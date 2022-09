Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί την Google ότι δίνει δισ. δολάρια σε τεχνολογικούς «γίγαντες» για να διατηρείται ως προεπιλογή στην μηχανή αναζήτησης.

Η Google πληρώνει δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο στην Apple, τη Samsung και άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς για να διατηρήσει παράνομα την πρωτοκαθεδρία της ως μηχανή αναζήτησης, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείο Δικαιοσύνης ,Κένεθ Ντίντζερ δεν αποκάλυψε τα ακριβή πόσα που δαπανά η Google για να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης και σε όλα τα κινητά τηλέφωνα των ΗΠΑ, αλλά έκανε λόγο για «τεράστιες πληρωμές».

«Η Google επενδύει δισεκατομμύρια σε προεπιλογές, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι δεν θα τις αλλάξουν», επεσήμανε ο κ. Ντίντζερ κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Ουάσιγκτον που σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση στην πολύκροτη υπόθεση που συγκέντρωσε κορυφαίους αξιωματούχους.

«Αγοράζει την αποκλειστικότητα του default για τις αναζητήσεις επειδή έχει μεγάλη σημασία» έσπευσε να συμπληρώσει σύμφωνα με το Bloomberg.

Μάλιστα, στα κινητά, η Google συνάπτει συμβάσεις με την Apple, με κατασκευαστές smartphone όπως η Samsung και η Motorola Solutions Inc., αλλά και τεράστιες εταιρείες τηλεπικοινωνιών σαν τη Verizon Communications και την T-Mobile US Inc. ώστε να διασφαλίσει πως η εταιρεία είναι προεγκατεστημένη επιλογή σαν μηχανή αναζήτησης στα νέα τηλέφωνα.

Η αγωγή που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ μαζί με τις κυβερνήσεις 11 Πολιτειών στρέφεται κατά της Google για τις πρακτικές που εφαρμόζει κατά παράβαση των αντιμονοπωλιακών νόμων.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Google, John Schmidtlein, επεσήμανε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εστιάζει σε μικρότερους ανταγωνιστές μηχανών αναζήτησης, όπως οι Bing και DuckDuckGo της Microsoft Corp, ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από δεκάδες άλλες εταιρείες, όπως το TikTok, η Meta, και η Amazon.