όπως οι Market One Capital, Flashpoint και Venture Friends κατάφερε να σηκώσει λίγο πριν το τέλος του 2022 και η Welcome Pickups, η ελληνική startup των Αλέξανδρου Τρίμη και Σάββα Γεωργίου που δραστηριοποιείται στο κλάδο του travel tech από το 2015, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών των ταξιδιωτών σε έναν προορισμό - μεταφορές, ταξιδιωτικά προϊόντα τοπικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας κ.ά. Με τα νέα κεφάλαια η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί σε 100 ακόμα προορισμούς μεταξύ των οποίων και πόλεις της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Η ψήφος εμπιστοσύνης των επενδυτών στηρίχθηκε στους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας οι οποίοι φέτος έφτασαν το 50% - η Welcome Pickups εξυπηρέτησε πάνω από 1 εκατ. τουρίστες σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία - παρότι ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί να βρει ακόμα τον βηματισμό του μετά την πανδημία.

Την ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών του Άμπου Ντάμπι, μετά και την διμερή συμφωνία που σύναψε το κρατικό επενδυτικό fund DisruptAD με την Ελλάδα κέρδισε και η Blueground, ένα από τα πρώτα επιτυχημένα startup του ελληνικού νεοφυούς οικοσυστήματος. Η εταιρεία που ίδρυσε το 2013 ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου για να νοικιάζει, μεσοβραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, επιπλωμένα διαμερίσματα στους επισκέπτες διαφόρων προορισμών, θα χρησιμοποιήσει την νέα χρηματοδότηση για την περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου της αλλά και στην εδραίωσή της σε πόλεις της Ασίας, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα το 2022. Σημειωτέον ότι η ελληνική startup που δραστηριοποιείται στον κλάδο του PropTech, σχεδιάζει να επεκταθεί σε 50 πόλεις σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2025 αυξάνοντας τα υπό διαχείριση διαμερίσματά της σε 35.000. Πολύ πριν φτάσει το συγκεκριμένο ορόσημο δε, αναμένεται να κατακτήσει τον τίτλο του μονόκερου - φτάνοντας την αποτίμησήτης άνω του 1 δισ. ευρώ.

Στα 8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του ελληνικού οικοσυστήματος

Οι προαναφερθείσες εταιρείες ήταν μόνο μερικές από αυτές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν την τρέχουσα χρονιά, μια χρονιά που η συνολική αποτίμηση του ελληνικού startup οικοσυστήματος ξεπέρασε τα 8 δισ. ευρώ και οι 10 κορυφαίες startups του εισέφεραν τα 5.5 δισ εξ αυτών, σύμφωνα με την μελέτη για το εγχώριο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (Startups in Greece 2022/2023) που δημοσίευσε -για 6η συνεχόμενη χρονιά- το Found.ation σε συνεργασία με το EIT Digital.

Σύμφωνα με το report δε, η εν λόγω χρονιά μπορεί να σημαδεύτηκε μεν από μείωση των χρηματοδοτήσεων λόγω της ευρύτερης οικονομικής συγκυρίας που επηρέασε την εμπιστοσύνη των επενδυτών διεθνώς, ξεχώρισε όμως για τα exits που πραγματοποιήθηκαν αλλά και για τα unicorns που εκκολάπτονται εντός ελληνικού εδάφους.

Ειδικότερα, βάσει της έρευνας, οι συνολικές χρηματοδοτήσεις σε ελληνικά startups την τρέχουσα χρονιά έφθασαν στα 310 εκατ. ευρώ έναντι 540 εκατ. ευρώ το 2021, υπέστησαν δηλαδή μείωση της τάξης του 40%. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο ποσό αυτό ωστόσο δεν συμπεριλήφθηκε ο δανεισμός που έλαβαν ορισμένα startups στον πιο πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης τους. Η σημείωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η Flexcar και η Spotawheel ανακοίνωσαν γύρους χρηματοδότησης 210 και 150 εκατ. ευρώ αντίστοιχα αλλά και στις δύο περιπτώσεις στο ποσό αυτό περιλαμβανόταν και πολύ μεγάλο κομμάτι υπό τη μορφή δανείου.

Οι 10 startups που ξεχώρισαν στις χρηματοδοτήσεις

Σε επίπεδο εταιρειών, εντός του τρέχοντος έτους χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 50 νεοφυείς επιχειρήσεις από 90 επενδυτές που έστρεψαν την προσοχή τους στο εγχώριο οικοσύστημα με το 73% των τελευταίων να εδράζεται εκτός Ελλάδας.

Η μερίδα του λέοντος των χρηματοδοτήσεων κατανεμήθηκε σε τρεις statups, Flexcar (210 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού) , Viva Wallet (160 εκατ. ευρώ) και Spotawheel (100 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού), οι οποίες σήκωσαν σωρρευτικά 252 εκατ. ευρώ ή 562 εκατ. ευρώ αν συμπεριληφθεί και ο δανεισμός τους.

Ακολούθησαν οι TileDB (28,8 εκατ. ευρώ), Better Origin (14,7 εκατ. ευρώ), Vivante Health (14,7 εκατ. ευρώ), OrthoSon (10,44 εκατ. ευρώ), Flyway (10 εκατ. ευρώ), Trucksters (8 εκατ. ευρώ) και Timberhub (7,3 εκατ. ευρώ).

Σημειωτέον πως διαχρονικά η Viva Wallet είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, η ελληνική startup με την υψηλότερη χρηματοδότηση (322,75 εκατ. ευρώ) με τη FlexCar (296,6 εκατ. ευρώ) να ακολουθεί και την τριάδα να κλείνει η Blueground (221,07 εκατ. ευρώ).

Χρονιά ρεκόρ για τα exits

Την ίδια στιγμή οι πωλήσεις startups έφτασαν τις 18, αριθμός που υποδεικνύει την φάση ωρίμανσης στην οποία μπαίνει πλέον το εγχώριο οικοσύστημα. Στις πιο ηχηρές πωλήσεις συγκαταλέγονται η Accusonus η οποία εξαγοράστηκε από την τη Meta (facebook) και η Pollfish η οποία εξαγοράστηκε από την Prodege.

Ενδεικτικό της ενηλικίωσης του ελληνικού οικοσυστήματος είναι και το γεγονός ότι είχαμε πωλήσεις startups σε ελληνικές επιχειρήσεις όπως συνέβη με την Carge που εξαγοράστηκε από τη ΔΕΗ, της EveryPay από το Skroutz και της Ferto από την Pop Market.

Εξίσου σημαντική είναι βέβαια και η άνοδος των αποτιμήσεων των ελληνικών startups, με τρεις εξ αυτών να έχουν κατακτήσει ή να οδεύουν προς την κατάκτηση του τίτλου των unicorns. Βάσει της έκθεσης, η πρώτη εξ αυτών είναι η Viva Wallet, η αποτίμηση της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 1,7 και 2,1 δισ. ευρώ, η Skroutz με εκτιμώμενη αποτίμηση μεταξύ 800 εκατ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ, και η Blueground, η αποτίμηση της οποίας εκτιμάται μεταξύ 700-900 εκατ. ευρώ.

Την χρυσή δεκάδα των αποτιμήσεων συμπληρώνουν η Flexcar (200-300 εκατ. ευρώ) οι Persado, Hellas Direct και Workable όπου η αποτίμηση τους κυμαίνεται μεταξύ 100 και 200 εκατ. ευρώ και οι Spotawheel, TileDB και Plum με αποτίμηση που εκτιμάται μεταξύ 100 και 150 εκατ. ευρώ.