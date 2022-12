Δίκαιο χαρακτηρίζει το Twitter ως μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Μασκ, μετά τις αντιδράσεις λόγω Κάνιε Γουέστ

Ως δίκαιο χαρακτήρισε το Twitter ο επικεφαλής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Έλον Μασκ, μετά τις αντιδράσεις από κάθε κατεύθυνση που έλαβε η απόφαση του να αναστείλει το λογαριασμού του Κάνιε Γουέστ.

Ως δίκαιο χαρακτήρισε το Twitter ο επικεφαλής του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Έλον Μασκ, μετά τις αντιδράσεις από κάθε κατεύθυνση που έλαβε η απόφαση του να αναστείλει το λογαριασμού του Κάνιε Γουέστ.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ ανέφερε πως «γνωρίζεις πως το Twitter είναι δίκαιο, όταν εξτρεμιστές τόσο της ακροδεξίας, όσο και της ακροαριστεράς είναι ταυτόχρονα εκνευρισμένοι». Σύμφωνα με τον Μασκ στοχεύει στο να εξυπηρετεί το κέντρο, το 80% των ανθρώπων, που θέλουν να μαθαίνουν, να γελούν και να αλληλοεπιδρούν σε λογικές συζητήσεις.

You know Twitter is being fair when extremists on far right and far left are simultaneously upset!

Twitter aims to serve center 80% of people, who wish to learn, laugh & engage in reasoned debate. ❤️

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022