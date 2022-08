ΑΒ Βασιλόπουλος: Αντίστροφη μέτρηση για την «εποχή Λαβίδα» - Αναλαμβάνει καθήκοντα στις 20 Αυγούστου

Μπαίνει τέλος σε μια εποχή αβεβαιότητας για μια από τις κορυφαίες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Οι διοικητικές «περιπέτειες» των τελευταίων μηνών και το στοίχημα της επόμενης μέρας. Το χρονικό των εξελίξεων. Με το βλέμμα στο μέλλον η ΑΒ Βασιλόπουλος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη νέα εποχή στην οποία αναμένεται να εισέλθει η ΑΒ Βασιλόπουλος, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη περίοδο αβεβαιότητας. Από τις 20 Αυγούστου, καθήκοντα Brand President αναλαμβάνει ο Νίκος Λαβίδας. Ήταν 4 Φεβρουαρίου όταν, σαν κεραυνός εν αιθρία, ανακοινώθηκε η αποχώρηση από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ του Βασίλη Σταύρου που κατείχε τη θέση του Brand President από το 2018, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία 28 ετών στην ΑΒ Βασιλόπουλος.

Από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου και μπροστά σε πλήθος προκλήσεων, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ βρίσκεται επί της ουσίας χωρίς επικεφαλής, ενώ μετά την αποχώρηση του κ. Σταύρου, χρέη προσωρινού Brand President εκτελεί ο Jesper Lauridsen. Πρόκειται για τον Brand President Albert και Brand Leader για την περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, ο οποίος, πέρα από τις τρέχουσες αρμοδιότητές του, έχει αναλάβει την ευθύνη ως Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο την απρόσκοπτη ανάπτυξη της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Από τις 22 Φεβρουαρίου, μάλιστα, μετά τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της αλυσίδας, νέος πρόεδρος της ΑΒ Βασιλόπουλος έχει οριστεί ο οικονομολόγος Σοφοκλής Γιαννακού.

Το «στοίχημα» της επόμενης μέρας

Τις αμέσως επόμενες μέρες και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Brand President, οι κ. κ. Λαβίδας και Γιαννακού θα πρέπει να βάλουν τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας και να χαράξουν με προσεκτικά βήματα την επόμενη μέρα της ΑΒ Βασιλόπουλος στη σκιά πληθώρας κινδύνων για το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Η πληθωριστική θύελλα που έχει εδώ και μήνες κατακλύσει την εγχώρια αγορά, έχει οδηγήσει σε μπαράζ ανατιμήσεων στο σύνολο σχεδόν των προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τους βασικούς προμηθευτές της οργανωμένης λιανικής να στέλνουν συνεχώς αυξημένους τιμοκαταλόγους προς τα σούπερ μάρκετ. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας που κανείς δεν ξέρει ως πότε θα διαρκέσει, οι καταναλωτές έχουν περιορίσει κατά πολύ τις αγορές τους – ακόμη και στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης – με αποτέλεσμα, όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης που μεταφράζεται σε υποχώρηση πωλήσεων. Σε αυτό το θολό τοπίο, οι κ. κ. Λαβίδας και Γιαννακού καλούνται να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τρέχουσας κατάστασης, αλλά και να καλύψουν τον χαμένο χρόνο ενός διοικητικού κενού αρκετών μηνών.

Πέραν των πληθωριστικών πιέσεων, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει τη διοικητική της ομάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία για το εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων και για έναν ακόμη λόγο. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο κλάδος μετασχηματίζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Όσο προκύπτουν νέα δεδομένα, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις των καταναλωτών από έναν από τους πιο νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η πανδημία του κορονοϊού, που λειτούργησε άλλωστε σαν επιταχυντής των εξελίξεων, θέτει προ των ευθυνών της την οργανωμένη λιανική, κρίνοντας ως επιτακτική ανάγκη την ισχυροποίησή της και κατ’ επέκταση τη μετάβασή της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Αντιλαμβανόμενη τις νέες ανάγκες της εποχής και δη τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγοραστική συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή, η AB Βασιλόπουλος δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό της κανάλι αγορών. Η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ αναμένεται να ρίξει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στο AB Eshop, προωθώντας πλάνο επέκτασής του τα επόμενα χρόνια σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ενίσχυση της προσφοράς των υπηρεσιών του eshop στις πόλεις που ήδη δραστηριοποιείται, ενώ ο δεύτερος άξονας αφορά στην επέκτασή του σε νέα σημεία της χώρας όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση. Το AB Eshop ξεκίνησε το 2015, ως ΑΒ click2shop, από δύο αρχικά πόλεις. Καθοριστικά ωστόσο για την εξέλιξη και γιγάντωσή του αποδείχθηκαν τα χρόνια της πανδημίας. Μόλις την τελευταία διετία, το AB Eshop εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 25 πόλεις της Ελλάδας, εξυπηρετώντας χιλιάδες πελάτες καθημερινά, με παραδόσεις ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, με βασική φιλοσοφία οι πελάτες «να βρίσκουν πάντα όλα όσα χρειάζονται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Με ένα μόνο κλικ».

Οι στόχοι για το δίκτυο καταστημάτων και οι νέες συνεργασίες

Λίγες ημέρες μετά την έλευση του 2022, η ΑΒ Βασιλόπουλος «γιόρτασε» τη συμπλήρωση 100 καταστημάτων των AB Shop & Go. Πρόκειται για μικρά καταστήματα πόλης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση των καθημερινών, έκτακτων ή συμπληρωματικών αγορών, προσφέροντας πολλές επιλογές μαζί με ταχύτητα αγορών και φιλική εξυπηρέτηση - και όλα αυτά στο πλαίσιο της γειτονιάς. Πλέον η αλυσίδα φιλοδοξεί να διευρύνει περαιτέρω το δίκτυο καταστημάτων AB Shop & Go, βάζοντας πλώρη να φτάσει τα 250 την επόμενη τριετία. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλύψει την αγορά ευκολίας τουλάχιστον στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοινώθηκε πριν μερικές ημέρες, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε σε μια νέα συνεργασία με τη Wolt. Η συνεργασία εγκαινιάστηκε στις 21 Ιουλίου με τα πρώτα πέντε καταστήματα ΑΒ στην Αττική. Πρόκειται για τα καταστήματα σε Ελληνικό, Πετράλωνα, Περισσό, Βριλήσσια και Νέα Ερυθραία. Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται να εμπλουτίσει τις διαθέσιμες επιλογές των πελατών της Wolt, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να κάνουν τα ψώνια του σούπερ μάρκετ από τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, εύκολα και γρήγορα, από την άνεση του σπιτιού τους ή του γραφείου τους. Στην εφαρμογή της Wolt είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από 4.500 κωδικοί προϊόντων, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες, όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, αλλά και προϊόντα προσωπικής περιποίησης και υγιεινής, είδη καθαρισμού και οικιακής χρήσης. Τα διαθέσιμα προϊόντα θα ανανεώνονται τακτικά με νέες ετικέτες και μοναδικές προσφορές, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας των σύγχρονων νοικοκυριών. Με τη Wolt, τα ψώνια από τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκονται στην πόρτα των καταναλωτών από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 09:30 έως τις 19:30, σε περίπου 40 λεπτά, εύκολα και με ασφάλεια. Επιπλέον, μπορούν να απολαμβάνουν τα μοναδικά οφέλη της εφαρμογής, όπως το live tracking που παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας σε ζωντανό χρόνο. Το menu της εφαρμογής συνοδεύεται από φωτογραφίες, απλοποιώντας περαιτέρω τις αγορές, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές στη Wolt γίνονται με κάρτα ή με μετρητά, με τους πελάτες να μπορούν να προγραμματίσουν την παράδοση σε ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση. Μάλιστα, σε περίπτωση που χρειαστεί, έχουν στη διάθεσή τους την ταχύτερη και καλύτερη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στο online delivery, η οποία απαντάει κατά μέσο όρο σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα.

Σύντομα νέα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος θα προστεθούν στην εφαρμογή της Wolt, επεκτείνοντας την υπηρεσία σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο και Χανιά.

Ποιος είναι ο Νίκος Λαβίδας

Ο Nίκος Λαβίδας έχει διαγράψει μία μακρά πορεία στον κλάδο των τροφίμων, κατέχοντας θέσεις αυξανόμενης ευθύνης. Από το 2009 έως το 2010, εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Kraft Foods Hellas. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο δυναμικό της αλυσίδας σούπερ μάρκετ I&Σ Σκλαβενίτης, όπου μέσα από διαδοχικούς ρόλους, ξεκινώντας από τη θέση του Επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης έως και τη θέση του Γενικού Διοικητικού Διευθυντή συμμετείχε στην αναδιοργάνωση της εταιρείας, αλλά και σε μια σειρά στρατηγικών εξαγορών που τελικά δημιούργησαν έναν σημαντικό παίκτη μεταξύ των αλυσίδων λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Πιο πρόσφατα, ο κ. Λαβίδας εργάστηκε στην Upfield ως Γενικός Διευθυντής υπεύθυνος για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αλβανίας καθώς και 10 ακόμη άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον νέο του ρόλο, ο Νίκος Λαβίδας θα ηγηθεί της ΑΒ Βασιλόπουλος και θα απευθύνεται στον Jesper Lauridsen.

Ποιος είναι ο Σοφοκλής Γιαννακού

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει ζήσει επίσης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας για 4 χρόνια. Σπούδασε Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και το Φορολογικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είναι Ορκωτός Λογιστής και Fellow Member της ένωσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών/Λογιστής του Ηνωμένου Βασιλείου (Association of Certified Chartered Accountants-ACCA). Έχει εργαστεί για τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδας (Dealing Room) κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στη συνέχεια εργάστηκε στην KPMG (1996-2006) ως Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κλάδου και πιο συγκεκριμένα στο Τμήμα Στρατηγικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Μετά από την KPMG, εργάστηκε για τη British American Tobacco Hellas A.E. (2006-2009) ως Financial Accounting and Tax Manager και Marketing Finance Manager. Ο Σοφοκλής Γιαννακού βρίσκεται στην ΑΒ Βασιλόπουλος από το 2009 οπότε και προσλήφθηκε ως Group Finance Director. Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε ως CFO για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχοντας στην ευθύνη του εκτός από την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Η τελευταία θέση που κατείχε στην εταιρεία ήταν αυτή του Senior Vice President Finance & Chief Financial Officer.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκεται πάντα κοντά στα 2,2 εκατομμύρια πελάτες της, μέσα από ένα δίκτυο που ξεπερνάει τα 600 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.