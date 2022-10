Πώς διαχειρίζεται τις «σκιές» της ενεργειακής κρίσης η Χήτος – Η αύξηση του τζίρου και οι συνεργασίες ορόσημα

Πόσο έχουν αυξηθεί τα κόστη της ηπειρώτικης εταιρείας που εμφιαλώνει το νερό ΖΑΓΟΡΙ λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η κατανάλωση ενέργειας, η άνοδος στις τιμές των πρώτων υλών και η αύξηση στα υλικά συσκευασίας. Πώς κινήθηκαν τζίρος και κερδοφορία το 2021. Ποιες συνεργασίες της εταιρείας… τάραξαν τα νερά και τι οφέλη κομίζουν. Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις

Πολυεπίπεδα επιδρά στην κοστολογική βάση του ομίλου Χήτος, της ηπειρώτικης εταιρείας που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό «ΖΑΓΟΡΙ», η τρέχουσα ενεργειακή κρίση.

Όπως επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 που καταχωρήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου στο ΓΕΜΗ, η ενεργειακή κρίση επιδρά, αρχικά, με άμεσο τρόπο στην εταιρεία, αυξάνοντας το κόστος για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου, που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι στη χρήση 2021, οι δαπάνες ενέργειας αποτέλεσαν περίπου το 7,7% του συνόλου των δαπανών.

Η ξέφρενη πορεία του ενεργειακού κόστους επιδρά στη Χήτος και με έμμεσο τρόπο, καθώς επηρεάζει τα κόστη μεταφορών και διανομής. Στη χρήση 2021, οι δαπάνες αυτές αποτέλεσαν περίπου το 31,4% του συνόλου των δαπανών. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση και συντήρηση έντονα πληθωριστικού περιβάλλοντος, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση στις τιμές βασικών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, οι τιμές του πλαστικού, το οποίο αποτελεί βασικό υλικό συσκευασίας, έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο πληθωρισμός αναμένεται να περιορίσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επιδρώντας στις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας, τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο ο όμιλος δεν διατρέχει κανέναν άμεσο κίνδυνο, καθώς δεν δραστηριοποιείται ούτε στην ουκρανική, ούτε στη ρωσική αγορά.

Στα 60,8 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2021

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη, οι πωλήσεις της Χήτος το 2021 ανήλθαν στα 60,8 εκατ. ευρώ, έναντι 51,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 18,69%.

Ωστόσο, στη σκιά των ανωτέρω προκλήσεων, τα κέρδη μετά από φόρους κινήθηκαν μειούμενα, καθώς διαμορφώθηκαν στα 3,75 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, από 4,35 εκατ. ευρώ το 2020.

Οι συνεργασίες - ορόσημα

Ήταν στα μέσα του καλοκαιριού όταν η Χήτος ΑΒΕΕ προχώρησε στη σύσταση κοινής εταιρείας με τη Green Cola Hellas. Και η επωνυμία αυτής Green Beverages με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Το όραμα της νέας εταιρείας είναι η ανάδειξή της στην πλέον καινοτόμο επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών, ενώ, ταυτόχρονα, στα σχέδιά της περιλαμβάνεται και η επέκτασή της σε άλλες καινοτόμες κατηγορίες εμφιαλωμένων νερών.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι όμιλοι Χήτος και Green Cola στοχεύουν στην αξιοποίηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών, με την ισχυροποίηση της παρουσίας των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιούνται (Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές, (Ασία, Αυστραλία, Λατινική και Νότια Αμερική) κεφαλαιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, απόρροια των τάσεων των καταναλωτών που στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε φυσικά και υγιεινά προϊόντα» σημειώνεται σχετικά. Με τη δημιουργία της Green Beverages στο Λονδίνο, ο σχεδιασμός προβλέπει την άμεση πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία θα κατευθυνθούν πρωτίστως σε επιμέρους αγορές του εξωτερικού αλλά και στην χρηματοδότηση των κοινών πλάνων επενδύσεων και ανάπτυξης του ομίλου. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει και την πρόθεση εισαγωγής της Green Beverages σε χρηματιστηριακή αγορά του εξωτερικού.

Στην Ελλάδα Χήτος και Green Cola συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους ως αυτόνομες νομικές οντότητες, με την παραγωγή τους να παραμένει εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά και με στόχο να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι έδρες των δύο εταιρειών θα παραμείνουν και αυτές στην Ελλάδα.

Η Χήτος, ωστόσο, έδειξε τις… προθέσεις της να καταστεί πρωταγωνίστρια σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται, πολύ νωρίτερα. Στρατηγική της επιλογή αποτελεί άλλωστε να ενισχύει διαρκώς τη δυναμική της και να εμπλουτίζει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με αναγνωρισμένα brands.

Ήταν λίγο πριν την έλευση του 2022, όταν η ηπειρώτικη εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την εμπορία και διακίνηση του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola, σε μια συνεργασία που αφορά στην εγχώρια αγορά, μέσω της οποίας η Χήτος κατόρθωσε να ισχυροποιήσει έτι περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Λίγες μέρες νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει και την αποκλειστική διανομή, εμπορία, merchandising και marketing των κορυφαίων προϊόντων Evian και Ferrarelle, μετά τη στρατηγική της συνεργασία με τη γαλλική Danone Waters, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού στον κόσμο. Τo Εvian είναι η κορυφαία -παγκοσμίως- premium μάρκα εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού από τις γαλλικές Άλπεις, ενώ το Ferrarelle είναι η Νο.1 μάρκα φυσικώς αεριούχου φυσικού μεταλλικού νερού στην ιταλική αγορά. Η προσθήκη του Evian και του Ferrarelle, water-partners τoυ επίσημου Οδηγού Michelin, στο προιοντικό χαρτοφυλάκιο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, είχε στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια premium αγορά HORECA. Να σημειωθεί εδώ ότι η συμφωνία της Danone Waters με τη ΧΗΤΟΣ έγινε με απευθείας ανάθεση.

Είχε προηγηθεί στα μέσα του 2021 η εξαγορά από τη Χήτος του 100% της ΖΗΡΕΙΑ ΕΠΕ, εταιρείας που έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και την εμφιάλωση νερού.

Η «γέννηση» και η εξέλιξη της εταιρείας

Η ιστορία της Χήτος ΑΒΕΕ ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του ’50 με την ίδρυση εργοστασίου εμφιάλωσης αεριούχων ποτών στην πόλη των Ιωαννίνων. Ιδρυτής του εργοστασίου ο κ. Ιωάννης Χήτος, με καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων, ο οποίος με συνοδοιπόρους τους γιους του, Κωνσταντίνο και Αλκιβιάδη, ξεκίνησε την παραγωγή των αναψυκτικών «Ερμής».

Το εργοστάσιο της οικογένειας Χήτος ήταν τότε μία μικρή σε μέγεθος μονάδα, που επρόκειτο όμως να διαγράψει λαμπρή πορεία στο προσεχές μέλλον.

Ο Ιωάννης Χήτος κράτησε τα ηνία της εταιρείας για περίπου 25 χρόνια, καθώς το 1980 αναλαμβάνουν τη διοίκηση της εταιρείας, ο Κωνσταντίνος και ο Αλκιβιάδης Χήτος, μετονομάζοντάς την σε «High Juice».

Χρονιά ορόσημο για την εταιρεία και για την πορεία της στο μέλλον αποδείχθηκε το 1988, αφού το επιχειρηματικό πλάνο των αδελφών Κωνσταντίνου και Αλκιβιάδη υλοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Σε μια εποχή που η κατανάλωση του εμφιαλωμένου νερού είναι ακόμη αρκετά χαμηλή στην Ελλάδα, η εταιρεία δημιουργεί το δικό της brand εμφιαλωμένου νερού, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΖΑΓΟΡΙ».

Το 2002, καθώς τα εμφιαλωμένα νερά κερδίζουν έδαφος στην καθημερινότητα των καταναλωτών και η ζήτηση αυξάνεται, η εταιρεία καθετοποιεί τις παραγωγικές της διαδικασίες και δημιουργεί την τρίτη εργοστασιακή μονάδα παραγωγής υλικών συσκευασίας στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

Δέκα χρόνια μετά η ΧΗΤΟΣ προβάλλει ως η πλέον αναγνωρίσιμη και ανταγωνιστική εταιρεία στον κλάδο των εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών νερών, απασχολώντας άμεσα και έμμεσα περισσότερα από 1.200 άτομα συνολικά.

Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε να διευρύνει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας στην κατηγορία του Βιταμινούχου Νερού και λανσάροντας τη νέα σειρά «Superfruits Water».