Ο Έλον Μασκ δίνει «γενική αμνηστία» σε χιλιάδες υπό αναστολή λογαριασμούς στο Twitter

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ ανακοίνωσε σήμερα την επανενεργοποίηση λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν τεθεί σε αναστολή, «υπό την προϋπόθεση ότι (οι χρήστες) δεν έχουν παραβιάσει τον νόμο ή δεν έχουν στείλει ανεπιθύμητα μηνύματα κατά τρόπο σκανδαλώδη».

«Ο κόσμος μίλησε», έγραψε σε ανάρτησή του ο Μασκ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα διαδικτυακής δημοσκόπησης που είχε ξεκινήσει ο ίδιος χθες Τετάρτη, με την πλειονότητα των χρηστών να τάσσεται υπέρ της «αμνήστευσης».

Περίπου το 72% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση ψήφισαν υπέρ της «γενικής αμνηστίας» για τους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν υποστεί αναστολή, ενώ το 37% τάχθηκε κατά.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022