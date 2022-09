Envolve Entrepreneurship: Οι ψηφιακές δεξιότητες του αύριο συζητήθηκαν στο 2ο Skill Up Forum

Διοργανώθηκαν 14 εργαστήρια δεξιοτήτων από 9 φορείς στη ΔΕΘ. Το forum διοργανώθηκε με την υποστήριξη των Bayer Hellas, The People’s Trust, SAP Hellas, Amazon Web Services, POS4work, Bizrupt, Together: Powered by TITAN & Among, Performance Coaching, Finance Lady, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και Envolve Entrepreneurship.

Το Envolve Entrepreneurship (greece.envolveglobal.org), διοργάνωσε το 2o Skill Up Forum για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα (skillup.gr) στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, το SkillUp Forum διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο των δράσεων του οργανισμού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαρκή επανεκπαίδευση (upskilling και reskilling) του εργατικού δυναμικού της χώρας. Το φετινό φόρουμ περιλάμβανε 14 εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαδραστικές συζητήσεις σε πάνελ και ευκαιρίες δικτύωσης της επιχειρηματικής σκηνής με το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων, την ενδυνάμωση των προσόντων, την ανάδειξη εργαλείων/πόρων, καθώς και τη δικτύωση νέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το Skill Up Forum παρέχει μια μοναδική ευκαιρία σε άτομα όλων των ηλικιών να συμμετάσχουν σε δωρεάν εργαστήρια και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, τον προγραμματισμό, τα οικονομικά, το ψηφιακό μάρκετινγκ, τη δημόσια ομιλία, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, τη σύνταξη βιογραφικών, την αναζήτηση εργασίας και περισσότερες δεξιοτήτων. Όλες οι δράσεις απευθύνονται σε όσους αναζητούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.