Evergrande: Πρόστιμο 1,1 δισ. δολάρια σε θυγατρική της για αθέτηση πληρωμών

Να θυμίσουμε πως η Evergrande ήταν μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές ακινήτων στην Κίνα, με τις περισσότερες πωλήσεις στην χώρα.

Πρόστιμο 1,08 δισ. δολαρίων καλείται να πληρώσει μια θυγατρική εταιρεία του κινεζικού γίγαντα Evergrande, καθώς δεν κατάφερε να καλύψει τις υποχρεώσεις της στον καθορισμένο χρόνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, η Evergrande Group (Nanchang) Co. Ltd πρέπει να πληρώσει το ποσό σε έναν από τους εγγυητές της για τις ζημίες που προκάλεσε. Μια είδηση που έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της να αναδιαρθρώσει τα χρέη της στο εξωτερικό, αν και το σχέδιο αναδιάρθρωσης έτυχε κριτικής από ορισμένους αναλυτές για την απουσία λεπτομερειών.

Η δήλωση του προς το Hong Kong Stock Exchange στην Κυριακή, ο κινεζικός όμιλος ακινήτων ανακοίνωσε πως η θυγατρική δεν κατάφερε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που της είχε τεθεί. Για τον λόγο αυτό, η Evergrande Group (Nanchang) Co. Ltd δέσμευσε συνολικά 1,3 δισ. μετοχές της Shengjing Bank Co. Ltd ως «εγγύηση».

Να θυμίσουμε πως η Evergrande ήταν μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές ακινήτων στην Κίνα, με τις περισσότερες πωλήσεις στην χώρα, όμως τους τελευταίους μήνες αντιμετωπίζει χρέη ύψους 300 δισ. δολαρίων, από τα οποία περίπου 20 δισ. δολάρια είναι προς επενδυτές εκτός της Κίνας.