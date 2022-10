Hines: Πώς προχωρά η τουριστική επένδυση στο Apollonia Beach Resort στην Κρήτη

Το «πράσινο φως» έδωσε στις αρχές Οκτωβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να προχωρήσει η ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων, ύψους 21,2 εκατ. ευρώ.

Το «πράσινο φως» έδωσε στις αρχές Οκτωβρίου το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να προχωρήσει η ανακαίνιση των ξενοδοχειακών μονάδων που εξαγόρασε η αμερικανική Hines από τη Cyan, της ευρύτερης οικογένειας Κεφαλογιάννη, στην Κρήτη.

Όπως προκύπτει από την απόφαση, τα πρώτα κεφάλαια που θα διατεθούν, θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό του Apollonia Beach Resort & Spa, επένδυση η οποία θα φτάσει τα 21,2 εκατ. ευρώ. Βάσει του σχετικού εγγράφου «εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (ΣΤ΄ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας ολοκληρωμένης μορφής, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 336 δωματίων / 671 κλινών», στην περιοχή Αμμουδάρα της Δημοτικής Ενότητας Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 21.240.000,00 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 21.240.000,00 ευρώ».

Μάλιστα, το σχέδιο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, με το έργο να ενισχύεται με ποσό 5,31 εκατομμυρίων με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Πρόκειται για συγκρότημα πεντάστερο, το οποίο διαθέτει 336 δωμάτια 671 κλινών, τρία συγκροτήματα bungalows και τρία a la carte εστιατόρια με κρητική, ιταλική και vegan κουζίνα.

Σημειώνεται ότι το Apollonia Beach Resort & Spa είναι ένα από τα τουριστικά ακίνητα που άλλαξε χέρια πριν από δύο χρόνια, ύστερα από τη συμφωνία της πολυμετοχικής Cyan Group, στην οποία συμμετείχε μέλος της ευρύτερης οικογένειας Μανώλη Κεφαλογιάννη, με τη Hines και σχήμα συμφερόντων μελών της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη. Το deal είχε ύψος 61 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπονταν και ανακαινίσεις μονάδων.

Για την ιστορία η Hines έχει κάνει και άλλες business στην Κρήτη, όπως, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία με την Intercontinental, ώστε να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα της το 4άστερο Avra Collection Hermes Hotel της οικογένειας Μαμιδάκη, το Coral στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο μετέτρεψε σε πεντάστερο και φέρει το brand Mgallery της Accor, το συγκρότημα Out of the Blue Capsis Elite Resort, στην Αγία Πελαγία (της Ντίας Καψή).