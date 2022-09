ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ποια είναι η συνεισφορά των ΑΠΕ λίγο πριν το deal με Motor Oil

Το EBITDA του τομέα ανήλθε σε 43,4 εκατ. ευρώ επί συνόλου 116,5 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 80,9%. Προοπτικές, αβεβαιότητες και αδιάθετο ποσό 18,7 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη ΑΜΚ.

Μόλις προ ημερών η έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έδωσε και τυπικά το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του mega deal στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τον όμιλο MOTOR OIL, συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Η δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του κατασκευαστικού ομίλου και της οικονομικής έκθεσης 6μήνου 2022 επί της ουσίας πιστοποίησαν τη συνεισφορά των ΑΠΕ στα μεγέθη του γκρουπ αλλά και το εύλογο του ενδιαφέροντος για τον εν λόγω τομέα, το EBITDA του οποίου εισέφερε μεγάλο μέρος της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του εισηγμένου στο ΧΑ γκρουπ.

Η συνεισφορά των ΑΠΕ

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το πρώτο εξάμηνο 2022 ανήλθε σε 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 3,9% ή €2,0 εκατ., μη επηρεαζόμενο από τις επιπτώσεις του COVID-19. Το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε 43,4 εκατ. ευρώ έναντι 40,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 6,7% ή 2,7 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 80,9%, ήτοι 2,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο εκείνου της αντίστοιχης περσινής περιόδου (78,7%). Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό EBITDA του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε 116,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 73,1 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι 49,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 133,8% (ή 66,7 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 31,0 εκατ. έναντι 28,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022, αυξημένα κατά 9,7% ή 2,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 22,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2021, αυξημένα κατά 13,2%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκατ. έναντι 21,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,0% ή 1,3 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι δραστηριότητες του Κλάδου των ΑΠΕ αποτελούν πλέον για τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ Διακοπείσες Δραστηριότητες, συνεπεία μη δεσμευτικής προσφοράς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΗ), μέτοχο με ποσοστό 29,9% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, για τη μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία με την επωνυμία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, 100% θυγατρικής της ΜΟΗ.

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του Κλάδου ΑΠΕ ανήλθε στις 30.06.22 σε 493 MW. Επιπλέον αυτών, σε διάφορα στάδια αδειοδότησης βρίσκονται 1.629 ΜW έργων ΑΠΕ ενώ εκκρεμεί επιπλέον μία αίτηση χορήγησης Βεβαίωσης Παραγωγού για 26,4 MW. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 573 GWh, αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρά το ότι το αιολικό δυναμικό υπήρξε πτωχότερο (-0,7%), γεγονός το οποίο οφείλεται σε υψηλότερη διαθεσιμότητα. Το μέσο capacity factor της περιόδου διαμορφώθηκε σε 26,8%, έναντι 25,8% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Οι προοπτικές

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση σε σχέση με τη συνέχεια, «οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα παραμένουν θετικές. Με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις και τον ενεργειακό προγραμματισμό της χώρας θα πρέπει να υπάρξει αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων από 4.534 MW στις 30.06.22 σε 7.050 MW το 2030. Το υφιστάμενο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το Ν. 4414/2016 προβλέπει καθεστώς ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (sliding Feed-in-Premium) και 20ετείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΕΔΠ), που εξακολουθούν να παρέχουν σημαντικό κίνητρο υλοποίησης των έργων, παρά την πτώση των τιμών αποζημίωσης. Προσδιορίσθηκε σταδιακά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, καταρχήν με τον από πολλού χρόνου αναμενόμενο εκσυγχρονισμό (β’ φάση) της αδειοδοτικής διαδικασίας δια του ν. 4951/22 (ΦΕΚ Α 129 / 04.07.22) και τον καθορισμό του πλαισίου των διαγωνισμών για κατακύρωση τιμών αποζημίωσης (ΤΑ) έργων ΑΠΕ με την έκδοση απόφασης που προβλέπει δημοπρασίες της τάξης των 4.000 MW για την περίοδο 2022 – 24. Συμπληρωματικά, θεσμοθετήθηκαν διατάξεις που καθορίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων όπως εκείνων των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και επανακαθορίσθηκαν οι προτεραιότητες στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και έργων αποθήκευσης».

Όπως επίσης σημειώνεται, «ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι ισχυρότατος και ευνοεί τη συγκέντρωση».

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Όπως σημειώνεται, «Η αβεβαιότητα που απορρέει από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα αλλά και οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τα προβλήματα ρευστότητας της βασικής δημόσιας εταιρείας του κλάδου, παρά τη σαφή βελτίωσή τους μετά την εφαρμογή των μέτρων του Ν. 4414/2016, η αστάθεια στη ρευστότητα του ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ), οι επαναλαμβανόμενες – ακόμα και πρόσφατα- παρεμβάσεις της Πολιτείας6 για την εξισορρόπηση του ΕΛΑΠΕ καθώς επίσης, η επέλευση της πανδημίας COVID-19 και οι γεωπολιτικές αναταραχές, δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση του κλάδου. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του κλάδου ΑΠΕ εξαρτάται πρωτίστως από τις εκάστοτε επικρατούσες ανεμολογικές συνθήκες οι οποίες εμφανίζουν από τη φύση τους στοχαστική συμπεριφορά και εποχιακές διακυμάνσεις.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των ΑΠΕ αντιμετωπίζει ακόμα προκλήσεις λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων καθώς επίσης και κίνδυνο προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του κύρους των αδειών υλοποίησης των έργων αυτών, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη σημαντική καθυστέρηση ή/και την αναστολή υλοποίησής τους. Επιπλέον, ενδεχόμενες μεταβολές του θεσμικού πλαισίου μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς τα λειτουργικά αποτελέσματα αλλά και την ικανότητα της Εταιρείας να χρηματοδοτήσει νέα έργα ΑΠΕ ή να επιμηκύνουν το απαιτούμενο χρονικό διάστημα ανάπτυξης / αδειοδότησής τους. Σημαντική πηγή κινδύνων αποτελεί επίσης η έλλειψη κτηματογράφησης, ξεκάθαρων τίτλων ιδιοκτησίας και σαφούς προσδιορισμού ως δημοσίων ή ιδιωτικών των εκτάσεων επί των οποίων κατασκευάζονται έργα ΑΠΕ».

Η ΑΜΚ

Στην οικονομική έκθεση γίνεται επίσης αναφορά στη REA ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στην Ελλάδα. Η εταιρεία αποκτήθηκε κατά το 2ο τρίμηνο του 2022 από τη μητρική εταιρεία η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Η εταιρεία ενσωματώθηκε στην ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30.06.2022, ενώ δεν είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2021.

Όσον αφορά την πρόσφατη ΑΜΚ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ύψους 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 20,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), προκύπτει ότι έως το τέλος α’ εξαμήνου 2022 υπήρχαν αδιάθετα κονδύλια ύψους 18,73 εκατ. ευρώ, καθώς είχε διατεθεί μέχρι την 30.06.2022 ποσό ύψους 1,57 εκατ. ευρώ.

Το deal

Αναφορικά με το deal, ως γνωστόν, «η εταιρεία θα προβεί σε διάσπαση δι’ απόσχισης κλάδου μέσω σύστασης νέας Εταιρείας, (SpinCo), οι μετοχές της οποίας θα ανήκουν κατά 100% στην Εταιρεία. Παραλλήλως, η MORE και η Εταιρεία θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία (HoldCo), στην οποία η Εταιρεία θα συμμετέχει με ποσοστό 25% και η MORE με ποσοστό 75%. H MORE θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά.

Η Εταιρεία θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo, με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθορισθεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

Παράλληλα, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθορισθεί σε €794,5 εκατ.

Λαμβανομένων υπόψη, αφενός του καθαρού δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 και αφετέρου λοιπών προσαρμογών, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value ανήλθε σε €994,1 εκατ.

Η Σύμβαση Αγοραπωλησίας περιλαμβάνει συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές εγγυοδοτικές δηλώσεις με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις αποζημίωσης του Αγοραστή, όπως αυτές περιγράφονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα προβλέπει όλες τις επιμέρους συμβάσεις και εταιρικές πράξεις που θα λάβουν χώρα για την υλοποίηση της Συναλλαγής. Τέλος, η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία. Μετά την παροχή της έγκρισης και από τους Μετόχους της Εταιρείας και πριν την σύσταση, n Εταιρεία θα συνάψει σύμβαση μετόχων με την MORE αναφορικά με την HoldCo».