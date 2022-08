Έλον Μασκ: Αστείο το ότι εξαγοράζει τη Manchester United

Διευκρίνισε ότι δεν σχεδιάζει να εξαγοράσει καμία αθλητική ομάδα.

Αστείο ήταν τελικά το τουίτ του Έλον Μασκ για την αγορά της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Manchester United, ενώ όπως διευκρίνισε δεν σχεδιάζει να εξαγοράσει καμία αθλητική ομάδα.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022