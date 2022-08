Η Tesla έχει κατασκευάσει πάνω από 3 εκατομμύρια οχήματα, λέει ο Έλον Μασκ

To ορόσημο υπογραμμίζει πόσο μικρή είναι η Tesla σε σύγκριση με τους γίγαντες της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η Tesla έχει κατασκευάσει πάνω από 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα, έγραψε στο Twitter ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Έλον Μασκ, διευκρινίζοντας ότι, από το σύνολο αυτό, το εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη έχει κατασκευάσει 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα.

«Συγχαρητήρια Giga Shanghai για την κατασκευή του εκατομμυριοστού αυτοκινήτου! Το σύνολο των Teslas ξεπέρασε τώρα τα 3 εκατομμύρια», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Congrats Giga Shanghai on making millionth car! Total Teslas made now over 3M. pic.twitter.com/2Aee6slCuv

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2022