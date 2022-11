Ο Έλον Μασκ τιμωρεί δημόσια μηχανικούς που τον επιπλήττουν online

Ο ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ, ο οποίος αυτοαποκαλείται υπέρμαχος του ελεύθερου λόγου, απολύει τους μηχανικούς της εταιρείας του που τον επικρίνουν δημόσια στην πλατφόρμα.

Στη μία περίπτωση, ο Μασκ ανακοίνωσε την απόλυση ενός μηχανικού με ένα tweet. Σε μια δεύτερη περίπτωση, ο πρώην υπάλληλος είπε ότι απολύθηκε αφού επέπληξε ανοιχτά τον Μασκ.

Ο μηχανικός Έρικ Φρονχόφερ, ο οποίος εργαζόταν στην εφαρμογή του Twitter για το λειτουργικό σύστημα Android για κινητά, αναδημοσίευσε την Κυριακή ένα από τα tweets του Μασκ για να σχολιάσει από κάτω ότι η εκτίμηση του Μασκ για ένα τεχνικό μέρος της εφαρμογής του Twitter ήταν «λανθασμένη». Ο Μασκ απάντησε και ζήτησε από τον Φρονχόφερ να εξηγήσει τι εννοεί, προτού του γράψει: «Το Twitter είναι εξαιρετικά αργό στο Android. Τι κάνατε για να το διορθώσετε;»

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

— Eric Frohnhoefer @ 🏡 (@EricFrohnhoefer) November 13, 2022