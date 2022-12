Twitter: Ο Έλον Μασκ «ξεφορτώνεται» 1,5 δισ. ανενεργούς λογαριασμούς

Για λογαριασμούς χρηστών «που δεν έχουν tweets και δεν έχουν κάνει log in στην πλατφόρμα για χρόνια».

Σε μαζική εκκαθάριση ανενεργών λογαριασμών χρηστών στην πλατφόρμα της Twitter θα προχωρήσει σύντομα ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρείας, Έλον Μασκ.

Σε tweet του, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ανέφερε πως «το Twitter σύντομα θα αρχίσει να ελευθερώνει χώρο 1,5 δισ. λογαριασμών. Πρόκειται προφανώς για διαγραφές λογαριασμών που δεν έχουν tweets και δεν έχουν κάνει log in στην πλατφόρμα για χρόνια».

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022