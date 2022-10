Η Exxon Mobil έφυγε από τη Ρωσία με... άδεια χέρια

Η Exxon Mobil ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει εγκαταλείψει εντελώς τη Ρωσία καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαλλοτρίωσε τις ιδιοκτησίες της. Είχαν προηγηθεί επτά μήνες συζητήσεων σχετικά με την ομαλή μεταβίβαση του μεριδίου της ύψους 30% σε ένα μεγάλο πετρελαϊκό έργο.

Η Exxon δεν διευκρίνισε εάν έλαβε αποζημίωση για τα assets, τα οποία είχε αποτιμήσει σε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκπρόσωπος της Exxon αρνήθηκε να σχολιάσει εάν θα προχωρήσει στην αμφισβήτηση της κατάσχεσης μέσω διεθνούς διαδικασίας διαιτησίας, μια πιθανότητα που επισημάνθηκε τον Αύγουστο.

Η αποχώρησή της καταδεικνύει τη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας για την ενέργεια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου και τις απειλές για χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της χώρας και των υποστηρικτών της. Η BP, η TotalEnergies, η Equinor και η Shell έχουν μεταβιβάσει όλα τα assets τους σε Ρώσους εταίρους ή έχουν αφήσει πίσω τις δραστηριότητές τους.

«Κάναμε κάθε προσπάθεια να συνεργαστούμε με τη ρωσική κυβέρνηση και άλλους ενδιαφερόμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Exxon.